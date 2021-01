INNSAMLING: Mange har levert mat og annet til de evakuerte i Gjerdrum. Foto: Vilde Elgaaen

Storstilt innsamlingsaksjon til skredofrene: − Giverglede som vi ikke har sett maken til

OLAVSGAARD (VG): Leker, klesartikler og utstyr strømmer inn til de evakuerte på Olavsgaard hotell etter leirskredet i Gjerdrum – såpass mye at de frivillige er nødt til å be folk om å snu ved døren.

Publisert: Nå nettopp

Alle ledige bord ved Olavsgaard hotell er dekket med klær, brettspill og leker. Folk går rundt og plukker til seg det de trenger. Noen har barn som trenger alt.

Det er stille, men ikke dystert, i de store rommene som gavene fra frivillige nå er fordelt. Ballsalen er blitt til en barnebutikk, hvor man finner alt fra utedresser til bleier. I kjelleren står frivillige og pakker ut av poser, rydder og sorterer slik at de som nå er evakuert skal kunne finne tingene de trenger.

Biler har kommet til hotellet hele dagen nyttårsaften. Det har vært kø utenfor hovedinngangen av privatpersoner som kommer for å gi av det de har.

– Det er ordentlige ting som er gitt, sier Heidi Lippestad, som er kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune.

Gavmildheten og ønsket om å hjelpe er helt overveldende. Folk fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp sto utenfor hotellet. De måtte be folk dra med det andre steder, siden de ikke har mer plass.

Vitus Apotek Strømmen ringte inn til kjeden onsdag og ba om å få tilsendt ekstra hygieneartikler. Antibac, såpe og deodoranter ble torsdag levert til Olavsgaard.

– Det var slike ting de trengte, sier daglig leder ved apoteket, Marija Milic.

FORNØYD: – Det er ordentlige ting som er gitt, sier Heidi Lippestad, som er kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune. Foto: Vilde Elgaaen

Mann som leverte 250 poser potetgull

Dan Robert Langseth Berg, lagersjef

– Det er forferdelig mange mennesker som trenger hjelp nå, så jeg kastet meg rundt og tok med det jeg hadde, forteller lagersjef, Dan Robert Langseth Berg.

Ut av bilen drar han to store sekker fylt med potetgullposer. De vil han gi til dem som er innlosjert på Olavsgaard.

– Det er 250 poser. Det er nyttårsaften, så jeg håper det kan være fint for dem å få, sier han.

Mens han pakker ut av bilen, kommer det flere til som skal levere. Snart vil kommunen si stopp, og be om at folk slutter å komme til Olavsgaard. Det er for fullt med gaver.

– Det er godt å se så mye folk som bistår og gir, sier Langseth Berg.

– Vi er ikke vant med det i 2020. Det er godt å se.

NØDVENDIGE: Mye av det som er samlet inn er ting de evakuerte trengte. Foto: Vilde Elgaaen

Folk gir «alt»

Kommunikasjonssjef Lippestad i Lillestrøm kommune sier folk gir «alt».

– De gir alt. De gir klær, de gir sanitærartikler, de gir leker, og sko, og utstyr. Alt, lister hun opp.

– Er det noe som folk fortsatt trenger?

– Nei. Nå er alle behov som vanlige personer kan dekke, blitt dekket. Vi jobber med å få medisiner, rullatorer og den type utstyr til de som trenger det. Alt som kan gis av folk er nå altså gitt.

– Hva tenker du om den store givergleden?

– Det er helt fantastisk. Jeg tenker vi kan være stolte av å være mennesker i dag for det er en sånn hjertevarme og giverglede som vi ikke har sett maken til, sier hun. Men mange vil trenge hjelp i lang tid fremover, legger hun til.

–Det er også sånn at hvis du gjerne vil gi, så er det ikke for sent i februar. Dette er en lang krise – folk vil kanskje ikke flytte hjem på flere måneder. Får du ikke levert puslespill og klær og sko i dag, så gjør det ingenting.

– Det vil fortsatt være behov i uker og måneder fremover, slår Lippestad fast.

Lippestad påpeker at ordføreren i Gjerdrum har sagt at folk skal få bo på Olavsgaard så lenge det er behov for det.

– Ingen trenger å stresse for å finne seg midlertidige bosteder eller bo hos slektninger. De har rom her, og kan bo så lenge det er nødvendig, sier hun. Hvor lenge det er, vet vi ikke.

– Hvordan ser de neste dagene ut for dere?

– Det kommer an på hva som skjer i skredområdet, og hva de finner ut. Hvor fort folk kan begynne å flytte hjem. Vi har ingen gode svar enda. Foreløpig er det mange spørsmål.