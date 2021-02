KAN KOMME SNART: Vaksinen til Johnson & Johnson er den som ligger nærmest en godkjenning for EU og Norge nå. Foto: Johnson & Johnson

Disse vaksinedosene tror Norge vi kan få snart

Tre vaksiner er godkjent i Norge til nå, men det er mulig at tre nye blir godkjent før sommeren. FHI håper Norge får opp mot tre millioner ekstra doser til sammen før august.

Dette baserer FHI på estimater fra selskapene. De har også det de kaller et nøkternt scenario, der de bare har regnet med forventede leveranser fra de tre selskapene som allerede har en godkjent vaksine i Norge.

– I prinsipp så har vi samme prognoser – en som er pragmatisk som bygger på at vi har de tre vaksinene vi allerede har, og så den optimistiske, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

Han forhandler om vaksinedosene for EU, og er også den som sikrer vaksiner til Norge. Norge kjøper doser sammen med EU, via Sverige.

FHIs mest optimistisk anslag er at alle i Norge over 18 år kan ha fått første dose i juli. Da har de blant annet lagt til grunn at vi får i overkant av 2,7 millioner ekstra doser fra andre produsenter enn AstraZeneca, Moderna og Pfizer før august.

Helt konkret et det dette som må til for at det skal skje, ifølge Bergström.

Johnson & Johnsons vaksine nærmer seg godkjenning i EU. Bergström har tro på at denne vaksinen vil bli godkjent i mars, og at de kan begynne å levere doser tidlig i april.

Vaksinene til Curevac og Novavax er også aktuelle for godkjenning i EU. Bergström sier han håper at disse to vil kunne godkjennes i april

Vaksinen til Johnson & Johnson er den som er nærmest godkjenning. Bergström sier EU vil kunne få 55 millioner doser fra dem i andre kvartal.

– Norge kan få rundt 700.000 doser i andre kvartal, fra begynnelsen av april. Den gis også som bare én dose, som er spennende. Også fra Curevac kan Norge få omtrent 700.000 doser i andre kvartal – noen uker senere enn Johnson & Johnson, sier Bergström.

Dette er altså estimater, og det forutsetter også at vaksinene godkjennes.

For Novavax er ikke kontrakten med EU klar ennå, sier Bergström. Men han håper at også de vil kunne levere doser fra slutten av april. Det blir et noe mindre volum enn fra de to andre selskapene, men han kan ikke gi et nærmere estimat.

Dette er «worst case»

Det selskapet som skulle levere flest doser til EU og Norge var AstraZeneca. Men de har redusert det de skal levere kraftig, etter at de fikk produksjonsproblemer.

Bergström sier EU fortsatt venter på en avklaring rundt hva AstraZeneca vil kunne levere fra kvartal to, altså fra april.

I FHIs optimistiske scenario er det lagt til grunn at de klarer å trappe opp fra 200.000 til 250.000 doser i måneden fra mars.

– Worst case er et vi bare får leve med de tre vaksinene vi har nå, og at AstraZeneca ikke lykkes med å skalere opp. Men det er absolutt worst case, sier Bergström.

Det mener han altså ikke er sannsynlig.

– Best case er at AstraZeneca kommer opp i full produksjon, kompenserer for det vi har tapt, og at de lever det som står i kontrakten frem til juni. Det er også best case at Johnson & Johnson kan bli godkjent tidligere og allerede levere i mars. Men det er litt drømmescenario.

NØKKELROLLE: Richard Bergström forhandler om vaksinedoser for EU, og sikrer Norge doser via Sverige. Foto: Pontus Orre

Får mer fra Pfizer og Moderna

Tidligere i januar ble EU og Pfizer enige om å doble avtalen om hva EU skal kjøpe fra 300 til 600 millioner doser. Dosene fordeles etter befolkning, og Norge får rundt 1,2 prosent. Det betyr at Norge gikk fra å skulle motta totalt 3.6 millioner Pfizer-doser, til at vi får 7.2 millioner totalt.

De ekstra dosene vil hovedsakelig komme fra etter sommeren, men EU får 78 millioner av dem tidligere. FHI har lagt inn 40.000 ekstra doser fra Pfizer i februar og mars i sitt optimistiske scenario.

EU forhandler også om å doble kontrakten Moderna, forteller Bergström. Der har EU en kontrakt om å kjøpe 160 millioner doser.

– Det er i prinsippet klart. Modena øker kapasiteten ordentlig, og drifter i Frankrike med økende volum. Alt ser bra ut. Fordoblingen av Moderna kan komme fra kvartal tre.

Det blir altså fra sommeren av. Han sier avtalen vil økes til rundt 320 millioner doser – det kan bli litt under, eller litt over. For Norge betyr det en økning fra 1.9 millioner doser, til omtrent 3.8 millioner doser.

FHI har kommet frem til dette «optimistiske scenarioet» for vaksineringen i Norge fremover:

Jasper Littmann, assisterende direktør for coronavaksinasjonsprogrammet, sier det er basert på estimater fra produsentene – hvis det bare finnes anslag per kvartal, er kvartalsleveransene fordelt jevnt på tre måneder.

Ikke sikre tall

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) sier det var helse- og omsorgsdepartementet som ønsket at FHI skulle legge ut tall som også inkluderte de ikke-godkjente vaksineprodusentene.

– Det er et stort informasjonsbehov, og det er behov for å planlegge hvordan vaksinasjonsprogrammet kan gjennomføres. Dette er prognoser, og usikker informasjon. Vi mener likevel at usikker informasjon er bedre enn ingen informasjon, samtidig som vi må være åpne om at dette er svært usikkert, sier hun.

Norge har tre godkjente vaksiner: Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Fem andre vaksiner aktuelle per nå. Hvis Johnson & Johnson, Curevac og Novavax godkjennes før sommeren, gjenstår det to vaksiner: Sanofi og Valneva.

Det er også mulig at andre vaksiner kan bli tatt opp til vurdering i EU - en av dem er den russiske Sputnik V - les mer om det her.

