Heikki (24) ble et tilfeldig offer: Mener drapsmannen var utilregnelig

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener under sterk tvil at Makaveli Lindén var tilregnelig da han drepte Heikki Bjørklund Paltto (24). Påtalemyndigheten og forsvareren mener likevel at han var psykotisk og skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto bodde i et kollektiv sammen med venner på Majorstuen i Oslo.

Påtalemyndigheten mener han ble drept omtrent klokken 08.00 om morgenen 15. oktober for to år siden ved at tiltalte Makaveli Lindén knivstakk ham omkring 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen. 24-åringen fikk store indre skader og døde av forblødning og pustesvikt.

Påtalemyndigheten mener Lindén bare timer senere forlot Oslo. Han dro hjem til sin far i Uppsala før han flyktet videre nedover kontinentet. Ni dager senere ble han pågrepet av fransk spesialpoliti på togperrongen Dijon.

Lindén er svensk statsborger og het Christian Bo Lindén før han byttet navn. Han er tidligere straffedømt en rekke ganger for tyverier, ran, trusler, vold og brudd på narkotikalovgivningen.

TATT I FRANKRIKE: Makaveli Lindén føres inn til rettsmøte i den franske byen Dijon der han ble pågrepet av franske spesialstyrker etter at han ankom med tog fra Belgia. Foto: Dominique Trossat / TT NYHETSBYRÅN

Mener han ikke kan straffes

De rettsoppnevnte sakkyndige mener Lindén var psykotisk da han ble observert, men har under sterk tvil konkludert med at de mener han var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Påtalemyndigheten mener likevel at han ikke kan straffes fordi de mener han utilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Vi har tatt ut tiltale med anmodning om overføring på tvunget psykisk helsevern, sier statsadvokat Trude Antonsen til VG.

Makaveli Lindéns forsvarer : – Lå i koma i flere dager i Frankrike

Lindén har erkjent at han begikk drapet, og det sentrale spørsmålet som retten skal avgjøre blir hvorvidt han dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, eller dømmes til straff, det er i så tilfelle tatt forbehold om forvaringsstraff.

– Det er reaksjonsspørsmålet som er den juridiske problemstillingen i denne saken, sier Antonsen.

Også forsvaret mener tiltalte skal anses som utilregnelig.

ETTERLYST: Disse bildene av Makaveli Lindén fra Skøyen stasjon ble tatt samme dag som Heikki Bjørklund Paltto ble drept på Majorstuen i Oslo. Svensken ble internasjonalt etterlyst gjennom Interpol-samarbeidet. Foto: POLITIET

Rettssaken mot den svenske 22-åringen starter i Oslo tingrett mandag.

Lindén har erkjent at han 15. oktober 2018 tok seg inn i leiligheten og drepte Heikki Bjørklund Paltto (24). I avhør har Lindén forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer.

Siden februar i år har Lindén vært innlagt på det psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker.

Mistenkt for nytt drap under flukten

Lindén er også mistenkt for å ha drept belgiske Johanna Jostemeling mens han var på flukt.

Belgiske etterforskere har vært i Norge for å forsøkte å avhøre Lindén, men han nektet å snakke med dem.

– Han er etterlyst fra belgisk side, men belgiske myndigheter avventer med å fremme en formell arrestordre frem til saken er ferdig behandlet, det vil si rettskraftig avgjort i Norge, sier statsadvokat Trude Antonsen.

Publisert: 19.10.20 kl. 07:13

