SINT: Marit Broch har vært sykepleier i 17 år og stått midt i kampen mot coronapandemien. Hun synes årets lønnsoppgjør er «latterlig lavt». Foto: PRIVAT

Sykepleier raser mot lønnsoppgjøret: – Som å bli spyttet i ansiktet

Marit Broch blåste ut mot hva hun kaller en vits av et lønnsoppgjør – og skapte storm på Facebook.

– Vi fikk ikke nok til å dekke munnbind til og fra jobb, sier akuttsykepleieren.

Den årlige lønnsøkningen i kommunesektoren ble på 1400–1900 kroner. Broch synes nesten det ville vært mindre provoserende ikke å få noe som helst.

– Når hele Norge klapper og sier hvor viktige vi er under pandemien, får vi et lønnsoppgjør som føles som å bli spyttet i ansiktet, sier den 41 år gamle tobarnsmoren på Sotra.

Ikke svar fra Erna

Facebook-innlegget der Broch skrev frustrasjonen av seg, er heftig delt. Ytringen er også publisert på Sykepleierforbundets nettsted Sykepleien.

Der har hun jobbet på heltid siden coronapandemien skyllet inn over Norge. Tidligere har hun gått deltid hos to arbeidsgivere, legevakten og et privat legekontor.

LEGEVAKT: Marit Broch er akuttsykepleier ved den kommunale legevakten på Sotra utenfor Bergen. Foto: PRIVAT

I innlegget skildrer Broch coronakaoset. Om å være uunnværlig, om å tørke opp kroppsvæsker med smittestoffer og ubehageligheter det medfører uten fem øre i smusstillegg.

Nonstop i telefonen

Hun skriver om å sprite seg så mye på jobb at neglene sprekker og huden flasser av, om å få gnagsår av smittevernutstyr og knapt ha tid til å ta matpause eller gå på toalettet.

Før Øygarden kommune fikk egen coronatelefon, fikk legevakten over 300 henvendelser om corona i døgnet. I dag er antallet redusert til 80–90, anslår Broch.

– Jeg føler jeg har sittet på jobb og snakket nonstop i månedsvis. Vi er redd for å bli smittet og redd for å smitte kolleger og pasienter, sier Broch.

STEMMER NEI: Marit Broch vil stemme nei til lønnsoppgjøret i den kommende uravstemningen. Foto: PRIVAT

Hun tenker ikke på seg selv, når hun snakker om at lønnsøkningen ikke ville dekket munnbind. Selv våger hun ikke reise kollektivt på jobb, av frykt for smitte.

– Må si fra at det ikke er greit

Broch ble sint og skuffet over lønnsoppgjøret og vil stemme nei i uravstemningen. Hun oppfordrer andre medlemmer i Sykepleierforbundet til å gjøre det samme.

– Vi har ingen reell streikerett, men må gi beskjed om at det ikke er greit.

– Du foreslår at ufrivillig deltidsarbeidende skal si nei til å påta seg ekstravakter?

– Ja, men vi vet at det vil gå ut over pasienter og kolleger. Det har vi ikke samvittighet til, for det er ikke dem vi vil ramme. Vi vil bare ha en lønn som reflekterer ansvaret vi har.

Broch mener årets lønnsoppgjør ikke hjelper på rekrutteringen.

– Mange går lei, blir slitne og går ut av yrket. Om få år trenger vi flere tusen nye sykepleiere. De som sitter med makten i Helse-Norge, bør se at det blir et kjempeproblem.

FORBUNDSLEDER: Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Må tenke nytt om lønn

Leder for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier at Brochs reaksjon ikke skiller seg vesentlig fra tilbakemeldingene fra andre sykepleiere.

– De har stått i en særdeles krevende situasjon over en lengre periode og er lei av ikke å bli anerkjent med annet enn applaus, sier Larsen.

Hun oppfordrer arbeidsgiver og myndigheter til å tenke nytt om lønnsutviklingen i samfunnskritiske yrker som sykepleiere.

– Vi må være villig til å gi lønnen som den kritiske funksjonen faktisk krever, for å beholde disse arbeidstagerne i årene fremover.

Larsen sier at Norge mangler 6000 sykepleiere i dag og vil mangle 30.000 de neste 15 årene.

– Vil ikke slutte som sykepleier

Marit Broch sier hun selv aldri kommer til å slutte som sykepleier.

– Jeg er ikke så feig at jeg trekker meg ut når det blir vanskelig. Men vi sykepleiere vil bli sett og ha en lønn som andre med tilsvarende 3–5 års utdanning får.

Forhandlingsleder for Unio kommune Steffen Handal, som forhandlet på sykepleiernes vegne, sa etter forhandlingene at resultatet i årets oppgjør isolert sett var dårlig.

Forbundslederne sier at potten var liten som følge av konsekvensene coronakrisen har for kommunesektoren og påpeker at medlemmene trolig opprettholder kjøpekraften.

Publisert: 05.10.20 kl. 21:48

