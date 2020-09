HER FESTET DE: Festen ble arrangert i et forlatt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Ola Vatn

Politiet med klar beskjed til grottefestdeltagere: Ikke vær redde for å ta kontakt

Festdeltagere som ikke har hatt en arrangørrolle for grottefesten trenger ikke å være engstelige for å bli straffeforfulgt.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Oslopolitiet i en pressemelding.

Ullevål sykehus har tidligere uttalt seg om skader påført enkelte deltakere på festen, og om potensialet for senvirkning av kullosforgiftning.

Sykehuset oppfordret deltakere på festen om å ta kontakt med helsevesenet snarest mulig dersom de opplevde symptomer på kullosforgiftning. Symptomer er trøtthet, sløvhet, svimmelhet, kvalme og hodepine.

Påtaleansvarlig Christian Stenberg sier til VG at politiet ikke er av den oppfatning at festdeltagere har vært redde for å ta kontakt med politiet i etterkant av festen.

– Men vi har foreløpig siktet fem personer, blant annet for ulovlig opphold og adgang i bunkeren og brudd på covid-19-forskriften, og ser at det jo kan påvirke dem som har deltatt på festen, sier Stenberg.

– Særlig i lys av Ullevål sykehus sine sterke uttalelser om konsekvensene, så mener vi det er viktig at folk tar kontakt med helsevesenet og politiet, som er interessert i informasjon om arrangementet. Vi har lyst til å trygge festdeltagere på at de kan snakke med både helse og politi uten å være engstelig for å bli straffeforfulgt.

– Er det slik at de ikke risikerer straffeforfølgelse med mindre de har hatt en arrangørrolle?

– Politiet mener at hvis de bare er vanlige festdeltagere trenger de ikke å være bekymret, sier han.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Den ulovlige festen ble arrangert lørdag 29. august i et forlatt tilfluktsrom i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Politiet anslår at opp mot 200 personer var innom arrangementet, som endte med at 27 personer ble innlagt på Ullevål sykehus med kullosforgiftning.

Enkelte av festdeltagerne blir behandlet for hjerneskader.

Opplysninger fra Oslo universitetssykehus er bakgrunnen for at politiet utvidet siktelsen mot de fem personene som de knytter til en arrangørrolle. Samtlige er nå siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkeren, brudd på smittevernloven og uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, eller medvirkning til dette.

Foreløpig har kun en av forsvarerne ønsket å kommentere siktelsen. Advokat Bendik Falch-Koslung sa forrige uke at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen og at han bestrider å ha hatt en arrangørrolle.

Forsvarer Katrine Holter for en av de andre siktede sier mandag til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt fordi det foreløpig ikke er gjennomført et avhør av hennes klient.

– Politiet må få ro til å etterforske saken. Det er naturlig at min klient forklarer seg til politiet før han sier noe til pressen, sier Holter.

Publisert: 14.09.20 kl. 13:00 Oppdatert: 14.09.20 kl. 13:18