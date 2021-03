Ber studenter teste seg to ganger i uken

– Vi har jobbet intenst for å få på plass et forsvarlig tilbud for studentene etter at smittetallene igjen økte voldsomt i vår region. Vi har hatt tett dialog med helsemyndigheter og Oslo kommune og forsterker nå testing slik at vi kan ha åpne lesesaler i en situasjon med høyt smittetrykk, sier UiO-rektor Svein Stølen.