KRIMINALTEKNISKE UNDERSØKELSER: Politiet undersøker bilen som brant på Sem utenfor Tønsberg. Foto: Tore Kristiansen

Politiet: Undersøker om bilbrann har sammenheng med drapet på Bård (33)

TØNSBERG (VG) Timer etter at Bård Lanes (33) ble skutt og drept ble tre personer pågrepet etter en bibrann i Tønsberg. Politiet jobber med å finne ut om det er en sammenheng mellom hendelsene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag kveld fulgte Bård Lanes (33) sin venninne til solstudioet før han ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg.

Klokken 00.40 natt til tirsdag fikk politiet melding om en bilbrann på Sem like utenfor Tønsberg. Samme natt ble eieren av bilen og to andre menn pågrepet. De sitter i arrest siktet for ildspåsettelse eller medvirkning til dette.

– Vi undersøker fortløpende om bilbrannen har en sammenheng med drapet, sier politistasjonssjef Øystein Holt til VG torsdag ettermiddag.

Dersom politiet ikke finner at det er grunnlag for å fengsle de tre pågrepne, skal de etter loven løslates innen 48 timer.

– Det vil gjøres en vurdering på om de pågrepne etter brannen skal begjæres varetektsfengslet i kveld, og om det er en sammenheng vil være en del av den vurderingen, fortsetter Holt.

OVERTENT: Knappe tre timer etter at Bård Lanes ble skutt og drept, fikk politiet melding om en bilbrann på Sem utenfor Tønsberg. Foto: Brannvesenet

Politiet har tidligere uttalt at hendelsene har blitt etterforsket som to separate saker.

– Er det noen dere leter etter i forbindelse med drapet?

– Vi jobber intenst med å gå gjennom det materiale vi har, men foreløpig er det ingen konkrete mistenkte, sier Holt.

Har avventet Kripos-undersøkelser

Kripos var raskt på plass i Tønsberg etter skytingen og bilbrannen, og de har bistått lokalt politi med blant annet åstedsundersøkelser på begge åsteder.

– Kripos bistår med kriminalteknikere, åstedsundersøkelser og etter hvert obduksjon. Vi bistår også med brann- og kriminalsøkshund, opplyste Axel Due hos Kripos til VG onsdag.

ÅSTEDET: 33 år gamle Bård Lanes ble skutt tirsdag kveld. Han døde senere av skadene. Foto: Per Annar Holm

De henviser torsdag til politiet i Tønsberg for ytterligere kommentarer om bistanden de yter.

Politistasjonssjef Holt forteller til VG at de har avventet svar på Kripos’ undersøkelser gjennom torsdagen, både undersøkelser knyttet til brannårsaken, men også undersøkelser knyttet til beslag som er sendt inn fra den utbrente bilen.

– Det er vanskelig å si at det er en eventuell sammenheng mellom de to sakene, men kan hende undersøkelsene kan gi det en sammenheng, uttalte Holt til VG torsdag formiddag.

– Ikke tilfeldig offer

Bård Lanes var en kjenning av politiet, men ifølge VGs opplysninger er det lenge siden han sist ble domfelt.

I 2013 var han tiltalt for heleri, trusler og vold, men ble frifunnet etter at påtalemyndigheten trakk tiltalen under rettssaken. Han ble imidlertid dømt for brudd på veitrafikklovgivningen og for bruk av mindre mengder narkotika. Før dette, var han dømt for vinningskriminalitet og andre mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Politiet gikk tidlig ut og uttalte at Lanes ikke fremsto som et tilfeldig offer.

– Han tilhørte et kriminelt miljø, selv om det er en stund siden siste dom. Vi baserer ikke den oppfatningen på hvor lenge det er siden siste domfellelse. At han ikke var et tilfeldig offer, mener vi har sammenheng med dette, sier politistasjonssjef Øystein Holt til VG torsdag.