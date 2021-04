LEK I FRIMINUTTET: Seksåringer i en førsteklasse i Hønefoss leker fritt i skolegården i storefri. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Rapport om 6-åringenes skolestart: Lite plass for lek i småskolen

I en delrapport om seksårsreformen påpeker forskerne at man ikke er i mål med lek som en viktigere del av skolen. Både KrF, Ap, SV og Sp mener førsteklasse må bli mer lek-basert.

Av Frank Ertesvåg

I delrapporten fra Oslo Met om seksårsreformen, skriver forskerne blant annet at leken har en sentral plass hos de ansatte i barnehagen.

Hos lærerne derimot, blir leken sett på som noe barna gjør i friminuttet eller som en aktivitet før man «setter i gang med det som faktisk skal skje», altså undervisning med faglig innhold.

Når barna begynner på skolen, savner de friheten de hadde i barnehagen til å velge hva de vil gjøre, den frie leken og uteområdene, viser en sammenstilling av nordiske og norske studier av begynneropplæringen – den første delrapporten i studien.

Rapporten viser også at skolen anerkjenner lekens funksjon i barnas liv og læring også etter barnehagealder, men synet på forholdet mellom lek og læring varierer. Noen studier viser at leken er vesentlig i pedagogikken i førsteklasse og annenklasse. Andre studier viser at leken styres, planlegges og tilrettelegges av læreren.

Talsmann for lek

Hans Fredrik Grøvan, som er parlamentarisk leder i KrF på Stortinget, er ikke overrasket over funnene. Han har i flere år engasjert seg for at begynneropplæringen skal inneholde lek i undervisningen – mer enn 23 år etter at Reform −97 og skolestart for seksåringene ble innført.

På helgens landsmøte går KrF inn for at førsteklasse erstattes av en førskoleklasse med mer frilek og lekbasert læring.

SKOLE-TALSMANN: Hans Fredrik Grøvan (KrF) har engasjert seg sterkt for å få mer lek og fysisk aktivitet inn i de første årstrinnene i grunnskolen. Her er han fotografert utenfor Stortinget, som han forlater etter vårsesjonen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Ifølge delrapporten gis ikke leken noen tydelig og definert plass i de første årstrinnene i skolen. Mange av svarene er tydelige på at lek i begynneropplæringen handler om den aktiviteten som foregår i friminuttene. Men lekens egenverdi blir ikke sett, sier Grøvan til VG.

Han mener at i den pågående fagfornyelsen har leken i skolen en tydeligere plass.

– Men vi har en vei å gå når det gjelder å ramme inn leken på en mer tydelig måte. Leken trenger i enda større grad å være førende i begynneropplæringen, sier Grøvan fra regjeringspartiet KrF.

KrFs førskoleklasse I KrFs stortingsprogram foreslås: Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse».

Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, læringen skal primært foregå gjennom lek, utforskning utendørs skal stå sentralt.

Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning. (Kilde: Programkomiteen i KrFs forslag til stortingsprogram 2021) Vis mer

Men også de tidligere regjeringspartiene Ap, SV og Sp vil gjøre førsteklasse mer lek- og aktivitetsbasert, ifølge partienes skoletalspersoner på Stortinget:

Torstein Tvedt Solberg (Ap): – Vi må gå lenger enn det KrF vil. Ap vil ha en mer praktisk og aktiv skole på alle klassetrinn. En liten endring i 1. klasse vil ikke være nok om vi skal forandre hverdagen fra den stillesittende, teoretiske skolen under Høyres regjeringsregime.

SP-REPRESENTANT: Marit Knutsdatter Strand sitter i Stortingets utdanningskomité for Senterpartiet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Mona Fagerås (SV): – KrFs forslag er helt i tråd med SVs politikk om en mer praktisk og variert skoledag, med tid til lek og fysisk aktivitet, særlig for de minste elevene.

Marit Knutsdatter Strand (Sp): – Det er positivt at KrF vil endre 1. klasse til å bli mer lek- og aktivitetsbasert med mer bruk av barnehagepedagogikk. Testing og måloppnåelse for de minste elevene må vekk.

KrF-veteran Grøvan går lørdag 1. mai inn i sin nest siste måned som stortingsrepresentant. Han har selv bakgrunn som lærer og skoleleder. Både han og KrF gikk mot skolestart for seksåringer før det ble innført.

Grøvan kaller det gjerne en omkamp det han er i ferd med å blåse i gang.

– Med de intensjonene man la til grunn om at seksårsreformen også skulle videreføre lek i den nye førsteklasse, så kan du gjerne kalle det for en form for omkamp. Jeg kjenner ikke igjen at begynneropplæringen har omfavnet det beste fra både barnehagen og skolen, slik meningen var, sier Grøvan.

Balansegang

– Skolestartere har vel forventninger om at de skal lære å lese, skrive og regne på skolen – fremfor å fortsette leken fra barnehagen?

– Ja, derfor må det finnes en balansegang mellom den mer «skolske» aktiviteten og lek, samt aktiviteter med lekende læring. Lek og læring er heller ingen motsetning, men det er lett å glemme at frilek også kan være en måte å underbygge læringen på, svarer Grøvan.

Både Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Frps Roy Steffensen skiller lag med sin nåværende- og tidligere regjeringskamerat KrF i denne saken.

– Førsteklasse med førskolepreg har vi prøvd før. Da viste evalueringer at mange barn ikke lærte seg grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Og at elevenes bakgrunn hadde mye å si for hvordan det gikk med dem. Det er en dårlig idé å gå tilbake til det man konkluderte med at ikke fungerte, sier Tybring-Gjedde.

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité vil at politikere som ham selv holder seg mer unna.

– Frp mener skoleledere og lærere må få den friheten til å utforme skolehverdagen slik de mener den er best for barna, og at dette ikke bør være sentralstyrt av politikere.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) minner på sin side om at spesielt gutte-elever trenger aktivitet og lek i skolen. Mange flere gutter enn jenter som er født siste halvår i det året de begynner på skolen – får ad/hd-diagnose.

– Jeg er virkelig urolig for om vi har tilpasset førsteklasse godt nok for mange gutter, sier han.

Melby: Trenger mer kunnskap

Kunnskapsminister Guri Melby (V) avventer den videre evalueringen av begynneropplæringen og seksårsreformen, men er i utgangspunktet åpen for mer lek for skolestarterne.

– Barnas behov for å leke blir ikke borte når de fyller seks år og begynner på skolen. For å gjøre overgangen best mulig, og skape en så god skole som mulig for de yngste, er det viktig med kunnskap om de første årene, skriver kunnskapsminister Guri Melby i en kommentar om betydningen av lek for skolestarterne.