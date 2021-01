HJEMME IGJEN: For halvannen uke siden, hentet familien Mio hos en mann som hadde funnet ham. Foto: Privat

Katten Mio forsvant for to år siden – nå er han hjemme igjen

For halvannen uke siden fikk Sola Haugen en uventet telefon. – Du eier en katt som heter Mio, du, sa mannen som ringte.

Da familien Haugen fikk katten Mio i 2018, forsto de raskt at han var en utekatt.

Det kunne gå dager uten at de så ham.

Våren 2019 gikk det imidlertid en uke uten at katten dukket opp. Kort tid senere var leteaksjonen i gang.

Familien hang opp savnet-lapper i nærområdet og etterlyste katten på Facebook.

GODE VENNER: Mio var et kjært familiemedlem før han forsvant. Her er han avbildet sammen med Sola Haugen datter Mina for to år siden. Foto: Privat

Dokassen hans satte de utendørs. Naboen som bodde vegg i vegg, hjalp også til med letingen.

I løpet av ukene som gikk, begynte familien å lure på om det høyt elskede familiemedlemmet, var borte for godt.

– Vi bodde ved Trondheimsveien i Oslo som er svært trafikkert, så vi fryktet at han var død, sier Sola Haugen til VG.

Gikk tur og ropte på katten

Men samtidig levde familien fremdeles i håpet om at noen hadde tatt vare på Mio. Et halvt år etter at han forsvant, flyttet familien et steinkast unna huset hvor katten hadde jobb.

Jevnlig gikk de tur i området mens de ropte på Mio.

– Vi gjorde det selv om vi visste at han ikke lyder det navnet, forteller Haugen.

I tillegg sørget familien for at naboen holdt utkikk hvis han skulle dukke opp.

– Mio pleide nemlig å ligge på verandaen hos henne for å varme seg, legger Haugen til.

Våren 2020 hadde ingen sett noe til katten.

– Vi hadde egentlig gitt opp håpet og var på utkikk etter en ny katt, forteller Haugen.

– Jeg har en god nyhet

For halvannen uke ble det imidlertid en bråvending i forsvinningssaken.

Klokken var rundt 18 på kvelden da Haugen ble oppringt av en mann som lurte på hva hun het.

Sola svarte.

– Du eier en katt som heter Mio, du, sa mannen.

– Da har jeg en god nyhet til deg.

Hadde han blitt en villkatt?

Haugen beskriver telefonen som en «kjempespesiell beskjed å få».

– Barna kunne ikke tro det. Det var latter og gråt, masse følelser på en gang.

Barna er henholdsvis 13, åtte og syv år. Den mellomste var i ekstase.

– Hun skulle rett ut og kjøpe dokasse, mat og kattegodteri. Vi hadde jo kvittet oss med alt katteutstyr, så vi måtte kjappe oss for å rekke å kjøpe det vi trengte før det stengte.

Samme kveld dro familien for å hente Mio. På vei dit var de spente på hvordan han så ut. Hadde han blitt en villkatt? Hvordan ville han reagere på å møte dem etter så lang tid? Han hadde tross alt vært ganske liten da han ble borte.

En fast besøksvenn

Cato Gullberg bor i en sokkelleilighet to bygg bortenfor den gamle boligen til familien Haugen.

Han forteller til VG at han møtte Mio på omtrent samme tidspunkt som han forsvant fra familien.

– Jeg hadde vinduet åpent, og han hoppet inn i karmen.

Gullberg så aldri familiens «savnet-lapper» og regnet med at katten bodde i nærheten.

– Han kunne dukke opp på ettermiddagen og gikk som regel av seg selv. Han var fin i pelsen, så jeg tenkte at han bare likte seg på besøk hos meg, sier han.

I omkring to år at Mio vært Gullbergs «besøksvenn».

– Han er stille og rolig og har sovet en del her. Av og til kom han bort og kjælte litt med meg, forteller han.

For et par uker siden fikk han endelig «rotet seg til» å ta med katten til en veterinær for å sjekke hvor Mio egentlig bodde.

Katten var chippet. På den måten fikk Gullberg nummeret til Haugen.

Ingen tegn til mistillit

SLARAFFENLIV: Haugen sier at Mio ikke har vist noen tegn til mistillit etter at han kom hjem. Foto: Privat

Haugen sier at Mio ikke har vist noen tegn til mistillit etter at han kom hjem.

– Han går rundt her og koser seg. Det er som om han aldri har vært borte. Han er kjempetålmodig med ungene og vi er så glade for å ha ham tilbake, forteller Haugen.

Etter at katten kom hjem, har den også vært hos dyrlegen. Veterinæren konkluderte med at Mio er helt frisk.

– Han har ikke vært en villkatt

Haugen la nylig ut et innlegg i Facebook-gruppen «Katter og smådyr savnet/funnet OSLO» for å sette litt på fokus hvor viktig det er å ID-merke dyrene sine, og ikke minst for å formidle viktigheten av ikke å gi opp håpet.

Men familien lurer fremdeles på hvor Mio har vært mellom sine faste besøk hos Gullberg.

– Han har ikke vært en villkatt utenom besøkene. Det nekter jeg å tro, sier Haugen.

Av den grunn har hun vært inne på siden Dyrebar.no for å sjekke om noen har lagt ut en savnet-annonse med bilde av Mio etter at han kom hjem igjen til familien.

– Det er foreløpig ingen som har lagt ut at de savner en katt fra dette området.

FAST BESØKSVENN: Cato Gullberg har med jevne mellomrom hatt besøk av Mio de siste to årene. Han synes det er «rart og uvant» at katten ikke lenger stikker innom. Foto: Privat

Savner ham litt

Gullberg har kjent på savnet etter sin faste besøksvenn den siste uken.

– Det er litt rart og uvant. Jeg tenker på han og savner ham litt, innrømmer han.

– Vurderer du å få deg katt nå, eller?

– Jeg har vurdert det lenge. Men jeg bor så nære Trondheimvegen at jeg ikke har turt foreløpig.

Så legger han til:

– Men nå har jeg jo sett at det kan gå bra.