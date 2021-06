EU-passet: Fra torsdag slipper langt flere inn i Norge uten karantene

Fra og med torsdag slipper blant andre fullvaksinerte tyskere, kroatere og belgere karantenefritt inn i Norge. Svenskene må vente noe lenger.

Torsdag 24. juni kobler Norge seg nemlig til EUs sertifikat-løsning, som innebærer at sertifikatet kan brukes for reisende til Norge. Det skrev regjeringen i en pressemelding fredag.

Det betyr at enda flere slipper inn i Norge, uten at de må sitte i karantene.

Fra og med torsdag slipper reisende fra EØS- og Schengen-land inn hvis de med kan dokumentere med et verifiserbart EU-sertifikat at:

De er fullvaksinert

Eller at de har gjennomgått covid-19 det siste halvåret.

Men ikke alle land har den tekniske løsningen helt klar for sine innbyggere.

Ifølge regjeirngen er løsningen klar for følgende land:

Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia.

– Vi kjenner imidlertid ikke til om disse landene faktisk har tatt coronasertifikatet i bruk og utstedt det til sine borgere, skriver regjeringen.

EU-kommisjonen har imidlertid en oppdatert oversikt over hvilke land som har den tekniske løsningen klar, og hvilke som har verifiseringsløsningen på plass og dermed er «koblet på» EUs coronapass-løsning.

Sjekk hvilke land som ifølge EU-kommisjonen har verifiserbare løsninger på plass kartet i toppen av saken, eller i tabellen under:

– Takket være et raskt, effektivt og godt europeisk samarbeid har vi allerede på torsdag en koronasertifikatløsning som vil kunne gjøre reising betydelig enklere for personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom. Det vil bety mye for både enkeltmennesker og for viktige arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding onsdag.

1. juli trer EUs coronasertifikater i kraft, skriver regjeirngen.

– De fleste EU-/EØS-land vil da være koblet til EUs løsning og vil kunne verifisere Norges koronasertifikat på sine grenser. Dette vil blant annet gjelde Spania, Italia, Hellas og Kroatia, heter det i pressemeldingen.

Løsning for ikke-digitale brukere

– Vi har nå klar en løsning for coronasertifikatet for dem som ikke kan bruke PC, mobiltelefon eller nettbrett. Fra i morgen kan de ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Vi ønsker likevel at flest mulig bruker den digitale løsningen på helsenorge.no, og eventuelt tar en utskrift av sertifikatet hjemme, sier Høie i pressemeldingen.

Når man ringer informasjonstelefonen/Helfo, må man oppgi personnummer, og coronasertifikatet vil bli sendt til folkeregistrert adresse.

– Det er ikke være mulig å sende koronasertifikatet til andre adresser enn den du er folkeregistrert på i Norge, understreker regjeringen.