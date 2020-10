TAR ET OPPGJØR: Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V) mener politikerne på Stortinget vedtok en gjennomgang av vindkraftkonsesjoner for å vise handlekraft. Foto: Tore Kristiansen

Vindkraft-debatten: Hevder opposisjonen driver spill for galleriet

Statsrådene Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V) innrømmer at regelverket for vindkraft har vært for dårlig. Nå anklager de opposisjonen for å løpe fra ansvaret sitt.

Rett før sommeren hastebehandlet Stortinget et forslag fra SV.

Et samlet storting krevde en gjennomgang av alle vindkraftkonsesjoner klare for utbygging. Dersom departementet fant grove feil, skulle konsesjonen trekkes tilbake.

Gjennomgangen av de mest aktuelle prosjektene ferdig, og Tysvær vindkraftverk nærmer seg. Resultatet er at ingen konsesjoner ble trukket.

Nå sier de to ansvarlige statsrådene, Tina Bru (V) og Sveinung Rotevatn (V), at anmodningen fra Stortinget var et mulig spill for galleriet.

– Resultatet er det samme som vi sa da det ble stemt på i Stortinget: det er ingen grunn til å tro at saksbehandlingen ikke har fulgt lover og regler. Dette bekrefter det, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

FELLES ANSVAR: Tina Bru og Sveinung Rotevatn erkjenner at de selv har kjempet for raskere vindkraftutbygging, fra Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Hevder det var en skinnprosess på Stortinget

Politikerne i opposisjonen visste at dette vedtaket ikke ville føre til noen reell endring, er statsrådenes påstand.

– Jeg mener nok at de visste at det var sannsynlig. Det er også min frustrasjon rundt hele denne saken og debatten, sier Bru.

Da forslaget om å be om gjennomgangen var oppe til avstemning i Stortinget, hadde Rødt foreslått å stanse vindkraftprosjektene. Et slikt vedtak ville vært ulovlig, ifølge Rotevatn og Bru.

Det fikk heller ikke Rødt flertall for. I stedet samlet Stortinget seg om en gjennomgang.

– Det er typisk dette du gjør når du som opposisjonspolitiker vet at det ikke er mulighet til å gripe inn, og du ville ikke gjort det om du var i regjering selv heller, sier klimaminster Rotevatn.

– Da vedtar du en gjennomgang. Så har du ikke bedt regjeringen om å gjøre noe ulovlig, men du har vist at du har handlekraft. Det er en lettvint måte å vise handlekraft på, sier Rotevatn.

MANN I VINDEN: I 2012 var Ola Borten Moe (Sp) oljeministeren som ville vise at han satset på vindkraft. Han innførte grønne elsertifikat samme år. Foto: Sara Johannessen Meek

Rødt: - Holdt folket for narr

Alle partiene på Stortinget, også Rødt, Høyre og Venstre, sto bak vedtaket.

Onsdag har Rødt-leder Bjørnar Moxnes spurt statsministeren om gjennomgangen var reell.

– Dette viser at partiene som sto bak vedtaket i juni, har holdt folk for narr, sa Moxnes på talerstolen i Stortinget.

Selve gjennomgangen har vært grundig og lang, forklarer Bru.

Selv om ingen prosjekter har vist seg å være ulovlige, betyr ikke det at alle var gode, ifølge Rotevatn:

Dårlige vindkraftprosjekter kan godt være lovlige – hvis regelverket er for dårlig. Det regelverket har hele Stortinget stått sammen om å vedta.

– Det var et voldsomt sug etter vindkraft før, alle partiene var med på det. Nå har vi sett at det har ført til gode prosjekter, og at noen dårlige prosjekter også har fått tillatelse, sier klimaministeren.

– Gått litt fort i svingene

De to statsrådene ber nå om at alle partiene på Stortinget må erkjenne sitt ansvar.

– Alle som har vært i regjering eller på Stortinget i disse årene, må være ærlige og si at «ja, vi har jobbet for at vi skal få mye vindkraft». I ettertid ser vi at det har gått litt fort i svingene, og reglene burde vært strengere, sier Rotevatn.

– Er det noen som løper fra ansvaret nå?

– Det er det klart at vi mener, sier Bru.

Vedtaket fra før sommeren er deres mest tydelige eksempelet på en slik ansvarsfraskriving.

De samme partiene som nå mener vedtakene kan være ulovlige, har selv innført lovene prosjektene er vedtatt etter:

SV, Ap og Sp hadde regjeringsmakt da Energiloven ble innført.

Sps Ola Borten Moe kalte de grønne elsertifikatene for en «seier for regjeringen» i 2011 ( Nationen ).

Dagens regjering, med Frp i statsråd, innførte de gunstige skattefradragene i vindkraft.

MILJØ: Bård Vegar Solhjell var miljøminister for SV i 2012, da han holdt pressekonferanse om konsesjoner for vindkraft. Mange av dagens prosjekter ble vedtatt under den forrige regjeringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Når politikere nå tviler på lovligheten, kan de bygge opp under en konspirasjonsteori, sier Bru.

Det er partienes ansvar å ikke bidra til at folk tror politikere styrer etter en større, skjult agenda, poengterer hun.

– Alle politiske ledere har et ansvar for å bidra til at folk oppfatter vårt demokratiske system som godt. Da må du være ærlig og ta med deg det du kanskje ikke lenger er så stolt av, sier Bru.

– Vi sier veldig klart og tydelig at det politikerne har gjort og ment fra til nå, har vært av god vilje. Men det har vært for slapt, systemet har vært for dårlig. Derfor vil vi gjøre det bedre, sier Rotevatn.

TIL VALG PÅ MØLLER: Geir Pollestad og Senterpartiet gikk til valg på at Rogaland skulle få 1000 nye vindturbiner, i 2013. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SV: – Uredelig påstand

SVs Lars Haltbrekken sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han la fram forslaget om gjennomgang sammen med partileder Audun Lysbakken og Arne Nævra.

– Dette er rett og slett uredelig å påstå, sier Haltbrekken.

– Det var et sterkt krav fra mange om å få til en gjennomgang av de gitte konsesjonene. Når gjennomgangen konkluderer med at det kan bygges ut vindkraft i sårbar natur, som på Stadlandet og Haramsøya, da er lovverket for dårlig. Det må endres slik at naturen får langt sterkere beskyttelse, sier Haltbrekken.

FORSLAGET: Lars Haltbrekken (SV) sitter i komiteen som nå behandler Tina Brus forslag til endringer av hvordan vindkraftanlegg får tillatelse i Norge. Foto: Vidar Ruud

– Har SV løpt fra sin del av ansvaret?

– Nei, men som alle andre har vi sett at det har blitt tatt altfor lite hensyn til naturen. Det vil vi at samfunnet skal lære av.

– SV har selv hatt vindturbiner som valgløfte. Nå står det i partiprogrammet at SV er skeptiske til vindkraft på land. Hvor stor del av ansvaret har dere?

– Alle partier har sin del av ansvaret for at konsesjonsprosessene ikke har vært gode nok. Men i motsetning til regjeringen tar vi nå ansvar og sørger for å gi naturen den beskyttelse den trenger, sier Haltbrekken.

VG har også vært i kontakt med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som så langt ikke har hatt mulighet til å kommentere saken.

Ber om at de står samme

De to statsrådene ber nå om at Stortinget samler seg om et bedre regelverk for vindkraft.

OED har lagt fram «Vindkraftmeldingen» til behandling på Stortinget. Den er til høring onsdag.

Den skal inneholde endringene som må til, ifølge Bru, for å få en prosess som tar vare på befolkning og natur.

– Jeg vil oppfordre opposisjonen til å gå inn i det vi nå har foreslått, og bidra konstruktivt. Det må føre til en fornuftig politikk, som gir tillit og lager en vei videre, sier Bru.

– Nå sitter naboer og ser vindturbinene komme, og får samtidig høre at det har blitt gitt tillatelse til flere dårlige prosjekter. Er det ikke en mager trøst for dem, at dere sier at de må se framover?

– Jeg har møtt mange av disse menneskene, som er oppriktig lei seg og frustrerte. Det forstår jeg veldig godt. Vi har vært med på de politiske vedtakene som har ført til der vi er i dag, sier Bru.

Sveinung Rotevatn sier at Norges regjering og ministere ikke har mulighet til å endre lovlige vedtak.

– Vi må følge lover og regler vedtatt av Stortinget. Det er det viktigste vi må være enige om, avslutter klimaministeren.

AKSJON: Unge Venstre, med Sveinung Rotevatn, satte en vindmølle i Bergen i 2009. De kritiserte regjeringen for å ikke få fart i vindkraft. Foto: Privat

