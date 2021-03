Mistenkte AstraZeneca-bivirkninger: Dette er de viktigste sporene

Alder: Yngre får ofte en sterkere immunreaksjon enn eldre. Derfor ser de på om det er høyere risiko for yngre for å få utviklet den helt spesifikke reaksjonen som førte til sykehusinnleggelsene. – Er dette noe som kun forekommer hos noen som er under en viss alder, kan man eventuelt tenke at den er sikker å bruke over en viss alder.