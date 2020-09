HILSER: Jonas Gahr Støre og Anette Trettebergstuen (t.v.) møtte styreleder Per S. Thorsen og daglig leder i Leif Rune Skymoen i Curida. Foto: Vidar Ruud, NTB

Ap-Jonas vil ha statlig industri-comeback: – Politikk for 2020-tallet

ELVERUM (VG) Jonas Gahr Støre vil ta staten inn i flere, nye næringer og åpner for å opprette splitter nye statsselskaper hvis han vinner valget.

Knapt ett år før valget varsler Jonas Gahr Støre en ny kurs for Ap og for norsk industri, dersom han blir statsminister.

I morgen fredag legger han frem forslag til partiets nye valgprogram, som han selv har ledet arbeidet med å meisle ut:

Støre vil ha et mer aktivt, statlig eierskap.

Han åpner samtidig opp for at staten etablerer eller kjøper seg inn i utvalgte selskaper på felter med strategisk interesse for Norge.

Aps partileder peker konkret på mineraler, helseindustrien og hydrogen som næringer hvor staten bør ta en større rolle.

– Vi står på terskelen til en ny, stor energibærer som nå de ledende land i verden ser etter. Vi har unike muligheter til å lage det fordi vi har tilgang på kraft gjennom fornybar kraft og gjennom gass hvis vi lykkes med fangst og lagring. Da kan det trenges en statlig aktør, sier Støre til VG.

MER STAT: Jonas Gahr Støre mener at staten kan gå tyngre inn i blant annet farmasi-industrien. Her fra bedriften Curida på Elverum. Foto: Vidar Ruud, NTB

Ny retning for Ap

VG møter Aps partileder på et bedriftsbesøk på fabrikken til Curida i Elverum. Legemiddel-bedriften ber staten ta ansvar for å bygge opp norsk legemiddelindustri og beredskap i årene fremover.

Støre understreker til VG at han ser på statlig eierskap som et mulig virkemiddel for å oppnå konkrete mål, ikke et mål i seg selv.

Han sier samtidig at Aps nye partiprogram tydelig peker ut en ny retning.

FARMASI: Curida produserer legemidler på oppdrag fra andre selskaper. Foto: Vidar Ruud, NTB

– Hvorfor er det viktig med et sterkere statlig eierskap og hvor konkret vil du være på nye statlige selskap?

– Statlig eierskap er et virkemiddel for å nå et mål eller flere. Vi har ansvar for å skape arbeidsplasser i nye markeder som ofte ikke er klare til å fungere på vanlig måte, sikre langsiktig kapital for dem som går inn med teknologisk risiko, sier Støre.

– Det statlige eierskapet kan være en partner med det private eierskapet på de viktige områdene Norge nå må lykkes med: klima, ta i bruk nye teknologier og eksempelvis helseberedskap.

Ap solgte ned

Tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenbergs første og andre regjering solgte Norge helt eller delvis ut av flere statlige selskaper, deriblant Telenor og oljeselskapet som i dag heter Equinor.

Støre var selv utenriksminister og helseminister i Stoltenberg II.

– Din forgjenger Jens Stoltenberg solgte Norge aktivt ut av veldig mange industriselskaper, også som et mål. Snur Arbeiderpartiet nå i sitt syn på statlig eierskap?

– Nei, vi er pragmatiske på det. Det er ikke noe poeng i å eie for å eie. Vi skal ha en eierskapspolitikk. Men jeg er sikker på at hvis vi skal lykkes med det som ligger foran oss i det tiåret som er, hvor vi både skal halvere klimautslippene, og det krever noen teknologiske satsinger som de private neppe vil bære alene, sier Støre og legger til:

– Vi skal ta i bruk nye teknologier. I et stort teknologisk skifte er staten som en langsiktig eier et virkemiddel. Hvis vi har statlig eierskap på områder hvor vi ikke har verdier å tilføre så er det ikke et poeng å være der.

SOLGTE: Nato-sjef Jens Stoltenberg solgte Norge ut av mange statsselskaper da han var norsk statsminister. Foto: NATO

– Er det et brudd med Stoltenbergs nedsalgspolitikk?

– Det peker en ny retning. Men jeg kjenner Jens Stoltenberg godt nok til å vite at sosialdemokratisk politikk for oss som politikere er å løse oppgaver for folk. Det er å legge øret til bakken og si «hva trenger vi nå?», sier Støre.

Ny tid for staten?

Støre sier at Ap og Norge må ha en politikk tilpasset sin tid som løser konkrete utfordringer eller problemer.

Han viser til at Ap i sin tid opprettet Statoil, deretter solgte seg ned og nå er mot videre nedsalg i Equinor som Høyre foreslår i sitt programutkast.

MOTSTANDER: Statsminister Erna Solberg (H) blir Støres hovedmostander i valgkampen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Du har tatt tydeligere avstand fra KrF. Nå peker du ut en ny retning i den statlige eierskapspolitikken. Er Støres Arbeiderparti tydeligere på venstresiden enn Arbeiderpartiet har vært før?

– Det er tydelig og gjenkjennelig sosialdemokratisk. Det er et parti som forstår det samfunnet vi lever i, som utvikler politikk som folk har tillit til, sier Støre.

– Når KrF går inn for å svekke kvinners selvbestemmelse i abortloven, så møter de motstand fra Arbeiderpartiet. Sånn er det.

– Når det gjelder det statlige eierskapet så er det fellesskapets mulige virkemiddel. Stort ansvar for det er skattebetalernes penger. Men vi skal løse oppgaver foran oss som vi knapt har stått overfor før. Da tror jeg på at de store oppgavene løser vi best sammen.

BESØK: Jonas Gahr Støre besøkte tidligere i år Aker på Verdal, hvor han fikk en omvisning og et møte med klubben. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Varsler ditt nye partiprogram, som du har ledet, en venstredreining for Arbeiderpartiet?

– Det varsler en tydelig, sosialdemokratisk politikk. Og jeg ser den går rett fremover. Vi er et parti på venstresiden i politikken, men det er et parti som er hvileløst opptatt av å løse oppgaver, sikre rettferdig fordeling, redusere forskjeller og sikre at folk har sikre jobber å gå til.

– Går dere nå tilbake til 1970 eller 1980-tallet istedenfor å se fremover? Er dette en gammel tankegang, istedenfor en ny?

– Dette er en politikk for 2020-tallet. Vi går fremover, sier Støre.

KRITIKK: Jonas Gahr Støre kritiserer Høyres politikk og kaller den gammeldags. Her legger Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim frem Høyres forslag til nytt program tidligere i september. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Gammeldagse Høyre

Han mener kritikken som regelmessig kommer fra norsk høyreside mot mer statlig eierskap ikke treffer - og at det er Høyre som har gammeldags politikk, ikke Arbeiderpartiet.

– Jeg vil si at Høyres har den gammeldagse politikken. De sier at hvis vi kutter skattene for dem som har mest, så gjør de mer. Strammer vi inn for dem som har minst, så gjør de mer. Det er gammeldags, sier Støre.

Han mener at høyresiden undervurderer verdiskapingen i offentlig sektor og bare ser på privat sektor.

– Høyresiden sier at verdiskapingen skjer i privat sektor, mens offentlig sektor bare bruker penger. Altså skaper en som driver privat begravelsesbyrå verdier, mens hun som opererer en kreftpasient bruker, sier Støre.

– Verdiskaping skjer begge steder, det er i samspillet. Min visjon er det moderne samfunnet og i det moderne samfunnet tar fellesskapet ansvar i samspill med privat sektor.

