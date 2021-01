Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Sexarbeider bortvises fra landet: Brøt karantene og hadde 30 kunder i uka

Den rumenske sexarbeideren tok imot kunder i hovedstaden samme kveld som hun ankom Norge. – En betydelig risiko for folkehelsen, ifølge politiet.

Kvinnen, som er i midten av 30-årene, ble pågrepet av politiet fredag kveld.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett skal kvinnen ha ankommet Norge fra Romania 7. november i fjor. Til tross for at hun da var pålagt karanteneplikt, skal hun ha mottatt kunder allerede samme kveld.

Hun skal deretter ha hatt om lag 30 kunder hver uke frem til hun ble pågrepet.

I kjennelsen heter det at «på bakgrunn av omfanget av fremstiltes virksomhet som prostituert, mente politiet at hun var en betydelig risiko for folkehelsen i lys av den pågående koronapandemien».

Kvinnen flyttet også sammen i en leilighet med tre andre rumenske kvinner, og oppholdt seg dermed ikke på egnet sted for karantene.

De fire kvinnene skal ifølge kjennelsen ha hatt nærkontakt med over 120 kunder hver uke, og retten mener denne virksomheten medførte en svært høy risiko for smitte og smittespredning.

Kvinnen skal selv ha forklart at hun ikke var klar over at hun hadde brutt smittevernregler, men dette trodde ikke retten noe på.

UDI vil fatte vedtak om at kvinnen bortvises fra Norge med umiddelbar virkning, og hun holdes nå internert frem til uttransportering.

Politiet planlegger å gjennomføre dette onsdag, ifølge kjennelsen.