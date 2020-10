HENSLENGT: Sparkesykler finner man både midt på fortauet og noen ganger også i selve veien. Foto: Terje Pedersen

Vil tøyle elsparkesyklene i Oslo gjennom anbudskonkurranse

Til våren kan det bli tak på hvor mange elsparkesykler som suser rundt i hovedstaden, når man kan kjøre dem og hvor man kan sette dem fra seg.

Kommunen vil regulere elsparkesyklene gjennom anbud. På den måten kan man også bestemme hvor mange selskap som får lov til å drive med dette.

Onsdag kveld vedtok bystyret å be det rødgrønne byrådet «orientere bystyret om hvordan Oslo kan gjennomføre en anbudskonkurranse eller lignende.» Det var Aftenposten som først omtalte vedtaket som fikk støtte fra Ap, MDG, SV, V og H.

– Kaotisk

– Situasjonen i byen i dag er kaotisk. Det funker ikke. Det er for mye dårlig kjøring, dårlig parkering og har for mange dårlige konsekvenser for store deler av byens befolkning, sier Andreas Halse, Aps miljøpolitiske talsperson, til VG.

Han forteller at dette særlig går ut over folk med funksjonshemning, som blinde og rullestolbrukere samt folk som triller barnevogn.

I august ble det kjent at Oslo skulle begynne å taue inn elsparkesykler som ligger slengt rundt på fortau og gater, og at regningen skal sendes til selskapene.

– Dette må vi få ryddet opp i, sier Halse som kan fortelle at byrådet allerede er i gang med å utarbeide en anbudsprosess. Men han peker på at de også er avhengige av å få plass det juridiske. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har bedt Statens vegvesen om å utrede veitrafikkloven for elsparkesykler.

Antall sparkesykler i Oslo anslås nå til om lag 13 000, fordelt på seks ulike aktører.

Et mulig tiltak for å hindre at folk kjører elsparkesykkel med promille kan være at det ikke blir mulig å kjøre dem om natten. Det er også mulig å stenge deler av byen for sparkesykler eller bremse farten i gågater. Kjører man elsparkesykkel i Trondheim senkes farten automatisk i gågatene.

– Sparkesyklene har et stort teknisk potensial, sier Halse som ikke tror det blir noe stort problem å «stenge» dem ned om natten. Han håper man kan få på plass ordningen med anbud til våren.

– Ta gatene tilbake

– Vi ber om at Oslo skal få ta gatene tilbake og få råderetten over egen grunn som vi mistet på grunn av dette frislippet, sier Siri Hellvin Stav som sitter i bystyret for MDG. Gjennom en anbudskonkurranse mener hun at kommunen kan stille klare krav til operatørene.

– Vi kan stille krav om hvor mange sparkesykler som kan være i omløp, noe som i stor grad vil påvirke i hvor stor grad de preger bybildet. Når det skal være tillatt å bruke dem, krav til fartsgrenser, hvor de kan parkere og miljøkrav. Nå varierer det mye fra leverandør til leverandør hvor lang holdbarhet en sparkesykkel har, sier Stav til VG.

Hun mener det haster å haster få på plass lovhjemler og håndhevingsmuligheter for å regulere et marked hvor det stadig kommer nye aktører mens andre faller fra.

– I dag har man ikke reelle sanksjonsmuligheter og lite ris bak speilet, sier Stav.

