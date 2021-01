PÅ VEI INN TIL MØTE: Leder Heidi Nordby Lunde sier hun ikke skal drive parterapi. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Krisemøte i Oslo Høyre

HØYRES HUS (VG) Rabalderet i Oslo Høyre fortsetter. Søndag møttes kamphanene i et forsøk på å finne en løsning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi får møtes her inne, så får vi se, var eneste kommentaren gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe, Øystein Sundelin, ville si til VG da han ankom Høyres Hus litt før klokken ti søndag.

– Jeg håper på en god samtale og at vi kan finne en løsning sammen – slik at vi kan runde av dette raskest mulig, sa gruppenestleder Anne Haabeth Rygg på vei inn døren.

Ledelsen i Oslo Høyre kom sammen til krisemøte søndag formiddag, etter at et flertall av medlemmene og varamedlemmene i bystyregruppen har signert en uttalelse hvor de krever at gruppeleder Øystein Sundelin må gå av.

I forslaget fremkommer det at Anne Haabeth Rygg, skal overta som gruppeleder.

Sundelin og Rygg møtes i Høyres Hus søndag, sammen med lederen i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

SKAL KASTES: Øystein Sundelin ønsket ikke å gi noen kommentar før møtet i formiddag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Målet er at vi får en samtale i dag som gjør at vi på møtet i bystyregruppen mandag, går ordentlig for seg og at alle parter kommer ut av dette så fornøyde som det er mulig å bli. Dette her er ikke parterapi, men det er riktig å snakke med de det gjelder, sa Lunde til VG på vei inn til møtet.

Møtet hun refererer til er møte i bystyregruppen, som skal behandle striden mandag.

– Ukultur

Over 20 av 33 medlemmer og varamedlemmer i Oslo Høyre bystyregruppe har signert et forslag om å kaste dagens gruppeleder, Øystein Sundelin, og erstatte ham med nåværende nestleder Anne Haabeth Rygg.

«Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av», skriver de i dokumentet, som VG har fått tilgang på.

KOM PÅ SYKKEL: Nestleder Anne Haabeth Rygg er utpekt til å rykke opp som gruppeleder. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

De mener at Sundelin «holder informasjon tilbake og forteller usannheter for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør».

– Det dreier seg om et mønster hvor han forteller usannheter og holder tilbake informasjon, sa bystyremedlem og partiets byrådslederkandidat i 2019, Eirik Lae Solberg til VG fredag.

Sundelin tilbakeviste på det sterkeste beskyldningene om at han har fortalt usannheter.

Han mener det er politisk uenighet om blant annet bymiljøpolitikk som ligger bak.

– Jeg tror det handler mye om strategisk uenighet og hvilken retning ønsker man å ta det, sa han til VG fredag:

– Det er basert på en del antakelser og ting som egentlig har vært forklart og har blitt ryddet opp i, og som ikke burde vært grobunn for mistillit i det hele tatt, gjør at jeg blir litt overrasket, sa han.