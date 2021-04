REGJERINGSAKTUELLE: Nestleder Bjørnar Skjæran, partisekretær Kjersti Stenseng, Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik. Foto: Trond Solberg, VG

Disse kan bli Støres statsråder

Det ligger an til bli en knallhard dragkamp om sentrale posisjoner i en eventuell rødgrønn Støre-regjering. VG kan presentere favorittene til å havne ved Kongens bord.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jonas Gahr Støre rir inn i Aps landsmøte på en medgangsbølge, som styrker hans muligheter til å bli Norges neste statsminister.

Internt i Ap er man redde for å gjøre samme feilen som før stortingsvalget i 2017, sier kilder til VG. Da tok partiet seieren på forskudd, og begynte å legge regjeringskabalen lenge før valgdagen.

Derfor er mer mye usikkert på dette tidspunktet denne gangen.

Men VG har pratet med en rekke sentralt plasserte kilder i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å kartlegge hvem som per nå er de mest sannsynlige kandidatene til plass i en Støre-regjering.

Slik har vi lagt kabalen: Vi legger til grunn en regjering utgått av Ap (9 statsråder), Sp (7) og SV (4). Styrkeforholdet mellom partiene er basert på Poll of polls-snittet. Vi har tatt geografiske og kjønnsmessige hensyn.

VG legger i hovedsak dagens departementsstruktur til grunn.

Skal vi gjøre endringer i departementsstrukturer, skal vi være helt sikre på at det er nødvendig, sier en sentral kilde.

Det eneste statsrådsposten VG har fjernet, er distrikts- og digitaliseringsministeren. Dette er kildene i de tre partiene samstemte om.

En god kjønnsbalanse og en regjering med folk fra hele landet er en forutsetning.

Mange av de mest aktuelle sitter på Stortinget. Samtidig er det viktig for partiene ikke å støvsuge Stortinget for alle de mest erfarne politikerne. Partiene må også la noen sitte igjen og bekle rollen som parlamentarisk leder, som vil få ansvar for å lose gjennom regjeringens politikk i Stortinget. Vis mer

Jonas Gahr Støre (Oslo)

Krister Sørbø Favoritt: Statsminister. Det er ingen andre kandidater, med mindre Sp plutselig skulle bli større enn Støres parti – og den siste målingen i VG tyder ikke på det.

Favoritt: Statsminister.

Det er ingen andre kandidater, med mindre Sp plutselig skulle bli større enn Støres parti – og den siste målingen i VG tyder ikke på det.

Aps kabal ville hatt med flere overraskelser hvis de skulle dannet regjering alene, men med bare ni statsråder, vil det begrense handlingsrommet noe. Da er det de trygge og erfarne som gjelder, får VG opplyst.

Men noe som er nytt, er at kildene peker på at partisekretær Kjersti Stenseng kan være i spill, hvis hun får en spennende post i den nye regjeringen.

Hadia Tajik (Rogaland)

Gisle Oddstad Favoritt: Arbeids- og sosialminister. Hun er finanspolitisk talsperson, men mye tyder på at Sp vil få finansministeren hvis Ap får statsministeren og utenriksministeren.

Favoritt: Arbeids- og sosialminister.

Hun er finanspolitisk talsperson, men mye tyder på at Sp vil få finansministeren hvis Ap får statsministeren og utenriksministeren.

Da må Tajik få et annet departement. Arbeid og sosial er områder hun har jobbet med og er engasjert i.

Joker: Hun kan bli helseminister eller justisminister. Ap-nestlederen kan få det meste hun peker på i denne regjeringen – og vil nok ha et tungt departement.

Bjørnar Skjæran (Nordland)

Gisle Oddstad Favoritt: Samferdselsminister. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland skal inn i regjering, og nevnes som aktuell for flere statsrådsposter.

Favoritt: Samferdselsminister.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland skal inn i regjering, og nevnes som aktuell for flere statsrådsposter.

De mest aktuelle ministerjobbene er samferdsel, næring, men også fiskeri, olje- og energi og kommunal.

Joker: Siden han er nestleder, vil han kunne bli næringsminister, hvis han virkelig ønsker det.

Foto: Vidar Ruud

Normalt ville en av Aps nestledere blitt igjen på Stortinget for å bekle rollen som parlamentarisk leder, med ansvar for å forankre regjeringens politikk der.

Men Skjæran har aldri sittet på Stortinget.

Ap-veteran Rigmor Aasrud (Innlandet) trekkes derfor fram som favoritt til å gå inn i rollen som Aps nye parlamentariske leder.

På den tunge posten som utenriksminister sier kildene at det per i dag er Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide som er de mest aktuelle kandidatene. Dermed ligger det an til en liten kamp mellom de to erfarne utenrikspolitikerne.

Anniken Huitfeldt (Viken)

Hallgeir Vågenes Favoritt: Utenriksminister. Hun er Aps ledende og erfarne kvinne i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Hun er av den grunn favoritt, men partikollega Espen Barth Eide er også meget aktuell for den posten.

Favoritt: Utenriksminister.

Hun er Aps ledende og erfarne kvinne i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Hun er av den grunn favoritt, men partikollega Espen Barth Eide er også meget aktuell for den posten.

Joker: Huitfeldt har tung erfaring fra regjering og omtales som en person som kan ta flere poster. Hun har tidligere vært både arbeidsminister, kulturminister og barneminister.

Huitfeldt kunne også ha vært høyaktuell som forsvarsminister – men det er en post som Sp mest sannsynlig vil kapre.

Espen Barth Eide (Oslo)

Achilleas Zavallis Favoritt: Olje- og energiminister. Hvis Eide ikke blir utenriksminister, er OED et sannsynlig stoppested. Han er energi- og miljøpolitisk talsperson for Ap i dag.

Favoritt: Olje- og energiminister.

Hvis Eide ikke blir utenriksminister, er OED et sannsynlig stoppested. Han er energi- og miljøpolitisk talsperson for Ap i dag.

Joker: Utenriksminister. Barth Eide har et mye sterkere internasjonalt nettverk enn Huitfeldt og anses derfor av mange som en bedre kandidat enn henne som utenriksminister. Men hun trekkes likevel frem som favoritt til den posten.

Barth Eide skal uansett trolig inn i regjering. Men hans tidligere klimautspill har ikke alltid blitt godt tatt imot i LO, og det kan gjøre flere skeptiske, særlig blant industriens tillitsvalgte i Fellesforbundet.

Og dersom LO setter foten ned, får han trolig ikke den posten heller.

Kjersti Stenseng (Innlandet)

Hallgeir Vågenes Joker: Kan ta flere statsrådsposter. Hun har vært partisekretær siden 2015 og kan være aktuell som statsråd.

Joker: Kan ta flere statsrådsposter.

Hun har vært partisekretær siden 2015 og kan være aktuell som statsråd.

Det har ikke vært aktuelle kandidater til å ta over etter henne, men fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken blir nevnt som en mulig ny partisekretær.

Stenseng har tidligere vært politisk rådgiver og statssekretær i Kulturdepartementet.

Ingvild Kjerkol (Trøndelag)

David Engmo Favoritt: Helse- og omsorgsminister. Hun er på vei oppover i partiet og er Aps helse- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget.

Favoritt: Helse- og omsorgsminister.

Hun er på vei oppover i partiet og er Aps helse- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget.

Kommer fra Trøndelag og er blitt leder i det mektige fylkespartiet. Kan dog bli danket ut hvis nestleder Tajik vil ha en så tung post.

Anette Trettebergstuen (Innlandet)

Gøran Bohlin Favoritt: Kultur- og likestillingsminister. Hun er familie- og kulturpolitisk talsperson, og er partiets fremste politiker på feltet.

Favoritt: Kultur- og likestillingsminister.

Hun er familie- og kulturpolitisk talsperson, og er partiets fremste politiker på feltet.

Joker: Hvis Ap ikke får denne posten, står Trettebergstuen likevel høyt på listen, og kan være aktuell for andre jobber i regjering.

Lene Vågslid (Vestfold og Telemark)

Tore Kristiansen Favoritt: Justis- og beredskapsminister. Hun er Aps justispolitiske talsperson, og en klar kandidat.

Favoritt: Justis- og beredskapsminister.

Hun er Aps justispolitiske talsperson, og en klar kandidat.

Vågslid har vært møtende representant på Stortinget i snart elleve år. Fra 2017 har hun hatt det tunge vervet som leder av Stortingets justiskomité.

Marte Mjøs Persen (Vestland)

Marit Hommedal Joker: Barne- og familieminister. Persen har vært ordfører i Bergen siden 2015, men er nå klar til å innta rikspolitikken som førstekandidat til Stortinget for Hordaland Ap.

Joker: Barne- og familieminister.

Persen har vært ordfører i Bergen siden 2015, men er nå klar til å innta rikspolitikken som førstekandidat til Stortinget for Hordaland Ap.

Det fremholdes fra flere internt i Ap at det bør være noen fra gamle Hordaland fylke blant statsrådene – og Mjøs Persen er erkebergenser.

Hun nevnes som aktuell som barne- og familieminister og som kulturminister.

Et problem for henne er at SVs nestleder Kirsti Bergstø også er aktuell for posten som barne- og familieminister.

Cecilie Myrseth (Troms og Finnmark)

Vidar Ruud Joker: Fiskeriminister. Myrseth er Aps fiskeripolitiske talsperson, nordlending og har profilert seg i flere debatter.

Joker: Fiskeriminister.

Myrseth er Aps fiskeripolitiske talsperson, nordlending og har profilert seg i flere debatter.

36-åringen fra Lavangen har vært fylkesrådsleder i Troms og er i dag stortingsrepresentant. Hun sitter også i Aps sentralstyre.

Terje Aasland (Vestfold og Telemark)

Frode Hansen Joker: Næringsminister. Hvis Ap skulle få ansvar for næring, er dette en post Aasland er aktuell for.

Joker: Næringsminister.

Hvis Ap skulle få ansvar for næring, er dette en post Aasland er aktuell for.

Den tidligere energimontøren fra Telemark er i dag næringspolitisk talsperson i stortingsgruppen – og han var også leder av Stortingets næringskomité fra 2009 til 2013. Aasland har lang politisk erfaring med sine nesten 16 år på Stortinget.

Boblere: Flere andre Ap-politikere kan være aktuelle, men står ikke like høyt på listen som favorittene og jokerne. Noen er unge eller har ikke tung erfaring – og mange kommer fra det allerede overrepresenterte Østlandet.

Se boblerne her: Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Viken).

Stortingskandidat og tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes (Oslo).

Forretningsmann og tidligere styreleder for gjenreisningen av Utøya, Jan Christian Vestre (Oslo).

Økokrimsjef og tidligere statssekretær Pål Lønseth (Oslo).

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Oslo).

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Troms og Finnmark).

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Viken).

Tidligere byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup (Vestland).

Ruspolitisk talsperson Tellef Inge Mørland (Agder).

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Eigil Knutsen (Vestland).

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Viken).

Stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg (Rogaland).

Påtroppende sentralstyremedlem og fylkesleder Per Vidar Kjølmoen (Møre og Romsdal). Vis mer

Trygve Slagsvold Vedum (Innlandet)

Line Møller Favoritt: Finansminister. Han er den naturlige kandidaten, og får jobben hvis han vil. Favoritt: Finansminister. Han er den naturlige kandidaten, og får jobben hvis han vil.

Favoritt: Finansminister.

Han er den naturlige kandidaten, og får jobben hvis han vil.

Men det vil bli gjort vurderinger av om det er en for tung statsrådspost å kombinere med ledervervet i Sp. SVs Kristin Halvorsen og Frps Siv Jensen gjorde det, og Vedum kan komme til å følge i deres fotspor.

Joker: Kommunalminister. Et viktig departement for Sp, men ikke like altoppslukende som å være finansminister.

Mens det i Ap pekes på at deres statsråder først og fremst skal ha tung erfaring, er de i Sp åpne for at Vedum også kan komme med overraskende navnevalg.

Anne Beathe Tvinnereim (Viken)

Terje Bringedal Favoritt: Utviklingsminister. Sp-nestlederen nevnes som førstevalg til denne jobben.

Favoritt: Utviklingsminister.

Sp-nestlederen nevnes som førstevalg til denne jobben.

Hun sitter ikke på Stortinget, men er i dag fylkesråd for klima og miljø i Viken.

Tvinnereim har en fortid som diplomat i Utenriksdepartementet og har dermed god erfaring fra feltet.

Ola Borten Moe (Trøndelag)

Helge Mikalsen Favoritt: Forsvarsminister. Ola Borten Moe var olje- og energiminister fra 2011 til 2013, men er nå involvert i et oljeselskap.

Det gjør et comeback lite sannsynlig. Forsvarsminister blir sett på som mer aktuelt.

Joker: Kan bekle flere verv.

Marit Arnstad (Trøndelag)

Therese Alice Sanne Joker: Finansminister. Hvis Vedum velger et annet departement, er parlamentarisk leder Marit Arnstad aktuell.

Joker: Finansminister.

Hvis Vedum velger et annet departement, er parlamentarisk leder Marit Arnstad aktuell.

Erfarne Arnstad var olje- og energiminister i Bondeviks første regjering (1997–2000) og samferdselsminister i Stoltenbergs andre regjering (2012-2013).

Hun vil sannsynligvis ta den posisjonen Vedum trenger henne i – også hvis han ønsker at hun fortsetter som parlamentarisk leder for en trolig mye større stortingsgruppe etter valget.

Sigbjørn Gjelsvik (Innlandet)

Vidar Ruud Favoritt: Næringsminister. Han sitter i finanskomiteen, er partiets potet og har en høy stjerne hos Vedum.

Favoritt: Næringsminister.

Han sitter i finanskomiteen, er partiets potet og har en høy stjerne hos Vedum.

Joker: Det meste. Gjelsvik sees på som en allsidig politiker som kan gjøre en god jobb for Sp i nesten hvilket som helst departement.

Geir Pollestad (Rogaland)

Stian Lysberg Solum Favoritt: Landbruks- og matminister. Han blir i Sp trukket frem som den mest aktuelle kandidaten til å lede dette viktige departementet for partiet.

Favoritt: Landbruks- og matminister.

Han blir i Sp trukket frem som den mest aktuelle kandidaten til å lede dette viktige departementet for partiet.

Han har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet og i Olje- og energidepartementet.

Emilie Enger Mehl (Innlandet)

Tore Kristiansen Joker: Justis- og beredskapsminister. Hun er en av Sps unge og lovende, og spås en lys fremtid.

Joker: Justis- og beredskapsminister.

Hun er en av Sps unge og lovende, og spås en lys fremtid.

Samtidig er Mehl ung og uten regjeringserfaring. Dermed kan det være mer aktuelt med en mindre tung statsrådspost.

Mehl har sittet tre år i justiskomiteen på Stortinget. Hun er utdannet jurist og har permisjon fra jobben i advokatfirmaet Elden.

Kjersti Toppe (Vestland)

Odin Jæger Joker: Helseminister. Hvis Sp får denne posten, er Toppe høyaktuell.

Joker: Helseminister.

Hvis Sp får denne posten, er Toppe høyaktuell.

Hun er helsepolitisk talsperson, og sitter helse- og omsorgskomiteen på Stortinget – for tolvte år på rad.

Bjørn Arild Gram (Trøndelag)

Mattis Sandblad Joker: Kommunal- og moderniseringsminister. Gram er KS-leder i dag, men kan være aktuell å hente inn som kommunalminister.

Joker: Kommunal- og moderniseringsminister.

Gram er KS-leder i dag, men kan være aktuell å hente inn som kommunalminister.

Han har vært statssekretær i Finansdepartementet, og var ordfører i Steinkjer kommune fra 2007 til 2020.

Sandra Borch (Troms og Finnmark)

Mattis Sandblad Joker: Klima- og miljøminister. Det er uaktuelt for Sp å la noen andre styre rovdyrpolitikken, som i dag ligger under Klima- og miljødepartementet.

Hvis ansvaret ikke flyttes til et annet departement, kan ulvemotstanderen Borch være en aktuell klima- og miljøvernminister – men hun vil være kontroversiell hos samarbeidspartiene.

Harald Sunde (Innlandet)

Helge Mikalsen Joker: Forsvarsminister. Den tidligere forsvarssjefen Harald Sunde er Sp-er og er en mulig kandidat.

Sunde, som var forsvarssjef fra 2009 til 2013, varslet i 2017 at han hadde meldt seg inn i Senterpartiet.

Siden har han stilt opp i flere medieutspill sammen med Sp-leder Vedum der han har kritisert regjeringens forsvarspolitikk.

Senterpartiet vil ikke ha med SV i regjering – men er langt unna flertall uten. Mens Sp kan leve godt med en mindretallsregjering, vil Ap kjempe hardt for å få med SV hvis det sikrer en flertallsregjering.

Audun Lysbakken (Vestland)

Tore Kristiansen Favoritt: Kunnskapsminister. Dette er et viktig departement for partiet, hvor SV-sjefen er naturlig favoritt.

Joker: Arbeids- og sosialminister. SV vil gjerne ha dette departementet, men det vil Ap også. Skulle SV likevel få det, er partilederen eller 1. nestleder Kirsti Bergstø favorittene.

Hvis SV bare får fire poster, kan det ikke bli mange overraskelser. Partiet har klare regler for kjønnsbalanse, så to av fire må være kvinner.

En av de sterkeste kandidatene kan måtte ofres hvis SV vil beholde en nestleder på Stortinget – eller vil ha større mangfold i sitt regjeringslag.

Kirsti Bergstø (Viken)

Trond Solberg Favoritt: Barne- og familiedepartementet. Et viktig saksområde for SV, som tidligere har styrt dette departementet.

Da var Bergstø statssekretær, og hun kan være aktuell som barne- og familieminister i en ny regjering – til tross for at hun trakk seg fra samme departement i 2012 etter avsløringene om Jenteforsvaret.

Kari Elisabeth Kaski (Oslo)

Terje Bringedal Favoritt: Klima- og miljøminister. Kaski er partiets fremste finanspolitiker på Stortinget, men den finansministerposten stikker Ap eller Sp av med.

Da kan Kaski være aktuell på feltet hun jobbet med i klimastiftelsen Zero, før hun ble SV-politiker.

Torgeir Knag Fylkesnes (Troms og Finnmark)

Gorm Kallestad / NTB Favoritt: Fiskeri- og sjømatminister. Han sitter i næringskomiteen på Stortinget og er fra Troms.

Denne ministerposten er stort sett besatt av nordlendinger grunnet fiskerienes betydning for landsdelen.

Joker: Næringsminister. Hvis SV sikrer seg denne posten i forhandlingene, er nestleder Knag Fylkesnes en klar favoritt.

Boblere: De fire SV-erne vi har nevnt, blir pekt på av de fleste som de naturlige kandidatene. Hvis SV får mer enn fire poster, åpner det nye muligheter.

Se boblerne her: Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (Oslo). Tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (Oslo). Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (Trøndelag). Vis mer

Kan kutte ministerposter

Det er sannsynlig at det blir endringer i departementene og i noen av ministerpostene med en rødgrønn regjering. Posten som distrikts- og digitaliseringsministeren vil ryke ved et regjeringsskifte, sier kilder i de tre partiene.

Samtidig kan det bli aktuelt å dele opp og flytte på ansvaret mellom noen av dagens departementer – og å opprette nye statsrådsposter som viser fram de politiske satsingsområdene til regjeringen.

Flere peker på at det kan være aktuelt å markere tydelig at en ny regjering vil omstille Norge ved å rigge om på ansvaret mellom olje, industri, energi og klima.

En annen mulig markering fra de rødgrønne er en egen statsråd for sikkerhet og beredskap, slik Frp hadde i Justisdepartementet. Både Ap og Sp har kritisert Solberg-regjeringen gjentatte ganger for svak koordinering av beredskapen på tvers av sektorene i samfunnet.