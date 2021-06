SOMMERPAUSE: Nikolai Havn Sæther er smittevernlege i Indre Fosen, og synes ikke det er problematisk at kommunen setter vaksineringen på pause i to uker i sommer. Foto: Privat

Pauser vaksinering i viktige sommeruker: − Noe vi ser oss nødt til

Indre Fosen kommune setter vaksineringen på pause i uke 29 og 30, da kommunene som mister vaksiner egentlig skal ta igjen etterslepet fra skjevfordelingen.

Indre Fosen kommune i Trøndelag skal sette vaksineringen på pause i uke 29 og 30, altså 19. juli til 1. august. Dette for å kunne avvikle ferie for helsepersonell, skriver de på sine sider.

– Det er noe vi ser oss nødt til å gjøre for at alle skal kunne få ferie. Hovedgrunnen er ferieavvikling for nøkkelpersonell, og en annen grunn er at vi mottar mange meldinger om at folk ønsker utsettelse fordi de skal på ferie, sier smittevernlege Nikolai Havn Sæther.

19. mai bestemte regjeringen at de går inn for å skjevfordele vaksiner, altså gi flere vaksiner til enkelte kommuner.

24 kommuner får flere vaksiner, 23 kommuner får som før, og resten må gi fra seg doser.

En forutsetning for å få til skjevfordelingen har vært at de kommunene som må gi fra seg vaksinedoser, vil ha mulighet til å ta igjen etterslepet ved å vaksinere mer i slutten av juli – altså i ferien.

– Ikke problematisk

En rekke kommuner har allerede uttrykt sin motstand mot dette som følge av at de blant annet får problemer med å skaffe vaksinatører.

Indre Fosen er en av de 309 kommunene som må gi fra seg vaksinedoser, og som det er meningen at må sette ekstra mange doser i slutten av juli.

Disse kommunene får flere vaksiner Disse kommunene får en 60 prosent økning i andel vaksinedoser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine: Rælingen, Ullensaker, Enebakk, Lillestrøm, Drammen, Nordre Follo, Fredrikstad, Nannestad, Bærum, Lier, Skien, Eidsvoll, Ås, Vestby, Nittedal, Råde, Indre Østfold, Rakkestad, Asker, Halden og Nesodden. Disse kommunene får en økning i andel vaksinedoser på om lag 40 prosentpoeng siden de har fått skjevfordelte flere vaksinedoser før: Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog. Vis mer

Smittevernlegen i Indre Fosen ser ikke på den to uker lange pausen kommunen har bestemt seg for å ta de siste ukene av juli som problematisk.

– Vi samler opp vaksinedosene, og setter mange flere doser i uke 31 i stedet. Så jeg synes ikke det er noe problematisk, sier Havn Sæther.

Smittevernlegen anslår at forsinkelsen vi ligge på rundt en uke. Dette fordi kommunen vaksinerer på fredager, og dermed vil hele uke 29 bli utsatt, mens fredagen i uke 30 vil flyttes til tidlig uken etter, sier han.

I uke 31 vil kommunen oppskalere med flere doser satt på flere dager.

– Hvorfor var det nødvendig å prioritere ferieavvikling og sette vaksinasjonen på pause akkurat i de ukene det er forventet at kommunene skal vaksinere ekstra mye?

– Jeg sitter ikke med detaljene rundt planene her, så jeg kan ikke kommentere hvorfor det ble akkurat den perioden, sier Havn Sæther.

Ifølge VGs talloversikt lørdag er det hittil blitt satt totalt 4918 vaksinedoser i Indre Fosen. 18,8 prosent av befolkningen er fullvaksinert, og 30,6 prosent har fått minst en dose.

Disse kommunene slipper å gi fra seg vaksiner Aurskog-Høland Bamble Bergen Frogn Færder Gjerdrum Holmestrand Horten Hurdal Kongsberg Kristiansand Lunner Marker Moss Nes Porsgrunn Ringerike Sandefjord Skiptvet Stavanger Trondheim Tønsberg Øvre Eiker Vis mer

HOD: Stor og viktig oppgave å sette dosene raskt

I en undersøkelse gjort av Statsforvalteren på oppdrag fra Helsedirektoratet, svarer 166 av de 266 kommunene som har respondert at de vil kunne vaksinere ekstra i ukene 29–31, mens 56 kommuner er usikre.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc skriver i en e-post til VG at det etter planen sendes ut 1,2 millioner vaksinedoser til kommunene i juli.

– Å sette alle disse dosene så raskt som mulig er en stor og viktig oppgave. Vi er imponert over hvordan mange kommuner har snudd seg raskt og rustet seg for dette arbeidet, skriver han.

– Flere kommuner advarte om at de ikke hadde kapasitet til å vaksinere mer i slutten av juli. Har dere tatt godt nok hensyn til dette i avgjørelsen om skjevfordeling?

– Før vi besluttet geografisk omfordeling av vaksiner lyttet vi til kommunene. De aller fleste kommunene meldte at de ville klare å sette ekstra mange vaksinedoser i sommer, skriver Korkunc.

Han legger til at de har full forståelse for at dette er en krevende oppgave.

– Regjeringen har derfor bedt Helsedirektoratet, FHI og statsforvalterne om å undersøke hvilke utfordringer kommunene vil ha med sommerens vaksinering og se på hvordan vi kan hjelpe dem.

– Hvor sårbart er dette systemet? Kan vi få større forsinkelser i vaksineringsprogrammet ved at disse kommunene som skulle øke vaksineringen i perioden i stedet prioriterer ferie?

– Tilbakemeldingen fra statsforvalterne er at de aller fleste kommuner klare å gjennomføre vaksinering av innbyggerne sine i sommer. FHI har gitt kommunene råd om hvordan sommervaksineringen kan gjennomføres på best mulig måte og Helsedirektoratet og stasforvalterne vil følge kommunenes arbeid tett og bistå dem med råd og hjelp.