I løpet av de siste tre månedene av 2018 mottok 15 prosent av alle nordmenn over 18 år en e-post som inneholdt «pornosvindel». Det viste en representativ spørreundersøkelse som YouGov gjorde for NorSIS. I 2019 fikk dobbelt så mange nordmenn en lignende e-post, sier Talberg-Furulund.

Hver syvende person betalte kravet fra svindlerne for å få slette videoen de sa at de hadde. Altså en video av at personen så på porno. Svindlerne truet med å slippe videoen ut i det offentlige rom om de ikke betalte.