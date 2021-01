HER LIGGER RØRENE: Den røde streken viser hvor de gamle rørene er plassert. Plasseringen er et anslag fra Gjerdrum kommune, da rørene er en del av eldre landbruksdrenering og det derfor ikke finnes kart med nøyaktig plassering. Foto: NVE/Kenneth Lauveng

Planla å sjekke ut gamle rør ved skredområdet – mistenkte vannlekkasjer

Gjerdrum kommune var bekymret for vannlekkasjer fra rør i nærheten av skredområdet. Før jul startet planleggingen med å fikse problemet. Lenger kom de ikke.

Utbygging av nye veier står på listen over pågående prosjekter på tettstedet Ask, der kvikkleireskredet gikk 30. desember. Veiene skal knytte Ask bedre sammen med sentrum av Gjerdrum.

Høsten 2020 var kommunen i møter med konsulentselskapet Norconsult om videre planer for disse veiene, viser dokumenter i postjournalen.







Intensjonen var å få på plass bedre overvannshåndtering, opplyser virksomhetsleder for plan og bygg i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen, til VG.

Mer konkret var de bekymret for noen av rørene som ligger på samme side av veien som golfbanen.

– Det er noen rør, som har ligget der fra gammelt av, der vi mistenker at det har vært rørbrudd. Bekker har blitt lagt i rør som vi er rimelig sikker på at ikke er tilstrekkelig dimensjonert, og hvor det skjer tilstoppinger, sier hun.

NYE VEIER: Én av de planlagte veiene, «Turdrag 1», skal gå over bekkeløpet som starter ved et boligfelt i nærheten av Ask sentrum, renner forbi golfbanen og ut i skredområdet. En annen skal gå på vestsiden av boligfeltene Nystulia og Viervangen. Foto: Gjerdrum kommune

– Et veldig komplekst bilde

Kommunen har etter kartlegginger avdekket utfordringer ved dette nedbørsfeltet.

Derfor skulle rørene utbedres før utbyggingen av veiene kunne begynne. Siden rørene er tilknyttet golfbanen, som ligger på privat grunn, kan ikke kommunen uten videre gripe inn.

– Første steg er å regulere til formål som gjør at man eventuelt kan gå inn og gjøre overvannstiltak. Men det var så langt vi kom, sier virksomhetslederen.

Adriansen vil ikke spekulere i om manglende utbedring av disse rørene kan ha hatt betydning for skredet.

– Det er altfor tidlig å prøve å dra noen konklusjoner. Gjerdrum og Ask har vært bebodd av mennesker i godt over 1000 år. Vi har bakkeplaneringer utført på 60- 70-tallet, utbyggere som har jobbet i forskjellige perioder og under ulike regelverk, samt klimaendringer med økt nedbør. Det er et veldig komplekst bilde som skal pusles sammen når man skal finne årsaken til hendelsen, sier hun.

Geolog Johan Petter Nystuen tror svaret på hva som utløste skredet ligger i bekkene. Utbygging og fjerning av vegetasjon i ravinene kan ha forstyrret stabiliteten og gjort dem sårbare for erosjon, mener han.

Nystulia-beboer: – Vannspruten sto ut

Etter skredet sendte Nystulia-beboer Bjørn Langerud en bekymringsmelding om overvannshåndtering til kommunen.

Han bor i Nystulia 74, rundt to hundre meter nord for boligene som ble tatt av kvikkleireskredet 30. desember.

Forbi boligen hans går et åpent bekkeløp som fører vann ned i rør og videre ut i Tistilbekken. Denne bekken renner forbi skredområdet.

EVAKUERT: Bjørn Langerud ble evakuert etter skredet og vet fortsatt ikke når han får flytte tilbake til Nystulia. Foto: Helge Mikalsen

I desember kom det ifølge Meteorologisk institutt tre ganger så mye nedbør som normalt i området. Langerud forteller at han med bekymring observerte de store vannmassene utenfor huset sitt.

– Vannet presset seg ned i bekken, og vannspruten sto ut fra et rør i bunnen og siden av bekkeløpet. Røret kunne umulig være dimensjonert til å ta med seg alt vannet, så jeg lurer på hvor det blir av: Renner det ned i bakken eller inn i steinfyllingene? spør Langerud.

Han understreker at han ikke har ingeniørkompetanse, men forteller at han er interessert i feltet etter å ha jobbet 45 år med byggesaker i Riksrevisjonen.

I en melding til kommunen 11. januar forteller han om det han beskriver som bekymringsfulle observasjoner:

«(...) Tanken på undergraving av grunnen her har slått meg mange ganger. Det kunne bli katastrofalt for dette området», skriver han blant annet.

HER BOR LANGERUD: Sirkelen på kartet viser hvor huset til Bjørn Langerud ligger i forhold til skredområdet. Foto: NVE

Kommunen: Har stilt strenge krav

Virksomhetsleder Adriansen mener Langerud i Nystulia 74 ikke bør være bekymret for overvannshåndteringen utenfor huset sitt. Hun understreker at kommunen har stilt strenge krav før utbyggingene i dette området.

– Innenfor Viervangen og Nystulia har vi hatt en ganske tett oppfølging med overvannshåndteringen, forsikrer Adriansen.

Blant annet er det etablert overvannsbedd, altså en kunstig laget plantegrop, forteller hun.

– Det kan være en kombinasjon av steinsatte bedd med vegetasjon som tar unna en del av overvannet og fordrøyer slik at det ikke kommer videre ned i bekkeløp, forklarer virksomhetslederen.

Ga stoppordre til byggeprosjekt

Nystulia og boligfeltene rundt ligger på kvikkleire, som kan kollapse og bli flytende dersom den blir overbelastet. Kvikkleireskred kan både utløses av menneskelig aktivitet som anleggsarbeid, og erosjon fra elver og bekkeløp.

I siste halvdel av 2020 har det blitt utført arbeid i bekkeløpet, rundt 150 meter ovenfor huset til Langerud. Arbeidet har bestått i å lage sikringstiltak, som et ledd i utbyggingen av et nytt boligfelt, Vestvang 2.

Kommunen ga for to uker siden stoppordre for byggeprosjektet, og har opprettet tilsyn med eget arbeid. Etter skredet har det oppstått «alvorlig tvil» om de har hatt godt nok beslutningsgrunnlag når de har gitt byggetillatelsen. Gjennom tilsynet skal eksterne aktører vurdere geoteknikken og sikringsarbeidene i området.