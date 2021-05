MØTER: Frode Berg forteller til VG hva forvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.v.) og sjef for E-tjenesten, Nils-Andreas Stensønes (t.h.) har fortalt i møter om saken hans. Foto: Tore Kristiansen

Frode Berg snakker ut om EOS-rapporten: E-tjenesten ble lurt trill rundt av FSB

Ifølge informasjonen som Frode Berg og hans advokat Brynjulf Risnes har fått, reiser EOS-utvalget sterk kritikk mot E-tjenesten og operasjonen som førte til at Berg ble dømt for spionasje i Russland i 2019.

Ifølge Berg og Risnes sier EOS-utvalgets rapport at det er grunn til å reise sterk kritikk på måten operasjonen ble gjennomført.

– Man blir jo overrasket over å høre at E-tjenesten ble lurt trill rundt av FSB fra dag en. Jeg merket meg også at EOS-utvalget skal ha uttalt at det var uheldig å bruke meg til dette oppdraget, sier Frode Berg i dette intervjuet med VG.

– Han får full støtte fra EOS-utvalget. Det er det viktigste: At de bekrefter at han er blitt utnyttet og ført bak lyset, sier advokat Brynjulf Risnes.

Berg sier han er frustrert over at verken EOS-utvalgets hovedrapport, eller sammendraget, er offentliggjort. Anmodninger fra Stortinget om avgradering er avslått to ganger av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forblir hemmelig

Torsdag, 20.mai, skal Stortinget ta stilling til et forslag om å avgradere denne EOS-rapporten. Flertallet i Presidentskapet - regjeringspartiene og Frp - avslår dette. De har flertall i Stortinget. Ap, Sp, SV, MDG og Rødt vil avgradere, men blir trolig nedstemt.

Nå har Berg bestemt seg for å fortelle det han selv har fått vite om sin egen sak.

– Vårt inntrykk er at EOS-utvalget kommer med sterk kritikk mot hele denne operasjonen. Vi synes jo det er spesielt at rapporten ikke er blitt offentlig tilgjengelig, heller ikke for meg som hovedperson, når EOS-utvalget selv har laget en versjon de mener kan offentliggjøres, sier Berg.

FD: Ikke mulig med åpenhet

I en kommentar til at Berg og Risnes nå bryter tausheten rundt EOS-utvalgets rapport, sier Bakke-Jensen til VG at han forstår ønsket for åpenhet rundt EOS-utvalgets konklusjoner:

– Dessverre er ikke det mulig. Vi kan ikke ha en åpen kontroll med en hemmelig tjeneste. Det er en selvmotsigelse. Forutsetningen for å kunne ha en etterretningstjeneste er at vi kan skjerme tjenestens operasjoner, kapasiteter og personell. Det er grunnen til at vi aldri bekrefter eller avkrefter hvem som arbeider for eller har oppdrag for tjenesten, skriver forsvarsministeren i en SMS til VG.

Flere møter med E-tjenesten

Frode Berg har ikke noen gyldig sikkerhetsklarering. Derfor har han heller ikke selv fått lese rapportene, noe han selv mener er en «dårlig unnskyldning».

Det Berg og Risnes nå har bestemt seg for å fortelle offentlig i dette VG-intervjuet, er basert på samtaler de har hatt, blant annet disse:

** 8. april ble de tatt imot av forsvarsminister Bakke-Jensen til et møte på Akershus festning.

** Berg og Risnes har også vært i flere møter med E-tjenesten, og med tjenestens nye sjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes.

Lukket høring

12. april møtte Frode Berg og Brynjulf Risnes til en lukket høring i med Stortingets særskilte komite, i et skjermet møterom i stortingsbygningen.

– I høringen fikk vi ikke lese, men noe hadde vi jo hørt fra før. Det vi kunne lese ut fra spørsmålene vi fikk og fra reaksjoner fra de som kjente innholdet, bekreftet jo hva vi hadde hørt fra andre hold, om hva som står i rapporten. Ut fra det er vi helt sikre på at det som står i rapporten er det samme som vi fikk vite, sier Frode Berg.

MØTE: Sjefen for E-tjenesten, Nils-Andreas Stensønes, på vei inn til Frode Berg-høringen sammen med sjef for juridisk enhet, Jarl Eirik Hemmer. Foto: Tore Kristiansen

– Skulle sett dette ugjort

Berg mener at den nye e-sjefen langt på vei kom ham i møte i den siste samtalen for noen uker siden:

– Stensønes sa at han gjerne skulle sett dette ugjort, at det var beklagelig, og at han synes synd på meg og familien, hva vi har vært utsatt for, sier Berg.

Frode Berg ble arrestert av FSB, den russiske føderale sikkerhetstjenesten, i Moskva 5.desember 2017. Han ble mistenkt for spionasje til fordel for Norge. I april året etter bekreftet Berg og hans advokater at han hadde reist til Moskva på oppdrag fra en norsk e-tjeneste, og sa at oppdraget var å poste konvolutter med penger og informasjon til en kontaktperson.

– EOS-utvalget sier at det ikke har vært utilbørlig press mot meg. Men de benekter ikke ethvert press. Jeg har fått vite at de (E-tjenesten) har holdt informasjon tilbake fra meg, at de ikke ga meg tilstrekkelig informasjon om hva jeg selv skulle være med på, sier Berg.

Rapporten fra EOS-utvalget er hemmeligstemplet og unntatt offentlighet etter sikkerhetsloven. Rapporten ligger i en egen komite i Stortinget, og skal etter planen diskuteres i et hemmelig stortingsmøte før sommeren.

– Har full tilgang

Frank Bakke-Jensen understreker at det nå blir en fullverdig runde i Stortinget:

– EOS-utvalget har full tilgang til nødvendig informasjon og Stortinget har mulighet til å gjennomføre en fullverdig parlamentarisk behandling av utvalgets vurderinger og konklusjoner. Slik har det vært de siste 25 år, og slik bør det fortsette å være, skriver forsvarsministeren på SMS.

fullskjerm neste FSB: Midt i Moskva ligger det russiske sikkerhetspolitiet FSB sitt hovedkvarter, Lubjanka. De var de som pågrep Frode Berg 5. desember 2017.

Styrt operasjon

Ifølge Frode Berg og hans advokat, peker EOS-rapporten på at FSB, Russlands føderale sikkerhetstjeneste, fra dag én styrte operasjonen som Frode Berg ble en del av.

– Man må jo legge til grunn at de har hatt kontraetterretning i den saken her. Jeg trodde de hadde kontroll. Det at de ikke stoppet operasjonen, men fortsatte å sende meg over, det lå en trygghet i det. Det var i alle fall min vurdering den gangen, sier Berg.

– Det er en formulering som jeg har merket meg: Han fikk ikke tilstrekkelig info til selv å kunne vurdere om han skulle påta seg oppdraget eller ikke. Det er som å føre noen bak lyset, i folkelig forstand. Sende han av gårde, men ikke gi han tilstrekkelig info til å foreta egne vurderinger, forklarer Risnes.

I LITAUEN: Frode Berg ble eskortert hjem til Norge fra Litauen av E-tjenesten 16. november 2019. Frode Berg blir skjult av personell fra Etterretningstjenesten på vei inn på flyet. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Dette er noe som Frode har sagt flere ganger: Han stilte kontrollspørsmål om han var operatør, men det ble svart nei. Det var en ren løgn vet vi nå, fortsetter advokaten.

– På hvilket nivå ble det tatt en avgjørelse eller gitt klarsignal om at han skulle bli bedt om å reise til Russland?

– Det er ikke klart for meg, sier Frode Berg.

– Men det hele må ha startet før 2014. Det startet ikke i 2014 på en kafe i Arkhangelsk. Det må ha vært gjort forberedelser langt tidligere også.

MØTER: Frode Berg og advokaten Brynjulf Risnes har vært i en rekke møter med E-tjenesten etter at han kom tilbake til Norge. Foto: Tore Kristiansen

Agent på ubåtbase

Brevene som Berg postet i Russland, skal ha vært ment for en russisk ansatt ved den russiske marinens atomubåtbase i Severodvinsk, ifølge den russiske sikkerhetstjenesten. Mottageren vitnet i straffesaken mot Berg i Moskva. Han skal ha kommet i kontakt med vestlig etterretning på en kafe i Arkhangelsk.

Ifølge Berg og Risnes viser EOS-utvalgets rapport at denne operasjonen - og informasjonen fra russeren tilbake til E-tjenesten - fra dag én var styrt av FSB.

– Og det understøtter mitt inntrykk: Jeg føler jo at EOS-utvalget støtter min versjon, og det er jo viktig for meg, at det er noen som forstår meg og gir meg rett i det jeg har sagt hele tiden, sier Berg.

– Det er en ren bekreftelse på Frodes kritiske punkter. Det var jo en enorm lettelse for han at de var enige med ham, sier Risnes.

Nektet innsyn

VG har begjært innsyn i notatene som ble laget i Forsvarsdepartementet, og som Bakke-Jensen hadde med til møtet med Berg. Begjæringen er avslått.

«Dokumentet som det er bedt om innsyn i inneholder opplysninger som vil medføre skade på nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser dersom de offentliggjøres. Dokumentet inneholder bakgrunnsinformasjon til statsrådens møte med Frode Berg, som har vært fengslet i Russland, anklaget for spionasje.»

Ønsker at flere får vite

– Hvorfor velger dere nå å fortelle om den kunnskapen dere har fått?

– Stortinget skal diskutere spørsmål om avgradering på torsdag. Jeg vet ikke om det skjer undere, men på bakgrunn av de klare signalene om at dette ikke vil bli offentlig, ønsker jeg at flere skal få vite om kritikken mot E-tjenesten, spesielt her lokalt i Sør-Varanger, sier Berg.

– Hvordan reagerer du på at flertallet i Stortingets presidentskap ikke vil avgradere rapporten?

– Det er svært skuffende. EOS-utvalget er jo Stortingets eget fagorgan. Jeg må si at jeg ikke lenger har tillit til politikere som fortsatt vil hemmeligholde - eller til forsvarsministeren som lar dette skje, sier han.

Beklager hemmelighold

Dag Terje Andersen (Ap) er leder i den særskilte komiteen i Stortinget som nå behandler EOS-utvalgets rapport. Han erkjenner at flertallet i Stortinget trolig legger lokket på saken kommende torsdag:

– Når Stortinget i plenum har gjort sitt vedtak, finner vi ikke noe høyere organ i Norge. Da blir nok rapporten dessverre ikke offentliggjort, sier han til VG.

– Hvordan reagerer du på at Berg nå forteller hva han vet om rapporten?

– Den informasjonen han eventuelt har fra møtet med forsvarsministeren er mellom han og FD. Jeg forutsetter at det ikke lekkes fra vår høring. Jeg mener fortsatt at sammendraget EOS-utvalgets rapport kan avgraderes, men jeg respekterer spillets regler. Dermed kan jeg ikke kommentere noen fakta i saken, sier Andersen.