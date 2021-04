DROSJE-REKRUTTERING: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at dersom datteren til en drosjesjåfør ønsker å følge i sin fars fotspor, så skal hun ha ei god og trygg inntekt å leve av. Foto: Janne Møller-Hansen

Vedum: − Vil ha lønnsfrys og lavinntekts-kommisjon

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum raser mot at statlige ledere er lønnsledende. Han krever lønnsfrys og sier han vil foreslå en lavinntektskommisjon, hvis han havner i regjering.

– Vi vil ikke ha et Norge der statsdirektører får stadig høyere millionlønninger og lavere skatter, mens vanlige arbeidsfolk får dårligere råd og økte avgifter. Jeg er veldig bekymret over at det er store grupper som faller utenfor i Norge i dag, sier Vedum.

Sp-lederen sier det ikke hjelper at lønnsoppgjørene jevnt over har gitt reallønnsvekst og at rentene lenge har vært lave.

– Kommisjon

– Det er veldig mange som ikke får gleden av oppgjørene eller som har råd til bolig og som kan nyte godt av rentegleden for tiden:

– Jeg er redd for at det er mange som faller utenfor den lønnsstatistikken. Det er så mange folk i deltidsstillinger, innleide, konsulenter, håndverkere og frilansere som ikke får delta i lønnsøkningene, sier han.

Vedum sier han vil ta initiativet til en lavinntekts-kommisjon til høsten, hvis han havner i regjering.

– Med bakgrunn i det vi ser blant annet i Staten, hvor lederne er blitt lønnsledende og de ansatte sakker akterut, så vil jeg foreslå en lavinntekts-kommisjon, som skal undersøke hvordan de reelle inntektene i Norge fordeler seg.

– De som vasker togene taper

Han sier den lavinntektskommisjonen skal være en brekkstang for å løfte lavinntektsgrupper i Norge «slik at de får en bedre hverdag».

SKEPTISK: Trygve Slagsvold Vedum sier vi ikke kan belage oss på arbeidsinnvandring. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vedum bruker følgende bilde.

– Når lønningene til toppsjefene i jernbaneselskapene er doblet, er jeg redd for at det er de som vasker togene som taper, i et system som nå er konkurranseutsatt.

Han varsler at de også vil innføre lønnsfrys for høytlønte ledere i staten.

– Staten bør ikke være driveren til økte forskjeller. Derfor vil vi innføre en lønnsfrys for alle statlige ledere som tjener mer enn 1,5 millioner kroner.

– Slik kan vi ikke ha det

Vedum nevner drosjebransjen. Han mener frislippet av løyver har bidratt til at mange drosjesjåfører ikke lenger kan leve av jobben sin.

– Slik kan vi ikke ha det. Arbeidsfolk med praktiske jobber skal ha ei god lønn og trygge arbeidsvilkår. Vi skal legge rammer for drosjenæringen som gjør at dersom datteren til en drosjesjåfør ønsker å følge i sin fars fotspor, og bli drosjesjåfør, skal hun ha ei god og trygg inntekt å leve av.

Sp-lederen er bekymret for at vanlige arbeidsfolk rundt om i landet rammes.

– Hva mener du konkret må gjøres?

– Det er en rekke grep som må gjøres. Sysselsettingsveksten i Norge de siste årene, kommer, som VG har vist, ene og alene av import av arbeidskraft. Vi har laget oss et system som ikke er bærekraftig. Vanlige arbeidsfolk må komme bedre ut og vi må satse kraftig på at flere skal få faste jobber og at flere unge velger fagopplæring.