Odd Steinar kom seg ut av raset: − Jeg hadde gjerne byttet plass med datteren min

GARDERMOEN (VG) Odd Steinar Sørengen trodde det brant før han forsto at huset hadde rast sammen rundt ham. Nå savner han samboeren og datteren, som fortsatt er forsvunnet.

– Jeg hadde gjerne byttet min plass med datteren min, så hun hadde vært raskere trygg eller overlevd. Jeg har veldig vondt av henne, hun er 13 og har livet foran seg, sier Odd Steinar Sørengen til VG.

– Hvis de er borte, håper jeg på at det gikk raskt.

Over ett døgn har gått siden et av de største kvikkleireskredene i nyere tid. Ann-Mari og Victoria (13) er to av ti som ikke er gjort rede for.

Fra sykehussengen, forteller han om det som skjedde:

– Victoria ville sove med moren sin på rommet fordi hun følte seg forkjølet. Jeg våkner av de kommer inn på rommet og sier at vi må komme oss ut, det raser.

Odd Steinar trodde at det brant, og løp ned trappen etter dem.

– Da jeg er på et av de siste trinnene hører jeg veldig buldring. Så raser huset. Da tror jeg at de er utenfor.

Foto: Nima Taheri

Leiligheten raste ned over ham

Odd Steinar ble liggende fast i ruinene som hadde rast over ham.

– Jeg prøver å gå ut den ene veien, det går ikke. Den andre veien er det for liten åpning. Så hører jeg at det begynner å rase mer, da raser det så det åpner seg.

Etter at han kom seg ut av åpningen, sitter Odd Steinar lenge på oppå ruinhaugen og prøver å få kontakt med noen.

– Det er helt stille rundt meg.

– Av en merkelig grunn trodde jeg at jeg var på taket, men jeg var på bakkeplan.

Så skjønner han at leiligheten over hadde rast ned over ham. Rundt ham var det bare en vegg som sto igjen. Til slutt får han kontakt med noen naboer, som kommer til ham med en dyne.

– Jeg ropte Ann-Mari, da fikk jeg svar. Det svaret mener jeg kom fra langt unna.

Nå er han ikke sikker på om det var innbilt eller ikke.

Da tror han at samboeren og datteren har kommet seg ut.

Svigermor Britt og svigersøster Åse-Lill venter på svar

HÅPER: Britt og Åse-Lill Næristorp er evakuert og venter på svar på om familien er i live. Foto: Gisle Oddstad

Britt Næristorp savner datteren Ann Mari og barnebarnet Victoria. Åse-Lill savner søsteren og tantebarnet. På sykehus ligger samboeren Odd Steinar som kom seg ut.

– Det er den verste dagen i mitt liv, sier Britt Næristorp til VG utenfor evakueringshotellet på Gardermoen kvelden før nyttårsaften.

– Det er helt forferdelig å ikke få kontakt med dem, sier Åse-Lill.

– Vi får ikke noe svar, hvor er de hen? Ligger de fortsatt der?

De har brukt hele dagen på å ringe alle de kunne: Ullevål, Ahus, legevakten på Jessheim, Kongsvinger og hotellet.

– Da vi fikk kontakt med politiet, fikk vi høre at det ser dårlig ut at vi ikke har funnet noe.

Til slutt fikk de telefon fra Ahus, om at Odd Steinar var lagt inn der. Han lurte på om de hadde hørt noe fra de to andre.

Heist opp av helikopter

Det neste som skjer, er at han blir heist opp av helikopter, fløyet til Ask og så kjørt videre til Ahus, der de stadfester kroppstemperaturen hans til 30 grader.

Han kom seg unna uten alvorlige skader.

Familien på tre skulle flytte til ny leilighet på nyåret, til Ask sentrum.

BORTE: Åse-Lill peker på huset som ikke lenger finnes. Foto: Gisle Oddstad

Leter fortsatt

Redningsmannskapene sier de savnede kan være inne i noen av husene, men de kan fortsatt ikke sette folk ned på bakken i området for å lete. De presiserer at redningsmannskapet leter etter overlevende, ikke omkomne. Britt og Åse-Lill lever også i håpet.

UVIRKELIG: Åse-Lill og Britt Næristorp fatter ikke hvordan dette kunne skje. Foto: Gisle Oddstad

– Hva tenker dere nå?

– Jeg har ikke tenkt så mye, vi har vært opptatt hele tiden, sier Åse-Lill.

Søsteren er tre år eldre og var grunnen til at hun flyttet til Gjerdrum.

– Det har gått i ett helt fra morgenen av. Så roet det roet seg litt og vi fikk beskjed om å evakuere oss hit. Når man får litt pusterom, begynner man å tenke. Det er ikke så godt.

Redningsmannskapet har brukt redningshelikopter, varmesøkende kamera og droner i natt. De har også prøvd å fire ned en hundefører og hund ved bygninger for å søke, uten resultat.

Ventingen er tyngst

Da Odd Steinar ble reddet ut, var han overbevist om at han skulle se samboeren og datteren senere. Det håper han fortsatt.

– Jeg gir ikke opp, men jeg ser at prognosene ser dårlige ut.

– Den ventingen, det er tyngst. At de ikke er gjort rede for ennå, det gnager veldig.