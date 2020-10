UHELDIG: Fredrik (20), Adrian (20) og Andreas (21) har nettopp testet seg etter at to av dem var på puben Lille London i Trondheim på lørdag. De håper de ikke har corona. Foto: David Engmo, VG

Kompisgjeng i karantene etter kveld på «smittepub»: − Uflaks

TRONDHEIM (VG) Kompisene Adrian og Andreas hadde en kveld med gutta på den smitterammede puben i Trondheim. Nå er de i karantene.

Adrian (20), Andreas (21) og Fredrik (20) kommer rett fra coronatest når VG møter dem i krysset ved Trondheim Torg i sentrum. Pubturen med gutta på lørdag tok en brå vending i går kveld da de leste nettavisene om smitteutbruddet:

– Vi tenkte at det var greit å dra dit. Så får vi slengt i trynet av VG noen dager etterpå at det var smitte der. Det var jo litt uflaks da, sier Adrian.







I går kveld fikk de vite at de måtte teste seg.

– Men det var litt forventet, vi hadde sett at de som var der torsdag og fredag var i karantene, så det var ikke overraskende at vi også måtte det, sier kompisen Andreas.

Kommuneoverlegen: Smitter lettere

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim opplyser at totalt rundt 1000 personer er satt i karantene som følge av utbruddet. Disse har enten vært på baren Lille London i perioden 8. til 10. oktober, eller er nærkontakter til personer som har blitt smittet i utbruddet.

– Vi ser at det smitter lettere, altså at det skal mindre til for å bli smittet. Man behøver ikke å ha så nær kontakt som vi erfarer at man vanligvis har. I tillegg blir man fortere syk – så viruset oppfører seg annerledes, sa Røsstad til VG tidligere torsdag.

Trodde puben var et trygt valg

Kompisene har ikke symptomer, og har heller ikke begynt å «føle» på symptomer etter at de fant ut av smitteutbruddet.

– Man kan ikke bli helt hypokonder, heller, mener Adrian.

Gjengen studerer i Trondheim, men har vokst opp i Mo i Rana, og ville ta sin første tur ut på en stund.

Det er ikke tilfeldig at de valgte seg ut puben Lille London: De tenkte at det var færre studenter der, og dermed mindre smitterisiko.

Roser smitteverntiltak på pub

– Det var ikke stappfullt der, men det var ganske mange folk. Vi satt på bord, så kom det folk og tok bestilling. Det var en gjest som gikk fra bord til bord, som ble vist ut. De passet veldig godt på.

De var der til det stengte, så dro de videre på fest. Fra lørdag til karantenebeskjeden onsdag kveld har de vært på skolen og levd livet som vanlig. De håper de tester negativt og at de ikke har smittet noen.

Kompisen Fredrik var ikke med på byturen, men ble dratt inn i karantenen fordi han bor med kompisene. Forelesninger på Sonans, NTNU og BI må vike for nettstudier fremover.

– Heldigvis har Fifa21 kommet ut, det er god timing, sier Andreas.

Gutta lurer på hvordan de skal komme seg hjem. Buss tar de ikke.

– Vi kan vel ikke ta Voi (elektrisk sparkesykkel, red.anm.), når vi må ta på rattet, spør de seg.

De landet på å gå den tre kvarters turen opp bakkene til huset de leier i Byåsen. I morgen kommer testresultatene.

Kan bli første tilfellet i Mo i Rana

BEKYMRET: Kompisen Kristian venter også på testresultatene. Han har tatt fly og vært på jobb, og sier det kjipe er om han har smittet folk rundt seg. Foto: Privat

Kompisen Kristian (21) er tilbake i Mo i Rana og forteller over telefon at han er bekymret. Han venter også på testresultatene.

– Hvis jeg er smittet, blir jeg det første tilfellet i Mo i Rana. Det er det som er skummelt. Jeg er sikker på at jeg skal klare meg. Det kjipe er om jeg har smittet folk rundt meg, sier han.

Fra han var på puben på lørdag til han fikk karantenebeskjed onsdag kveld, har han tatt fly, vært på jobb og møtt familie. Mange mennesker, med andre ord.

– Jeg synes at meldingen kom veldig sent. Jeg kjenner noen andre som bor i Trondheim som fikk dem før, mens vår gjeng fikk det i går kveld.

SER TIDLIGERE SYMPTOMER: Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, sier at Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Torsdag formiddag sa daglig leder ved baren Lille London, Geir Lima, til VG at de har registrering av alle gjester og at lokalet har blitt desinfisert jevnlig.

– Vi hatt gjennomgang på disse med smittevernkontoret i Trondheim og fulgt alle retningslinjer gitt av både stat og kommune gjennom hele tiden etter vi åpnet igjen i juni, sier daglig leder Geir Lima ved utestedet til VG.

Ser tidligere symptomer

Kommuneoverlegen forteller at de smittede ser ut til å bli raskere syke enn tidligere:

– Vi har et inntrykk av at inkubasjonstiden er kortere. Normalt ser vi symptomer fire-fem dager etter smittetidspunkt, nå er det ofte etter to. Det er mitt inntrykk, selv om tallene selvfølgelig varierer noe, sier Røsstad.

Kommuneoverlegen understreker at ingenting tyder på at viruset er mer alvorlig, selv om det kan virke som det smitter lettere. Ingen har så langt blitt alvorlig syke, men hun påpeker at det hovedsakelig er unge folk som har blitt smittet. Majoriteten av de smittede er i aldersgruppen 20 til 30 år.

Utbruddet startet på en frisørsalong i Trondheim.

– Det bredte seg til en kunde som smittet en nærkontakt, som igjen smittet en nærkontakt før smitten ble oppdaget, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen forteller at de ikke har noen ukjente smittekilder.

– Vi har kontroll, følger det tett og tar skikkelige forholdsregler. Det gjør at mange er i karantene.

SMITTE: En gjest ved baren Lille London i Trondheim fikk påvist smitte etter å ha vært på baren. Én ansatt er også smittet. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Har ennå ikke utført analyser

– Kommuneoverlegen i Trondheim har best oversikt over epidemiologien her, og hvordan utbruddet har vært i Trondheim, skriver avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold i en e-post til VG.

Folkehelseinstituttet får tilsendt virus fra landets mikrobiologiske laboratorier og detaljkarakteriserer virusene for å følge med på endringer og overvåke utviklingen.

– Det kommer fortløpende inn virus for karakterisering. Så langt har vi ikke fått analysert virus som vi kan knytte til det pågående utbruddet i Trondheim, men det arbeides med dette, skriver Vold i e-posten.

