Skole-Guri får skjenn for budsjett uten corona-kroner

Kunnskapsminister Guri Melby (V) må tåle skjennepreken fra både Ap og Sp for at hun ikke har på plass millioner av kroner til skolenes merutgifter på grunn av corona.

– Det er veldig spesielt at Melbys første statsbudsjett er helt tomt for kroner som skal kompensere for skolenes merutgifter til corona. Pengene må komme på bordet, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til VG.

Han har fått med seg at regjeringen har varslet at den vil vente med dette til nærmere inn mot jul. Men tror det kan være for sent for mange skoler.

– Når det ikke er penger til dette i statsbudsjettet for 2021, så sender det ut et dårlig signal til overarbeidede ansatte i landets over 3000 skoler. Regjeringen skyver denne store regningen foran seg, sier Aps skolepolitiske talsperson på Stortinget.

Han viser til VGs sak mandag, der kun åtte av 100 rektorer og skoleledere rapporterte at de hadde mottatt full corona-kompensasjon hittil.

KJEFTER: Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets skoletalsperson på Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

Kunnskapsminister Guri Melby (V) ber på sin side om mer tålmodighet både fra opposisjonen og fra skolene.

– Årsaken til at denne kompensasjonen ikke er med i budsjettforslaget, er rett og slett at oversikten over kommunenes merutgifter ikke er ferdig ennå, sier Melby til VG.

Hun hadde møte med kommunenes interesseorganisasjon, KS senest i går tirsdag. Så kommer det en rapport i slutten av oktober - før et tillegg til statsbudsjett-forslaget blir lagt frem av regjeringen ventelig i neste måned.

Penger i november

Det er også satt av to milliarder kroner i økning av kommunenes frie inntekter i 2021-statsbudsjettet, ifølge kommunalminister Nicolay Astrup (H).

– Men corona-kompensasjonen som blir offentliggjort senere i høst - kommer i tillegg til denne summen på to milliarder, sier Guri Melby til VG.

Hun viser også til at det er satt av 170 millioner kroner i neste års statsbudsjett-forslag til sårbare barn, eller elever som har vært spesielt utsatte for nedstengte skoler og tapte skoletimer.

– Den summen tilsvarer den samme summen som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett i juni - og den skal benyttes fra nyttår og frem til sommeren 2021, sier Melby.

LÆRER OG SKOLEPOLITIKER: Marit K. Strand (Sp) er i likhet med Ap misfornøyd med at corona-kompensasjonen til skolene uteble i statsbudsjett-forslaget fra regjeringen. Hun er selv utdannet lærer og Sps representant i utdanningskomitéen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Peanøtter

Torstein Tvedt Solberg i Ap er ikke imponert.

– Dette er jo peanøtter i den store sammenhengen. Jeg frykter at regjeringens manglende evne til å legge de store pengene på bordet nå vil gå spesielt utover de mest sårbare elevene - de som har lidd mest under skolestenging, hjemmeskole og unntakstilstanden de siste månedene, sier Solberg.

Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet er minst like bekymret.

– Dette budsjettforslaget setter skolene i en ytterligere vanskelig situasjon, sier Strand.

Hun frykter at svekket kommuneøkonomi og merutgifter som følge av coronasituasjonen gir røde tall i skolebudsjettene og kan true nærskolene.

– Det er oppsiktsvekkende at en regjering, som i overskrifter snakker varmt om kvalitet i skolen, ikke tar ansvar og bevilger midlene som må til, men isteden dytter ansvaret over på de lokale skolemyndighetene, sier Sps talsperson i skolesaker på Stortinget.

Kunnskapsministeren finner grunn til å minne både Strand, Solberg og andre som er opptatt av skole om at de store pengene de siste årene blir videreført også i neste års statsbudsjettforslag; nemlig totalt 9,5 milliarder kroner gjennom Solberg-regjeringens levetid til videre- og etterutdanning av lærere.

