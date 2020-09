Sondre Høysæter leder Hope for Justice Norge, en organisasjon som jobber mot menneskehandel. Her holder han foredrag om temaet. Foto: Privat

Ber politiet etterforske menneskehandel av utenlandske arbeidere

Lederen for organisasjonen Hope for Justice Norge vil at politiet, ikke bare Arbeidstilsynet, ser på saker der utenlandske arbeidere kommer til Norge for langt under den lovpålagte lønnen.

– Når en person fra Bangladesh som bor i Portugal føler at han må takke ja til å jobbe for luselønn i Norge, da er det grunn til å stoppe opp og tenke seg om, sier Sondre Høysæter til VG.

Høysæter leder Hope for Justice Norge, en organisasjon som jobber mot menneskehandel. Og det er nettopp menneskehandel Høysæter tenker på etter å ha lest VGs sak om de bangladeshiske bærplukkerne som får betalt 63 kroner timen i Lier.

Han understreker at han kun kjenner saken gjennom media, men at den der fremstår klar.

– I straffeloven er misbruk av noens sårbare situasjon til å få arbeid definert som menneskehandel. Hvis ikke situasjonen de bangladeshiske sesongarbeiderne er i kan kalles sårbar, så forstår jeg ingenting, sier Høysæter.

Etter at VG skrev den første saken om de bangladeshiske ansatte, har det blitt klart at de ansatte får betalt det de har krav på:

Bonde Marius Egge avviser antydningene om menneskehandel.

– Det føles veldig rart å bli beskyldt for menneskehandel når vår intensjon aldri har vært å utnytte noen, sier bonden til VG.

Det samme gjør advokat Daniel Teixeira i selskapet der jordbærplukkerne var ansatt, Carlos Teixeira Nogueira Unipessoal, i en e-post til VG.

FIKK BETALT TIL SLUTT: Mohammad Fazlul Karim Khan (45) reiser hjem til familien med betydelig mer enn kontrakten han først signerte tilsa. Foto: Tore Kristiansen

Savner politiet

Høysæter i Hope for Justice Norge ramser på sin side opp flere faktorer han mener gjør at arbeiderne er særlig sårbare:

– Hvis du er i et fremmed land langt hjemmefra, ikke snakker språket, ikke har mye penger til å komme deg hjem, lønnen utbetales altfor sent og losji er knyttet til arbeidet, hvilken mulighet har man da egentlig til å slutte i en jobb? spør han.

Derfor mener Høysæter Arbeidstilsynet ikke vil være riktig instans å overlate saker som dette til.

– Jeg vil utfordre politiet til å etterforske dette som menneskehandel for at også forholdene rundt hvordan disse arbeiderne ble rekruttert blir kartlagt, sier Høysæter, før han legger til:

– Denne saken er ikke enestående i Norge. Nå bør norske politikere på banen og sørge for at politiet prioriterer å forfølge slike saker.

I fjor ble en polsk mann siktet for menneskehandel av sesongarbeidere i Sogn og Fjordane:

Politiet skal rette oppmerksomhet mot menneskehandel

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken. Det gjør imidlertid riksadvokatens kontor.

Statsadvokat Anders Blix Gundersen ved Riksadvokaten understreker til VG at han ikke kan kommentere enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag at menneskehandel er kriminalitet som riksadvokaten har bestemt at politiet skal rette stor oppmerksomhet mot.

– Politiet har opprettet egne kompetansegrupper for menneskehandel i hvert enkelt politidistrikt, og disse spesialistmiljøene har god kjennskap til hva de skal se etter. Grensen mot arbeidslivskriminalitet/sosial dumping er ikke skarp, skriver Gundersen i en e-post til VG.

BÆRPLUKKING: Sesongarbeidere i norsk jordbruk skal tjene minst 123 kroner i timen i Norge. Foto: Privat

Gundersen bekrefter at arbeidsforhold, lønnsnivå og tidspunkt for utbetaling av lønnen er viktig å vurdere for om det har foregått menneskehandel i juridisk forstand. I tillegg trekker han frem at språkbarrierer, manglende bevegelsesfrihet og avhengighet av arbeidsgiveren kan være relevant.

Publisert: 29.09.20 kl. 10:56

