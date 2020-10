IKKE SUNNMØRSK: Frps 1. nestleder Sylvi Listhaug forsikrer om at ordet «nazi» ikke brukes i dagligtale på Sunnmøre, selv om Erna Solberg mener dette er tilfellet i Bergen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Listhaug om Solbergs «nazi»-uttalelse på Stortingets talerstol: – Jeg ville ikke ha brukt akkurat de ordene

Dagen før Regjeringen legger frem statsbudsjettet, ble Sylvi Listhaug «veldig overrasket» da Erna Solberg sa «nazi» på Stortingets talerstol: – Jeg ville ikke ha brukt akkurat de ordene, sier hun til VG.

Oppdatert nå nettopp

Like diplomatisk er imidlertid ikke Frps finanspolitiske talsperson foran høstens budsjettforhandlinger – der hun lover å «kjøre hardt» – hvor statsministeren er avhengig av stemmene fra Listhaugs parti for å overleve i Stortinget.

Tirsdag satt Frps 1. nestleder på sitt kontor i stortingsbygningen for å forberede seg maksimalt til finansminister Jan Tore Sanner legger frem årets viktigste politiske dokument for nasjonalforsamlingen onsdag klokken 10.

Samtidig fulgte Listhaug nøye med på den tradisjonelle trontaledebatten to etasjer opp, i stortingssalen.

– I dag sa statsministeren fra Stortingets talerstol at regjeringen er ganske «nazi» når det gjelder lederlønninger i offentlig sektor. Hva er din kommentar til det?

– Jeg ville ikke ha brukt akkurat de ordene. Men jeg skjønner at hun er opptatt av spørsmålet. Det kom litt skjevt ut. Det så ut som om hun skjønte med en gang at det hun hadde sagt kanskje ikke var helt det riktige ordvalget, sier Listhaug i dette budsjettintervjuet med VG.

– Vil Frp gå videre med dette?

– Nei da, vi er så romslige på sånt at det går nok helt fint.

Skvatt

– Skvatt du litt da du hørte henne si det?

– Jeg ble veldig overrasket, ja, det ble jeg absolutt.

– Bør det være en større toleranse mellom toppolitikerne for at ting glipper ut av en i kampens hete enn det har vært til nå?

– Det er lett for at man sier ord som når de går ut så kjenner man at det ikke var akkurat det jeg skulle ha sagt nå, men vi ikke trenger å tillegge hverandre dårlige meninger eller tolke det i verste mening. Jeg tenker at det er greit å tolke folk i beste mening. Og hun sa nok dette i kampens hete, og skjønte med en gang at hun ikke skulle ha sagt det. Jeg så det rett og slett på henne.

– Etterpå sa statsministeren at man i Bergen bruker «nazi» i dagligtale fordi det betyr å være «streng». Er det sånn på Sunnmøre?

– Nei, vi er ganske strenge på Sunnmøre også, men akkurat «nazi» er i hvert fall ikke i min innarbeidede dagligtale.

– Hvordan opplevde du det da Erna Solberg sa at hun «ikke ville ha valgt de ordene» om noen av dine uttalelse da du var statsråd?

– Det er en del av gamet, sier Listhaug.

Dramatisk regjerings-exit

I januar valgte Frp å forlate Regjeringen de har sittet i siden valget i 2013, under dramatiske omstendigheter.

– Vi kommer til å kjøre hardt på å få ordentlig gjennomslag. Vi har ikke gått ut av denne regjeringen for å sitte og telle knapper og glansbilder. Vi gikk ut fordi vi var misfornøyd med de gjennomslagene vi fikk i regjering, og mente at vi skulle få mer gjennomslag ved å sitte på utsiden. Det har vi tenkt å bevise i løpet av høsten. Det er store forventninger også i partiet til at vi skal sloss kraftig for å gå gode gjennomslag for Frp og i saker som er viktige for Norge akkurat nå. Vi står i en situasjon med masse folk som står uten jobb, som er bekymret for fremtiden. Vi må sette Norges interesser i første rekke.

– Er du enig med Carl I. Hagen som sier at det hadde vært helt supert å få en ny statsminister før jul, og at det vil gagne Frp?

– Nei, nå skal vi inn i forhandlinger, og utgangspunktet er at vi skal ha mest mulig gjennomslag. Vi konkluderer ikke før vi har begynt å forhandle. Målet er å prøve å få til en løsning med regjeringen, selvfølgelig. Vi går inn i forhandlinger med mål om å lykkes, men vi kommer ikke til å gi ved dørene her, advarer hun sin gamle sjef Erna Solberg.

– Hva hvis dere ikke får gjennomslag?

– Nå må vi først forhandle, og så får vi ta det etter hvert. Målet er få en løsning, men da må regjeringen jekke seg ned på de sakene som er viktig for oss, sier Listhaug.

– Er det sånn du ser det utenkelig med en regjeringskrise på statsbudsjettet i høst?

– Sånn jeg ser det er ikke det en diskusjon i det hele tatt akkurat nå. Nå er diskusjonen hva som ligger i statsbudsjettet i morgen. Da blir det tøffe forhandlinger. Jeg er både spent og gleder meg til for første gang å lede forhandlingene om et statsbudsjett, og legger til:

Færre flyktninger

– Vi er helt tydelige: Vi skal ha ned antallet kvoteflyktninger, fra 3000, og vi skal redusere bistandsbudsjettet, fordi vi skal sette norske interesser i høysetet. Nå er det mange i Norge som sliter, som er permittert og arbeidsledige. Da må vi trygge og skape nye jobber blant annet ved å sette ned avgiftene, prioritere eldre, syke og pensjonister, bygge mer vei og få ned bompengebelastningen, sier Listhaug.

Publisert: 06.10.20 kl. 18:57 Oppdatert: 06.10.20 kl. 19:15