Bølge slo inn ytterdøren på aktivitetshuset – Håkon seilte 10 meter med vannet

Det er ikke første gang bølger har slått inn i bygningen.

– Jeg har badet i dag.

Det sier Håkon Haakonsen om hvordan det var å bli slått ned av en stor bølge under torsdagens bueskyte-trening på Karmøy i Rogaland.

Haakonsen, sønnen og Sander Westerheim hadde nettopp begynt treningen da ytterdøren på aktivitetshuset Fredtun leirsted slo inn uten forvarsel.

– Jeg for over ende og seilte 10 meter inn i lokalet sammen med vannet. De andre to klarte å holde seg oppreist, forteller Haakonsen til VG.

FRI FLYT: Aktivitetshuset er blitt utbedret etter tidligere erfaringer med høy vannstand i bygget. Det hjalp imidlertid ikke da vannet fra Skudefjorden trengte seg inn torsdag ettermiddag. Foto: Privat

Da Haakonsen kom seg på beina igjen, vasset de tre bueskytterne opp til knærne.

– Vi måtte lete etter utstyret som lå i grums av vann. Men etter en stund begynte vi å skjelve fordi vannet var så kaldt. Derfor måtte jeg dra hjem en tur for å skifte før vi kom tilbake, forteller Haakonsen.

UVANLIG BADEOPPLEVELSE: Håkon Haakonsen hadde akkurat begynt bueskytter-treningen da ytterdøren på aktivitetshuset Fredtun slo inn uten forvarsel. Foto: Privat

Lignende tilfelle i 2014

Haakonsen, Sæle og Westerheim tok raskt kontakt med Geir Sommerfeldt som er lederen for leirstedet.

Han forteller til VG at lokalet ligger 50–100 meter fra sjøen.

Til vanlig er forholdene rundt aktivitetshuset svært idylliske, forteller han. Nå er området fylt av tang og tare.

Men det er ikke første gang bølger har slått inn i bygningen.

Haakonsen er en av dem som har sett hva sjøens krefter kan gjøre.

– Dette var faktisk ikke en overraskelse. Vi hadde et lignende tilfelle i 2014. Det som var helt spesielt denne gangen, var at vi ikke fikk noe forvarsel. Det sa «bang» og så kom bølgen med en gang, sier han.

OVERSVØMMELSE: Etter at bølgen slo inn døren, kunne de tre bueskytterne som var på trening, vasse opp til knærne. Foto: Hans Kristian Haakonsen

«Verdensstjerne» på en bølge

Bueskytteren forteller at han tenkte over at det var store bølger før han dro på trening.

– Jeg så at det blåste fra Sørøst, men det var tørt og fint da vi kom i dag. Dessuten er det blitt utbedret for at dette ikke skulle skje igjen.

Mange aviser har vært interessert i å høre om den uvanlige badeopplevelsen, forteller Haakonsen.

– Jeg har blitt «verdensstjerne» på en bølge, ler han.