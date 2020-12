HOLDER AVSTAND: Køen strakte seg fra enden av rådhuset til teststasjonen, men de fleste i køen holdt enmeteren. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Ventet timevis i utendørs coronakø i Tromsø

(iTromsø/VG) Det var lang kø på teststasjonen i sentrum av Nordens Paris tirsdag formiddag. – Det overrasket oss at det var så plutselig pågang, sier Roar Evjen, seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune.

Aurora Ytreberg Meløe/iTromsø

Endre Alsaker-Nøstdahl

Ronald Johansen/iTromsø (foto)

Publisert: Nå nettopp

Da iTromsø var på stedet, strakte den cirka 200 meter lange køen seg fra teststasjonen bak Fokus kino og helt til enden av rådhuset. Roar Evjen forteller at de har gjort grep for å bedre situasjonen.

Nordlys skriver at frivillige holdt orden på køen mens pandemisenteret delte ut gløgg til tromsøværinger som ville teste seg. Avisen skriver at enkelte sto ute i kø i to og en halv time.

– Vi forventet litt ekstra trykk, men i dag ble vi fullstendig tatt på sengen. Testsenteret skulle egentlig stenge klokken to, men vi måtte holde åpent lenger, forteller avdelingsleder ved pandemisenteret, Per Harald Korsmo, til Nordlys tirsdag ettermiddag.

LEI: Hanne Torvik er lei etter å ha stått mer enn en time i kø. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Lang ventetid

Hanne Torvik kom fra Danmark for å feire jul i Tromsø. Da iTromsø møter henne hadde hun stått i kø i en time. Det er «utrolig lenge», sier Torvik. Hun tror det kunne vært bedre planlagt, og at det hadde vært lurt å ha stasjonen åpen oftere.

– De kunne hatt flere boder, og holdt åpent lenger, foreslår Torvik.

Hanne Torvik har ikke kjent på noen symptomer, men følger anbefalingene fra kommunen og tester seg for sin egen del. Det er anbefalt å teste seg fem dager etter man kommer hjem fra Danmark.

Asbjørn (90) og Harriet Gunderssen (80) sto lengre frem i køen. De skal teste seg for første gang, og som Torvik har de ventet i over en time.

– Vi hadde ikke beregnet at det skulle ta så lang tid. Vi har ikke kledd på oss godt nok fordi vi trodde det skulle gå fortere, sier Harriet Gunderssen.

Hev seg rundt

Roar Evjen, seksjonsleder for hjemmetjenester i kommunen, forteller at de tok grep for å minske ventetiden da de så hvor mange som sto i kø. Teststasjonen bak Fokus har fått utvidet åpningstid til klokken 19.00 og coronasenteret i Kroken holder åpent lenger for å avlaste i sentrum. Til tross for stor pågang mener han at Tromsø har et godt testing-tilbud.

– Det er veldig dynamisk, én dag er det rolig, en annen dag veldig mye trøkk, men det viser at vi er flinke til å planlegge og har dyktige folk som hiver seg rundt, sier Evjen.

FØRST I KØEN: Abdi Imam har testet seg flere ganger. – Det ser litt rart ut, sier han. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Et godt tilbud

Abdi Imam har reist fra Stavanger til Tromsø for å ferie jul. Han skal møte venner, der én er i risikogruppen. Han har testet seg tidligere, og gjør det nå igjen etter anbefalinger fra kommunen.

Etter én time og 45 minutter i kø, fikk han endelig testet seg. Men til tross for den lange ventetiden synes han at Tromsø har et godt tilbud for coronatesting.

– Hvis man ikke vil stå i kø, kan man jo bare bestille på telefon. De svarer med en gang.