Eksplosjon: Grimstad kommune opplever en smitteeksplosjon blant unge. Foto: Tore Meek / NTB

Stort utbrudd i Grimstad - avventer likevel nye tiltak

GRIMSTAD/OSLO (VG) Grimstad kommune opplever et massivt smitteutbrudd blant sørlandsbyens unge, men vil ikke innføre lokale tiltak nå. Kommuneoverlege Vegard Vige holder seg til en sterk anbefaling om å droppe all sosial kontakt.

– I kveld er det sankthans. Glem sankthans-feiringen akkurat nå! Hold deg hjemme! Det gjelder foreldrene til disse ungdommene også, sier Vige til VG.

Grimstad opplever for tiden det største smitteutbruddet siden pandemiens start, bekrefter kommuneoverlegen etter at kommunen holdt krisemøte onsdag. Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag, ble det likevel klart at kommunen venter med å innføre lokale tiltak.

– Så langt holder vi oss til anbefalingene vi har gitt, om å begrense sosial kontakt og oppfordre til økt grad av testing. De nærmeste dagene vil vise om det blir behov for tiltak, vi vil følge situasjonen tett, sier ordfører Beate Skretting (H).

Det er de unge i kommunen står for smitten. Samtlige i aldersgruppen 15-20 år har blitt oppfordret til å teste seg.

– Det viktigste vi gjør nå, er å komme med en innstendig oppfordring: Vær med oss på denne dugnaden, og vær med å begrense sosiale aktiviteter en liten stund. Ungdommene som har blitt sjuke har tenkt at det er over, men det er det som er problemet. Nå trenger vi hjelp av befolkningen til å begrense sosial kontakt en uke eller to, sier Vige.

Han kaller lokale tiltak som det siste våpenet

Minst 1500 i karantene

Minst 1500 personer er foreløpig satt i karantene eller ventekarantene som følge av utbruddet. Kommunikasjonssjef Petter Toldnæs har omtalt smittespredningen som «massiv». Onsdag formiddag ble det bekreftet at flere tilfeller i nabokommunen Arendal også kan knyttes til utbruddet.

– Vi har 40 personer i isolasjon for øyeblikket, 34 av disse har kommet i løpet av de siste to døgnene, sier Vige om smittetallene.

– Det er stor smittespredning blant tenåringer. Mange unge som blir smittet har ganske lite symptomer, da kan man fort glemme at man kan være syk, sier han.

Under torsdagens pressekonferanse sa kommuneoverlegen at han ikke tør gjette på hvor mange husstandsmedlemmer som er i ventekarantene. Vige forklarer at flere av de smittede har et bredt kontaktnettverk.

– Flere har vært på skoleavslutninger, på leirer eller volleyball-turneringen, sier han til VG og legger til:

– Det er flere vi har snakket med som innrømmer at de har vært litt snufsete, men de har ikke opplevd det som sykdomstegn før vi har snakket med dem.

Ingen lokale tiltak

Vige presiserer at Grimstad ikke har innført noen lokale smitteverntiltak per nå. Kommunen skal møte FHI for videre råd om tiltak og smittesporing kl. 14 onsdag.

– Hvis vi må gå til drastiske tiltak vil vi gjerne være sikre på at det er de rette, og den kunnskapen har FHI opparbeidet, sier Vige.

Kommuneoverlegen gjentar sin oppfordring til unge i kommunen:

– Vi oppfordrer innstendig alle mellom 15 og 20 om å ta en test, sier han.