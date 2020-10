HOPPET TAU: Mina Gerhardsen (til venstre) slo et slag for fysisk aktivitet blant barn og unge ved å hoppe tau synkront sammen med Høyres Mathilde Tybring-Gjedde i Spikersuppa ved Karl Johans gate i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB

Regjeringen vil ha omkamp om daglig trimtime i skolen

Tross stortingsvedtak om en daglig time med fysisk aktivitet i skolen, sier regjeringen i statsbudsjettet at det får holde med å inspirere til elev-bevegelse med en aktivitets-bank.

Meldingen i statsbudsjettet på Kunnskapsdepartementets sider - får Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen til å rope varsko.

– Stortinget har vedtatt at alle elever på 1. til 10. trinn skal sikres minst én times fysisk aktivitet hver dag. Nå prøver regjeringen å nulle ut det vedtaket framfor å innfri, sier Gerhardsen som selv tidligere var med i Arbeiderpartiets regjeringsapparat da Jens Stoltenberg var statsminister.

Nå er hun generalsekretær i Nasjonalforeningen. Der jobber hun med folkehelse på heltid. Gerhardsen mener regjeringen forsøker å unngå å følge opp Stortingets vedtak om en time fysisk aktivitet daglig.

Hun mener Kunnskapsdepartementets forslag til erstatning for å følge stortingsflertallet overhode ikke monner.

Gerhardsen mener at å henvise til aktivitetsbanken «Barn og unge i bevegelse» er en liksom-satsing som kun skal inspirere til aktivitet.

– Dette er på langt nær nok. Det vi trenger for å følge opp vedtaket om en time fysisk aktivitet i skolen er midler til gjennomføring, opplæring av lærere og lovfesting i opplæringsloven, fastslår Gerhardsen.

PÅ TUR: Kunnskapsminister Guri Melby går seg en liten tur i den lille parken foran Norges Bank - ikke langt fra kontoret hennes i Kunnskapsdepartementet i Kirkegata. Foto: Terje Bringedal, VG

Bare på den måten kan det sikres at alle skolebarn får tilbudet og de gode fordelene av daglig fysisk aktivitet, mener hun.

Kunnskapsminister Guri Melby legger ikke skjul på at regjeringen inviterer Stortinget til omkamp om det ambisiøse såkalte oppfordringsvedtaket om en time daglig fysisk aktivitet i skolen.

– Ja, dette blir en omkamp. Vi håper at vårt forslag vinner oppslutning i Stortinget, sier Melby som også har fått med seg KrF i regjeringen på modereringen av fysisk-aktivitet-vedtaket til tross for at dette partiet stemte for en time daglig fysisk aktivitet i fjor.

I statsbudsjett-forslaget fra Melby og regjeringen heter det:

Kunnskapsdepartementet viser til at det i einskilde høve er naudsynt å kome med framlegg om å oppheve eit oppmodingsvedtak før saka kan avsluttast. Departementet foreslår derfor følgande, jf. forslag til vedtak VIII: «Oppmodingsvedtak nr. 106 (2017–2018) blir oppheva med bakgrunn i at målet om auka fysisk aktivitet i skulen blir følgt opp med satsinga Barn og unge i bevegelse. Departementet legg til grunn at vedtak nr. 106, 7. desember 2017 med dette er følgt opp.»

Kunnskapsministeren vil ikke at statlige myndigheter skal tvinge skolene til å legge inn en time med fysisk aktivitet i den daglige timeplanen.

– Vi har hele tiden gått inn for en skole med metodefrihet rundt dette. Vi støtter mer fysisk aktivitet i skolen, men vil skolene selv retten til å bestemme omfang og metode. I vedtaket om en time daglig fysisk aktivitet så blir jo lærere pålagt å prioritere dette foran andre ting, sier Melby til VG.

LØFTER TUNGT: Torstein Tvedt Solberg (Ap) trener styrke i Stortingets treningsrom sammen med partifelle Elise Bjørnebekk Waagen ved en tidligere anledning. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

En av forslagsstillerne som ville ha en daglig time fysisk aktivitet i skolen, Marit Knutsdatter Strand, er skuffet over Melby og regjeringen.

– Jeg er skuffet over at regjeringen håndterer dette på denne måten. Vedtaket ble fattet mot regjeringens vilje i da vi kom med forslaget. Nå nedgraderer regjeringen det selv om det er en åpenbar helsegevinst for elevene i dette, sier Strand til VG.

Hun vil ikke gi seg uten kamp, og vil kjempe for at et stortingsflertall kan overprøve regjeringen.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i utdanningskomitéen ble overrasket da han leste om regjeringens forslag om å oppheve den daglige trimtimen for norske elever - mens den er i startgropa.

– Jeg er skuffet over at regjeringen og spesielt KrF går inn for en omkamp om dette, sier Solberg til VG.

Han mener gode pedagogiske opplegg og et fokus på de helsebringende effektene av fysisk aktivitet for mange stillesittende barn og unge - er veien å gå fremfor regjeringens nye opplegg.

Høyres skolepolitiker på Stortinget, Mathilde Tybring-Gjedde, er imidlertid enig med statsråd Melby i at det er feil å påtvinge skolene en time daglig fysisk aktivitet hver skoledag.

– Her må vi ha tillit til lærernes og skolenes skjønn. Jeg er positiv til fysisk aktivitet for flere elever i skolen, og det bør skje gjennom fleksibilitet gjerne ut fra lærernes vekting av hva elevene trenger av påfyll også i andre fag. Fysisk aktivitet; ja gjerne ved hjelp av en aktivitetsbank, men ikke gjennom en sentralt pålagt daglig time, sier Tybring-Gjedde til VG.

Publisert: 08.10.20 kl. 07:19

