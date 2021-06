HENDELSE I KOMMUNEN: Vestre Toten kommune gjør undersøkelser etter at en mann i 70-årene døde kort tid etter at han fikk satt vaksinedose nummer tre. Foto: Geir Olsen

Mann i 70-årene døde dagen etter at han fikk tredje vaksinedose

Mannen ble etter en misforståelse vaksinert tre ganger. Kommuneoverlegen i Vestre Toten advarer mot å trekke konklusjoner før de har mer fakta i saken.

Av Andrea Rognstrand

– Den tredje dosen var ikke en overdosering eller feilbehandling. Det var en planlagt handling fordi dose to var satt for tidlig og var dermed ikke gyldig som andre dose, sier kommuneoverlege Jens Mørch til VG.

Den nå avdøde mannen fikk første og andre dose av Pfizer med to ukers mellomrom. Ifølge vaksinasjonsprogrammet skal det gå tre uker mellom dosene. Derfor fikk mannen en tredje dose fire uker etter den andre dosen. Dosen ble satt tidligere denne uken.

Natt til den påfølgende dagen, døde han.

Advarer mot forhastede konklusjoner

– Det var ingen indikasjoner på at han ikke kunne tåle det fint med det intervallet som var satt. Det var ingen motforestillinger mot å gjøre dette, som sagt var en korreksjon av en for tidlig satt dose, sier Mørch.

– En tredje dose var nødvendig for å gi ham full beskyttelse mot covid-19. Han ville heller ikke fått godkjent vaksinesertifikat uten. Det var heller ikke noe medisinsk som skulle tilsi at det ikke kunne settes.

Mørch sier det ikke forelå noen kjente underliggende helseutfordringer som tilsier at mannen ikke skulle tåle vaksinen.

Legen understreker at det ikke skal trekkes forhastede konklusjoner om sammenheng mellom den tredje vaksinedosen og dødsfallet.

Misforståelse førte til tre doser

Årsaken til at han fikk de to første dosene med for kort intervall, bunner i en misforståelse, forteller kommuneoverlegen.

– I dette konkrete tilfellet, så oppsto en misforståelse ved registrering på vaksinestasjonen, og beklageligvis fikk vedkommende sin andre dose allerede etter to uker.

Mørch sier at det ble oppdaget allerede samme dag som dose nummer to ble satt. De innhentet informasjon og dokumentasjon for å fullføre vaksineringen av mannen.

Varsler Legemiddelverket og Helsedirektoratet

Mørch sier at de allerede har iverksatt er nødvendige og relevante tiltak for å avklare som det er en sammenheng mellom vaksinedosen og dødsfallet, eller at det er to hendelser som sammenfaller i tid.

De skal melde hendelsen til Legemiddelverket.

– Det er for tidlig å ta stilling til om dette er en vaksinekomplikasjon, men når det er såpass tett sammenfallende i tid, så plikter vi å si fra om det. Også melder vi til Helsedirektoratet om en hendelse som hadde et uventet utfall.

– Ikke nok opplysninger til å konkludere

Statens legemiddelverk er kjent med saken, opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen til VG. Han skriver i en e-post lørdag kveld at de avventer fullstendige opplysninger om hendelsen.

– Hva skjer dersom det konkluderes med at det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinedosen?

– Vaksinasjon skal selvsagt skje etter retningslinjene. Vi har foreløpig ikke nok opplysninger til å konkludere om det kan være en sammenheng eller ikke, skriver Madsen.

Trolig ikke økt risiko

VG har spurt fagdirektøren om det er vanlig, dersom det skjer en misforståelse eller andre forhold påvirker vaksinasjonsprogrammet, at det settes tre doser på en person.

– Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Blant annet må man vurdere om pasienten har høy risiko for å bli alvorlig syk av covid-19.

Han opplyser at de ikke tror det er noen økt risiko ved å sette tre doser ut fra den kunnskapen de har på nåværende tidspunkt.

– Er dere kjent med lignende saker?

– Det er kjent en rekke tilfeller med feildoseringer og feilvaksineringer. For eksempel er det tilfeller der pasienter har fått opptil seksdobbel dose uten at det har medført noen alvorlige bivirkninger, skriver Madsen.