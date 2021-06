KLARE: Torsdag hadde flere københavnere møtt opp for å få Johnson & Johnson-vaksinen. Også der tilbys vaksinen frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Helsedirektoratet har landet: Legen kan nekte å skrive ut Johnson & Johnson

Legene kan nekte å skrive ut Johnson & Johnson-vaksinen hvis de mener det ikke er forsvarlig. Nå må Helsedirektoratet bare få med seg legene med på ordningen.

Av Line Fausko

– Det vil være mulig for legen å reservere seg fra å skrive ut denne vaksinen etter å ha gjort en forsvarlighetsvurdering. En løsning som opphever legens plikt til å gjøre en forsvarlighetsvurdering, ligger ikke innenfor lovverket, og ville eventuelt kreve en lovendring. Det anbefaler vi ikke, for det vil komplisere håndteringen ytterligere, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Helsedirektoratet sa først at Johnson & Johnson skal tilbys til alle som vil ha – og at det ikke er legens ansvar når de skriver ut vaksinen på respekt. Det førte til at Legeforeningen rykket ut og mente det var umulig å skrive ut resept uten å vurdere forsvarlighet.

– Det at legen alltid må gjøre en forsvarlighetsvurdering har vært et viktig punkt fra Legeforeningen, og vi mener nå vi har et godt grunnlag for dialog. Vi mener den ordningen som nå er til vurdering, ligger innenfor rammene legene vanligvis jobber med.

Vet ikke om det blir vits

I tre uker har Helsedirektoratet jobbet for å få på plass den frivillige ordningen regjeringen ønsket – nemlig at de som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen kan ta den utenfor FHIs offisielle vaksinasjonsprogram.

Helsedirektøren tror ikke ordningen blir skrotet selv om det drøyer ut:

– Jeg vil ikke utelukke noen ting, men samtidig tror jeg dette er overkommelig, og at det er mulig å få på plass en løsning. Så er spørsmålet i hvor stor grad fastlegekorpset vil være med på løsningen.

– Hvis det tar to uker til før dere lander, er det noe vits da?

– Det vet jeg ikke. Og det er jo riktig at jo lengre tid som går, jo mindre gevinst vil det være fordi det vil ligge tett opp til når de får tilbud om mRNA-vaksiner.

Må ha leger på laget

Det tekniske rundt løsningen kan komme på plass i løpet av en uke, opplyser Guldvog. Det inkluderer veiledningsmateriale til leger, hvordan man rekvirerer vaksinen og finansieringsløsninger. Men det praktiske rundt hvem som skal skrive ut resept og sette vaksinen, tar tid:

– Vi ønsker å forsikre oss om at ordningen vil fungere for den som tar kontakt med sin lege. Det er viktig at vedkommende blir møtt på en måte som er forutsigbar.

– Det handler om måten man da møter pasientene på, hvordan vil innretningen på samtalen være. Det ville vært uklokt å si til folk at man har etablert ordningen, så strømmer pasientene til fastlegene sine og får vite at dette vil vi ikke være med å gi råd om.

– At legene slenger på røret når de spør?

– Hvis legen per definisjon ikke ønsker å gå videre med en slik samtale, er det rimelig at pasientene vet det i forkant slik at legene ikke får mange unødvendige henvendelser om dette.

Da må Helsedirektoratet involvere andre aktører, som for eksempel private.

– Private aktører kan være en del av løsningen. Samtidig er det slik at det er fastlegene som kjenner pasientene sine aller best, og er i den beste posisjonen for å gi god veiledning.