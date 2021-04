Foto: Terje Bringedal

Valgerd Svarstad Haugland: Åpner opp om strid mellom Oslo og nabokommuner

Valgerd Svarstad Haugland fortalte Koronakommisjonen at Høyreordførere i Oslos nabokommuner «ikke har ønsket å bli styrt» av Raymond Johansen.

Av Eirik Røsvik

Det kommer frem i referatene fra et av Koronakommisjonens intervjuer, som ble offentliggjort onsdag.

Statsforvalteren (tidligere fylkesmann) i Oslo og Viken sier det ble «problemer» fordi staten sa at områder med samme bo- og arbeidsmarked måtte ha like regler, men selv unnlot å innføre nasjonale regler.

Både Asker og Bærum, som styres av Høyreordførere, hadde på et tidspunkt mer liberale regler enn Arbeiderparti-styrte Oslo.

– Jeg tok kontakt med kommunene og ga uttrykk for at det var uklokt. Det samme gjorde statsråden. Etter bare ett døgn innførte de tilsvarende strenge regler som Oslo, sa Svarstad Haugland til kommisjonen.

– Gått litt politikk i det

Svarstad Haugland er statens representant i den mest smitterammede delen av landet. Regionen har over 2 millioner innbyggere.

Hun peker i sitt svar på at noen av nabokommunene til Oslo står på motsatt side i politikken.

Hva er Koronakommisjonen? Regjeringen satte i april i fjor ned en uavhengig kommisjon til å gå gjennom og evaluere myndighetens håndtering av covid-19-pandemien.

Kommisjonen ledes av professor Stener Kvinnsland.

Koronakommisjonen har gransket skolestenging, manglende smittevernutstyr og gjenåpning av grensene. Onsdag kommer de med dommen og flere konkrete anbefalinger.

De har gått gjennom 23.000 dokumenter. Hvert av disse kan være på mange sider. I tillegg har de hatt innspillsmøter med organisasjoner og intervjuer med 34 sentrale personer.

I kommisjonen sitter: Professor emeritus Stener Kvinnsland (leder), tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, professor Geir Sverre Braut, daglig leder Knut Eirik Dybdal, daglig leder Tone Fløtten, sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, pensjonist Toril Johansson, kommunikasjonsdirektør Christine Korme, professor Nina Langeland, rådgiver Egil Matsen. fylkesmann Per Arne Olsen, Hemsedal-ordfører Pål Terje Rørby. Vis mer

«Vi har opplevd at noen av mine kommuner ikke har ønsket å bli styrt av Oslo.», sier hun til kommisjonen.

«Om det ligger i hjertet eller hjernen vet jeg ikke, men disse Høyreordførerne mine vil vel ikke at Raymond Johansen skal bestemme hva de gjør i Asker og Bærum. Men det er så kort vei mellom disse kommunene, og da er det dumt å ha mye mer liberale regler i nabokommunene i perioder med stor smitte.», fortsetter hun.

TIDLIGERE KRF-LEDER: Valgerd Svarstad Haugland var både KrF-leder og kulturminister før hun ble Statsforvalter i Oslo og Viken. Her med tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Tore Kristiansen

Til VG sier hun i dag at samarbeidet på tvers av kommunegrensene er godt og at hun gjerne skulle brukt andre ord, men utdyper likevel:

– Det har gått litt politikk i dette. Oslo har hatt en veldig sentral rolle i arbeidet i Oslo og Viken, fordi det har vært så store smitteutbrudd, sier Svarstad Haugland til VG.

– Var dette noe kommunene har sagt til deg?

– Nei, det var vel heller noe jeg observerte og tenkte for meg selv. Det er egentlig greit at Oslo er styrt av Arbeiderpartiet og departementet av Høyre. Da blir det en balanse i det hele, sier hun.

Forskjellige møter

I kommisjonsintervjuet trekker Svarstad Haugland også frem at det er forskjell på hovedstaden og de andre kommunene i koordineringsmøter med Statsforvalteren.

Viken-kommunene stiller gjerne med ordfører, kommuneleger og kommunedirektør, mens Oslo ofte møter med folk fra lavere nivå.

– Du sier at Raymond Johansen sjelden stiller opp på møter, men heller sender folk lenger nede i systemet. Dette i motsetning til mange av kommunene som sender kommunedirektører og ordførere. Hvorfor dro du fram dette?

– Når jeg har bedt Raymond om å stille opp, så har han stilt opp. Jeg ville nok uttrykt meg på en litt annen måte i dag, sier Svarstad Haugland.

Hun understreker at Oslo har egne møter med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI, og sier at informasjonsflyten mellom disse møtene og møtene med alle Viken-kommunene er god.

OSLOMANN: Raymond Johansen er oppvokst i Groruddalen i Oslo og har tidligere vært partisekretær i Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Riktig med like regler

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier til VG at det opplevde behovet for tiltak har variert litt mellom kommuner fordi det har vært ulikt smittetrykk, men at samarbeidet har vært godt.

Han vil ikke å kommentere beskrivelsen av at Høyreordførere ikke vil bli styrt av ham.

– Det har jeg egentlig ikke noen kommentar til. Valgerd Svarstad Haugland har nok mer føling med ulike kommuners ulike opplevelser av situasjonen enn jeg har, skriver Johansen og legger til:

– Byrådet har satt inn tiltak i Oslo ut fra smittesituasjonen i byen vår, men fordi det er så stor forflytning i hele Oslo-regionen har vi ment at det har vært riktig at reglene er noenlunde de samme også i omkringliggende kommuner.

– Ikke riktig

Johansen mener det er feil at han ikke har møtt opp i møter med Statsforvalteren.

– Det er ikke riktig. Jeg har deltatt i flere møter med Statsforvalteren og hatt god dialog Valgerd Svarstad Haugland, skriver han.

I tillegg har de deltatt med helsebyråd Robert Steen, kommunaldirektør for helse og ledere i byrådsavdelingene. Fordi Oslo har en parlamentarisk styringsmodell, er det byrådslederen – ikke ordføreren – som har ansvar for å håndtere krisen.

– Oslo kommune har også bidratt inn i disse møtene ved å dele våre lokale forskrifter og vurderinger, og mange kommuner har jo basert sine egne forskrifter på de vi har laget i Oslo.

ASKER-ORDFØRER: Lene Conradi mener Svarstad Hauglands beskrivelse bommer. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Treffer dårlig

Asker-ordfører Lene Conradi fra Høyre går ikke god for Svarstad Hauglands beskrivelse.

– Det er riktig at det i ett av våre formannskap ble uttalt fra flere representanter at vi mener det er riktig at vi gjør vurderinger på selvstendig grunnlag og ikke bare blåkopierer Oslo, sier Conradi.

– Dette ble presisert fra flere av politikerne fra ulike partier. Jeg synes derfor beskrivelsen om at høyreordførerne ikke «vil la seg styre av Raymond» treffer dårlig, skriver hun i en sms til VG.

Hun sier at de hele tiden har vurdert situasjonen ut ifra eget smittetrykk og har vært opptatt av et godt samarbeid.

ORDFØRER I BÆRUM: Lisbeth Krog fra Høyre. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Heller ikke Bærum-ordfører Lisbeth Krog mener det blir korrekt.

– De utsagn Statsforvalteren har må stå for hennes egen regning. I Bærum ble det gjort en helhetlig vurdering på bakgrunn av egen smittesituasjon i kommunen. Formannskapet ønsket å balansere hensynet til smittevern og næringsliv, skriver hun i en e-post til VG.

– Dessverre skulle det vise seg at mobiliteten ble for stor over kommunegrensene og vi valgte derfor å gjøre om vedtakene.