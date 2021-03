forrige





fullskjerm neste GIR BLOD: Her får lege i spesialisering, Ingvild K.J Aurebekk, tatt prøver i forbindelse med forskningsprosjektet.

Tester ansatte for å få vaksinesvar

KALNES SYKEHUS, ØSTFOLD (VG) Her testes ansatte for å komme nærmere svaret på om Norge skal ta i bruk AstraZeneca-vaksinen igjen.

– Foreløpig har vi ikke funnet noe bekymringsfullt i blodprøvene vi har tatt så langt. Vi avventer svar på antistoffer og det blir spennende å se om det er noe der, sier Eirik Tjønnfjord, som er overlege ved tromboseklinikken på Kalnes til VG.

På sykehuset er de nå i full gang med å ta blodprøver av ansatte som har tatt AstraZeneca-vaksinen. Det gjør de for å hjelpe i arbeidet med å finne ut av om vaksinen er direkte årsak til at fem pasienter ved Rikshospitalet ble alvorlig syke etter å ha tatt vaksinen.

Denne dagen skal 30 av 200 ansatte trekke 40 milliliter blod hver, i 10–15 ulike rør.

Sammen med overlege og forskningssjef Waleed Ghanima og professor i medisin, Per Morten Sandset, har trioen kastet seg rundt, skrevet prosjektbeskrivelse og søknad til etisk komite. Det gjorde at de har fått på plass studien på rekordtid.

– Jeg har sett på 35-40 prøver i dag, klinkende normale blodprøver. Det er betryggende, sier Ghanima, som leder studien.

– Betryggende

Blant ansatte på Kalnes var tilbakemeldingen god:

– Det har vært kjempeinteresse for det, sier Tjønnfjord.

Ghanima har fått svar på blodprøver av blant annet blodplater, som de syke pasientene på Rikshospitalet med alvorlige mistenkte bivirkninger hadde stor mangel på.

GRUPPEN: Forskningssjef Waleed Ghanima med resten av laget som skal ta blodprøver. Foto: Gisle Oddstad

– Vi har sett på 80 til nå: Ingen med alvorlig fall i blodplater eller noe spesielt bekymringsfullt i andre blodprøver som kan tyde på aktivering av koagulasjonssystemet. Det er veldig betryggende at vi ikke har funnet noe, sier forskningssjefen.

– Hvorfor er det betryggende?

– Det betyr at det alvorlige sykdomsbildet ikke er et hyppig fenomen i alle fall.

Vaksinen er stanset i Norge, mens de undersøker akkurat hva som har skjedd med de syke pasientene som fikk alvorlig blodpropp og blødninger. Sverige har valgt å fortsette å gi vaksinen til eldre over 65 år, mens Danmark vil bruke tre uker til på å lande en beslutning.

FHI har varslet en avgjørelse på hva de gjør på fredag.

De helt spesielle antistoffene sykehuset i Østfold venter svar på, er det som gjorde at overlege Holme på Rikshospitalet og Sørvoll i Tromsø på torsdag i forrige uke koblet sykdommen til vaksinen.

Derfor vil forskerne i Østfold finne ut av:

Har vaksinerte lavt antall blodplater, som de syke pasientene hadde?

Har de vaksinerte også disse helt spesielle antistoffene?

fullskjerm neste ANALYSERER: Sykehuset Østfold Kalnes har satt i gang et forskningsprosjekt der de tar blodprøver av frivillige ansatte som har fått Astrazeneca vaksinen. På labben etterbehandler de prøvene som blir tatt i prosjektet.

Tror svarene vil bidra

De tror at svarene deres kan hjelpe myndighetene med å fatte riktig beslutning på om vaksinen skal stoppes eller fortsettes:

– Hvis flere har dannet antistoffer, tyder det på at det er en sammenheng. Da er det flere ting som peker i den retningen. Da mener jeg det er bedre grunnlag for å si at man ikke burde begynne vaksinen mer. Spørsmålet er om gevinsten er større enn tapet. All medisin har bivirkning, sier Tjønnfjord.

Men han tror ikke det er det som vil komme frem:

– Jeg tror det er noen enkelte uheldige mennesker som reagerer og danner de antistoffene, så tror jeg resten av oss har alminnelige bivirkninger.

Mener Norge bør fortsette

Forskningssjef Ghanima tror det kan bli vanskelig å finne et mønster av så få personer, men mener uansett at vaksinen trygt kan brukes videre. Det gjør også Verdens helseorganisasjon, EUs legemiddelverk, Storbritannia, Tyskland og en rekke andre land.

– Jeg tenker at hvis det ikke kommer flere tilfeller, så ser jeg ingen grunn til ikke å fortsette.

Men han ser dilemmaet helsemyndighetene nå står i:

– Du vil vaksinere flest mulig, og så mister du en betydelig del av vaksinemengden, det er en kjempevanskelig beslutning. Samtidig vet man at flere er døde, sannsynligvis av vaksinen. Dette er vanskelige spørsmål.

Danmark bestemte seg torsdag for å forlenge pausen av AstraZeneca-vaksinen i tre uker. Det tror Tjønnfjord vil spille inn i Norges beslutning.

– Når Danmark sier de vil vente, tror jeg Norge vil gjøre det samme. Da har de noen å lene seg på. Det er alltid vanskelig å være den eneste som gjør noe.