FEST: Det milde sommerværet lokket mange ut til Sofienbergparken i bydel Grünerløkka lørdag kveld. Foto: VG-tipser

FHI om «gjenåpningsfesting» i Oslo: − Viktigst å holde avstand

Flere tusen mennesker var samlet i store festlag i Oslos parker natt til søndag. Nå sier FHI at det er viktig at folk fremdeles holder avstand til hverandre.

Publisert: Nå nettopp

Første sommerhelg i Oslo med åpne kraner lokket Osloborgere utendørs. Natt til søndag meldte politiet i Oslo om 3000 personer samlet på St. Hanshaugen og i Frognerparken. Flere ganger i løpet av natten måtte de rykke ut til festbråk fra både parker og i private hjem.

– Det er veldig lite fokus på smittevern, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG søndag morgen.

Bilder fra flere av parkene viser folk som står tett i tett uten munnbind.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) er tydelig på at pandemien ikke er over, selv om gjenåpningen er i gang:

– Vi har fortsatt smitte i samfunnet. De generelle rådene og reglene om å holde avstand, og begrense antall sosiale kontakter, gjelder fortsatt. I tillegg er råd og regler om munnbindbruk utformet for å redusere risiko for smittespredning og utbrudd.

AVDELINGSDIREKTØR: Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Frode Hansen

Kan også bli smittet utendørs

Som hovedregel skal det mer til for å bli smittet når man befinner seg utendørs enn innendørs.

Ifølge Vold er det fra et smittevernfaglig ståsted, «selvfølgelig også lurt å flytte mest mulig aktivitet ut».

Men risikoen for smitte er fremdeles til stede, selv om FHI har fått «rapportert om lite smitte utendørs».

– Det vi har fått rapportert, er smitte etter samvær på terrasser der man kanskje risikerer å bli sittende tettere enn det som er anbefalt, sier Vold.

Hun legger til:

– Det er derfor viktig at vi alle fortsetter å huske på smittevernreglene slik at vi reduserer risiko for smittespredning og utbrudd, både ute og inne. Det aller viktigste er å holde avstand.

Slik har smitteutviklingen vært i Oslo:

– Tror ikke vi orker en ny lockdown

Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo sier til VG at hun forstår at folk søker ut i parker og til fjorden i løpet av en varm helg som denne.

– Husk: De fleste av oss har ikke hytter, egne hager eller store verandaer. Vi trenger å komme sammen og møtes igjen, men vi må passe oss og ta hensyn, sier ordføreren.

Hun er likevel tydelig på at Oslos befolkning må holde litt igjen og sette liv og helse foran egne sol- og festbehov.

Borgen mener det er «bekymringsfullt» at det har kommet så mange meldinger om at folk ikke overholder smittevern «godt nok».

– For vi må ikke slappe helt av nå, det er fortsatt en pandemi i Oslo, selv om vi gradvis åpner opp. Da må vi passe på at vi får en ny smitteøkning igjen, for jeg tror ikke vi orker en ny lockdown nå.

ORDFØRER: Marianne Borgen (SV) i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Følger smitteutviklingen

Smittetrenden i Norge er for tiden flat og synkende i Oslo, ifølge oversikten til VG.

Også Vold i FHI forstår at folk nå ønsker å komme seg ut og nyte det fine været.

– Det er et fint å se at folk hygger seg og nyter sommerværet – enten det er i en park, ved eller på sjøen eller andre steder. Vi trenger det etter en utfordrende tid.

Men: «Folkehelseinstituttet følger selvfølgelig smittesituasjonen tett», sier Vold.

– Og sammenholder hele tiden antall smittede med antall sykehusinnleggelser. Antallet som legges inn på sykehus er en viktig indikator på sykdomsbyrde, også nå når flere vaksineres.

Antall innlagte på sykehus (76) er også på vei nedover og har ikke vært lavere siden midten av 18. februar.