GANGFELT: Toåringen ble påkjørt da han krysset en fotgjengerovergang på Slemdal vest i Oslo i januar i fjor. Foto: MATTIS SANDBLAD

Toåring døde etter påkjørsel: Sjåfør dømt til fengsel

En mann i 60-årene er dømt til 60 dagers fengsel etter at han kjørte på en to år gammel gutt i en fotgjengerovergang på Slemdal i Oslo i fjor.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gutten ble bekreftet omkommet på stedet.

Ulykken skjedde om ettermiddagen 14. januar i fjor. Den to år gamle gutten var sammen med sin mor da de skulle krysse fotgjengerovergangen ved Stasjonsveien på Slemdal vest i Oslo. Da det lyste grønt for fotgjenger på trafikklyset, løp toåringen ut i gangfeltet. Der ble han truffet av bilen som den nå domfelte mannen førte.

Den mannlige sjåføren hadde også grønt lys da han svingte inn i krysset, men hadde likevel vikeplikt for gående.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett overholdt ikke mannen i 60-årene vikeplikten, noe som resulterte i at den to år gamle gutten og hans mor ble påkjørt i fotgjengerfeltet.

Begge to fikk skader i sammenstøtet, og skadene på toåringen var så omfattende at han ble bekreftet død på stedet.

I retten forklarte mannen at området hvor gutten og moren ventet på grønt lys var dårlig opplyst, og at det kan være «nærmest umulig» å se folk der når det er mørkt ute. Da ulykken skjedde var det mørkt og overskyet.

Retten mener likevel at mannen burde ha sett de to før ulykken skjedde, blant annet fordi bilen måtte svinge gjennom hele krysset og at fotgjengere da normalt vil være et godt stykke ut i veibanen når de møter trafikk.