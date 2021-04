VEIEN VIDERE: VG møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre etter omstridt landsmøtevedtak. Foto: Torstein Bøe, NTB

Støres rusplan: Rus-bøter skal forsvinne fra rullebladet

Dagen etter det omstridte landsmøtevedtaket mot regjeringens rusreform, møtte Jonas Gahr Støre VG for å forklare innholdet i partiets rusplan.

Arbeiderpartiets landsmøte stemte fredag ettermiddag klart nei til en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika.

Etter at partileder Jonas Gahr Støre ble gjenvalgt på landsmøtet lørdag, satte han seg ned med VG i gågaten ved Oslo S, for å fortelle om veien videre med den omstridte rusløsningen han og partiet landet på.

– Det aller viktigste med denne reformen er at vi er enige om å hjelpe de som sliter med rus i livene sine. De skal møtes med respekt og helsehjelp, ikke straff.

– Kan ikke straffe oss ut

Ap-lederen viser til at det i Norge, sammenlignet med andre land, er relativt lavt narkotikaforbruk.

– Men det som har gjort inntrykk på meg de siste ukene, er å se hvordan så godt som alle nordmenn har noen ganske tett på seg med et rusproblem. Det er stort sett vonde og tragiske historier om mennesker som lider i nød. Derfor er Ap tydelig på at de må vi hjelpe. Det nytter ikke å straffe oss ut av dette, vi må hjelpe.

SKAL SOVE UT: Jonas Gahr Støre forteller at hans plan etter landsmøtet er å sove ut, og at de på mandag vil ta fatt i hvordan de skal gå videre med forhandlinger om rusreformen på Stortinget. Foto: Torstein Bøe, NTB

Ap-lederen er likevel bekymret for hvordan et budskap om avkriminalisering av mindre brukerdoser ville blitt oppfattet.

– Kunne blitt oppfatte som legalisering

– Vi mener det er riktig å avkriminalisere for tunge rusavhengige, men ikke for alle, sier han og utdyper:

– Jeg tror at et budskap om at vi hadde avkriminalisert, ville kunnet blitt tolket av ungdom svært tett på at vi legaliserer narkotika. Det er det noen som ønsker, og det må de gjerne gjøre, men det gjør ikke jeg, slår Støre fast.

Partilederen sier at Ap konkret vil foreslå en ordning hvor bøter for besittelse og bruk av brukerdoser med narkotika vil forsvinne fra rullebladet etter en viss tid.

– Vi skal foreslå begrensninger for hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet. I dag er det for eksempel slik at en bot du får før 18 år, ikke synes på rullebladet etter en viss tid, hvis du ikke begår nye lovbrudd, sier Støre til VG.

Ønsker retningslinjer for å skille rusavhengige

– Hvordan har dere tenkt å skille mellom tyngre rusavhengige og andre rusavhengige?

– Det vil jeg være varsom med å være detaljert om nå, vi må først konsultere helsefolk og juridisk ekspertise sier Støre, før han likevel røper at de ønsker å få på plass retningslinjer og kriterier:

– Det er selvfølgelig alltid behov for å komme med gode retningslinjer og kriterier som gjør arbeidet til politiet og helsevesenet oversiktlig. Så vil det alltid være skjønn. Det er det i dag og.

Han fortsetter:

– Jeg møter mange politifolk som reagerer på påstanden om at de jager tunge rusmisbrukere. De forteller meg at de gjør ikke det. De prøver å være hjelpsomme for dem, og utviser skjønn. Vi må utstyre dem med kriterier som gjør at de kan gjøre et godt faglig arbeid enten de er helsepersonell eller politi.

Han forteller om sin rusplan:

– Vi vil gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform med styrking av kommunenes forebyggende tilbud, kapasiteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tiltak for økt livskvalitet for rusavhengige.

Her er planen

Her er hovedpunktene i Arbeiderpartiets nye rusplan:

Styrke de medikamentelle rehabiliteringstilbudene.

Ha et integrert ettervern som sikrer at behandlingsinstitusjoner følger opp rusavhengige etter at de er ferdige med døgnbehandling og at rusavhengige får hjelp til å komme tilbake til ordinært arbeidsliv, utdanning eller annen aktivitet.

Sørge for et botilbud med avstand til rusmiljø og mulighet for oppfølging for rusavhengige.

At ungdom og førstegangs forseelser tilbys god tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene i kommunen ut fra den enkeltes livssituasjon.

Dersom dagens lov ikke greier å skille mellom rusmisbrukere og andre, kan loven endres.

Arbeiderpartiet vil gjøre det mulig i regelverket å kunne differensiere reaksjoner overfor ulike grupper, men vil opprettholde et forbud mot narkotika, og videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse.

Ap vil foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.

Øvrige punkter: Sørge for å få på plass rusmestringsenheter i alle landets fengsler, som er redusert gjennom regjeringens ABE-reform, slik at også innsatte får den hjelpen de trenger for å mestre livet etter straffegjennomføring.

At rusavhengige sikres et helhetlig helsetilbud hvor både somatisk og psykiske lidelser blir utredet og ivaretatt i behandling

Gi nødvendig faglig oppfølging av pårørende til pasienter i rusomsorgen slik at de kan støtte sine nærmeste i deres behandling og hverdag.

Ap vil ha som hovedregel at reaksjonen i møte med ungdom og førstegangs forseelser som tas for bruk og besittelse av narkotika bør være påtaleunnlatelse og tverrfaglig oppfølging, gjennom forpliktende helse- og sosialfaglige oppfølgingsløp i samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i kommunene.

Ap vil foreslå begrensninger for hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet.

Arbeiderpartiet mener det må gjøres klart at de som henvender seg til helsepersonell for hjelp og behandling, eller som tilkaller hjelp til ulykker, ikke burde frykte for å møte straff.

Ap vil at politiet må ikke benytte tvangsmidler i etterforskning av bruk og besittelse av narkotika som går ut over det som er forholdsmessig (jf. Riksadvokaten). Vis mer

Støre: Mange takker oss

Han sier han har fått mange henvendelser fra foreldre som er bekymret for at ungene plutselig skal få lov til å ruse seg – uten å risikere å bli straffet.

– Jeg hører også fra mange som jobber med rusforebygging og fra pårørende til rusavhengige, som takker for at vi ikke senker terskelen for å starte med rus, sier Støre.

– Politiet må revurdere

Partilederen retter også en pekefinger mot noen av politiets metoder, som han vil ha slutt på:

– Jeg ser at politiet har blitt gjennomgått for noen av sine metoder som de bør revurdere. Det forutsetter jeg at de gjør. Men la oss ikke snakke ned alt det gode forebyggende rusarbeidet politiet faktisk gjør.

Avviser Venstre-kritikk

Venstre-leder Guri Melby mener Ap nå vil premiere økt rusbruk.

– Vil deres løsning med å differensiere rusavhengige kunne være et incentiv for å bruke mer narkotika for å slippe straff?

– Det er en påstand jeg opplever som fjern fra denne tragiske hverdagen. Jeg har respekt for Guri Melbys syn. Men jeg har bestemt meg for ikke å karakterisere mine meningsmotstanders syn, i motsetning til henne. Og jeg tror det er en del andre det er viktigere for oss å lytte til, sier han.