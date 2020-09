TILTALT: Bedriftseier Laila Mjeldheim i det nå nedlagte Kartselskapet. Foto: Geir Olsen

Laila Mjeldheim tiltalt for grovt bedrageri

Laila Mjeldheim, eieren av Det norske kartselskapet, er tiltalt for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner.

Tiltalen er tatt ut av Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, som siden høsten 2018 har etterforsket Laila Mjeldheim og Det norske kartselskapet.

Ifølge tiltalen har Mjeldheim gjennom sin bedrift forledet en rekke norske virksomheter for 62 millioner kroner i en femårsperiode fra 1. januar 2015 til 26. juni 2020.







Laila Mjeldheim har hele veien nektet straffskyld for grovt bedrageri.

– En teori om at så store summer skal være bedratt oppfatter jeg som urealistisk, har hennes forsvarer Øystein Storrvik tidligere uttalt.

VG har ikke oppnådd kontakt med Storrvik i dag.

LOKALER: Siden høsten 2018 ble Det norske kartselskapet drevet fra disse lokalene på Ryen i Oslo. Nå er bedriften konkurs. Foto: Tore Kristiansen

Tiltalen: Verdiløse produkter

«Selskapets kunder ble rettsstridig forledet til å inngå avtale om kjøp av tilnærmet verdiløse produkter ved at selskapets telefonselgere unnlot å opplyse om sentrale og konkrete sider ved produktene og ved at de ga villedende og/eller uriktige opplysninger om produktene», står det i tiltalen.

Helt konkret mener politiet dette skjedde ved at hun fikk de fornærmede til å «inngå avtaler om kjøp av digitale kartprodukter, internettbaserte katalog- og søketjenester, samt GPS-produkter».

Ifølge tiltalen ble en «betydelig andel av kundene» også lurt til å tro at det «allerede eksisterte et kundeforhold mellom dem og selskapet». Dette medførte at de inngikk avtaler om kjøp av Kartselskapets produkter på «sviktende grunnlag».

«Selskapet sendte også ut fakturarer til virksomheter, til tross for at det ikke forelå noen avtale om kjøp av selskapets produkter», står det i tiltalen.

– Lært opp til å svindle

Våren 2018 avslørte VG gjennom skjulte lydopptak hvordan Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Det norske kartselskapet ble etablert i 2007 og har siden da solgt oppføringer i et digitalt kart til private og offentlige virksomheter for rundt 150 millioner kroner.

I juni ble det kjent at Oslo politidistrikt hadde registrert en heftelse på 50 millioner kroner på Mjeldheims to leiligheter, som følge av etterforskningen for grovt bedrageri.

Laila Mjeldheim slo da Kartselskapet konkurs.

KOMPANJONGER: Laila Mjeldheim sammen med selverklært terapeut Espen Andresen, som hun hevder hjalp både henne og flere av hennes ansatte. Foto: Caroline Bremer

Addictologi Akademiet

VG har også fortalt historien om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

Mjeldheim har tidligere opplyst at hun månedlig betalte 80.000 kroner fra Kartselskapet til Andresen for hans tjenester.

Eks-klientene fra Addictologi Akadmiet fortalte om utskjelling, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men Skatteetaten ila en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Publisert: 29.09.20 kl. 15:01

