TO DØDSFALL: I romjulen har Moen sykehjem i Elverum meldt om to coronadødsfall som følge av smitteutbruddet som startet onsdag 16. desember. Foto: Elverum kommune

Smitteutbrudd ved sykehjem i Elverum: To dødsfall i romjulen

Siden første juledag har to beboere med påvist coronasmitte gått bort etter utbruddet ved Moen sykehjem i Elverum.

Det er nå ni pasienter og 18 ansatte ved samme avdeling på Moen sykehjem med påvist smitte siden utbruddet startet 16. desember. Søndag melder Elverum kommune at ytterligere én beboer har gått bort.

– Dette er en tung beskjed å få, og det er veldig trist at vi har nok et dødsfall på Moen. Mine varmeste tanker går til de pårørende og andre etterlatte, og jeg ønsker å uttrykke min kondolanse. Det er alltid vanskelig å miste noen som står en nær. Nok en gang blir vi minnet på den alvorlige situasjonen vi befinner oss i, sier ordfører i Elverum kommune, Lillian Skjærvik, i en pressemelding.

Andre juledag fikk fire ansatte ved sykehjemmet påvist smitte.

Kommuneoverlege i Elverum, Jon Iver Fougner, sier at de gjør alt de kan for å unngå at flere skal bli smittet.

– Når vi forsto at vi hadde et utbrudd, la vi en plan for å teste alle innlagte og ansatte regelmessig. I tillegg blir det brukt fullt smittevernutstyr på hele sykehjemmet. De som er smittet er fysisk atskilt fra resten av sykehjemmet og har eget personale, sier Fougner til VG.

Ingen positive prøver siden første juledag

Kommuneoverlegen forteller at de vet om én kjent smittevei, men at det er åpne for at det kan være flere.

– Vi vet om en smittet person som har vært på sykehjemmet før vedkommende fikk symptomer, sier Fougner.

Kommuneoverlegen sier at det er lite sannsynlig at flere pasienter skal bli smittet, da det nå blir brukt fullt smittevernutstyr på hele sykehjemmet.

– Det som er hyggelig i alt det triste, er at det ikke var noen positive prøver blant pasienter ved siste rutinemessige testing første juledag, sier han.

Grafen under viser smitte registrert i Elverum gjennom hele pandemien:

Fougner sier at det er krevende å håndtere smitteutbruddet.

– Det er arbeidskrevende på alle områder. Det er aller mest en omstilling i hverdagen for personalet, og det er tungt arbeid å gå med fullt smittevernutstyr hele vakter. Det er også mye arbeid for teststasjonene og de som skal organisere arbeidet, sier han.

– Er det noe som kunne blitt gjort annerledes for å forhindre utbruddet?

– Det er såpass arbeidskrevende å stå i et utbrudd, at vi ennå ikke har gjort en evaluering. Vi vil gjøre en oppsummering etterpå, og da vil det være naturlig å se på hva som kunne blitt gjort annerledes, sier han.

Over nyttår vil alle landets kommuner få sine første vaksinedoser. Kommuneoverlegen sier at de er godt i gang med planleggingen av vaksinering i kommunen.

– Det er veldig godt å se noe som kan være begynnelsen på slutten av pandemien, sier Fougner.