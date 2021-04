FLERE ELDRE: I 2060 forventer man at det står to yrkesaktive bak hver pensjonist, mot fire i dag. I Norsk helsebarometers undersøkelse mener 28 prosent at en pensjon man kan leve av er viktigst for å føle trygghet i alderdommen, opp fra 22 prosent for fem år siden. Foto: Frank May / picture alliance

Ny undersøkelse: 8 av 10 vil ta mer ansvar for alderdommen

Nesten åtte av ti nordmenn mener den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom. Men de er delt i synet på hvem som skal ta regningen.

Av Stella Bugge

Det viser den ferske undersøkelsen Helsepolitisk barometer, hvor Rådet for et aldersvennlig Norge har stilt flere spørsmål om eldre, helse og økonomi.

Her kommer det frem at 44 prosent ikke er villige til å betale for hjelp og praktisk bistand fra private for å kunne bo hjemme lenger når de blir eldre mens 38 prosent er villige til bla opp.

– Må ta større ansvar

– Folk må ta større økonomisk ansvar i tiden som kommer, og det viser undersøkelsen at folk er innstilt på. Det er ikke bærekraftig at det i 2060 vil være bare to yrkesaktive bak hver pensjonist mot fire i dag, sier Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, til VG.

Senteret er en av regjeringens kvalitetsreform for eldre, og ligger under Helsedirektoratet.

Regjeringens perspektivmelding, som nylig ble lagt frem, viser at andelen over 80 år forventes å øke til nesten 12 prosent av befolkningen de neste 40 årene fra dagens 4,5.

PLANLEGG: Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge, mener vi må ta mer ansvar selv. Foto: Silje Robinson/Vi over 60

− Vi blir flere eldre og vi lever lenger. Hverken hvordan vi skal bo eller hvordan vi skal leve kan overlates til det offentlige. Det er viktig at vi alle planlegger alderdommen på samme måte som vi planlegger andre gjøremål og faser i livet, sier Trude Drevland (73), leder for Rådet for et aldersvennlig Norge, i en pressemelding.

Og denne planleggingen bør starte i god tid før rullatoren står i gangen.

– Men det er jo ikke sexy for en 55-åring å tenke å tenke terskelfritt, sier Wenche Halsen med glimt i øyet. Hun legger til at veldig mange nordmenn sitter på en stor boligformue, og at noe av den kan brukes opp til å gjøre huset mer aldersvennlig.

– Men det er stor forskjell på by og land hvor mange bor i eneboliger. Kommunene må være sitt ansvar bevisst og sørge for praktiske eldreboliger slik at folk kan klare seg selv lengst mulig, sier Halsen.

Hvem vil betale?

Desto yngre folk er, jo mer betalingsvillige er de.

Blant de under 30 svarer hele 48 prosent at de villige til å betale for hjelp mens bare 31 prosent i aldersgruppen 60 til 74 år ønsker å åpne lommeboken. Men er du over 75, øker betalingsvilligheten. Da er 37 prosent positive.

– Det er ikke så rart at det blant unge eldre er en oppfatning av at siden de har betalt skatt og jobbet lenge, så har de rett på å få gratis tjenester tilbake, sier Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met.

Fakta undersøkelsen Antall respondenter: 2056 personer.

Utvalg: Representativt for befolkningen over 18 år. Periode: 11. desember 2020–12. januar 2021. Vekting: Kjønn, alder, geografi og utdanning.

Estimert feilmargin: +/-2,2%-poeng i de spørsmål der hele

utvalget er med. Metode: Web-intervju (CAWI). Gjennomført på GallupPanelet. Kilde: Kantar Vis mer

Han peker på at de over 75 kanskje merker at tilbudet de får fra det offentlige er utilstrekkelig samtidig som de selv har økonomi til å kjøpe tjenester.

Ikke uventet er de som har høy inntekt mer interessert i å betale for å få hjelp (46 prosent) mens 33 prosent av de med lav inntekt svarer det samme.

Penger ikke viktigst

Men økonomi er er ikke alt – slett ikke.

For mens 14 prosent mener en trygg økonomi er det viktigste for god livskvalitet når de blir eldre, er det god helse som topper listen (50 prosent) fulgt av det å ha familie og venner rundt seg (23 prosent).

Og verdsettelsen av god helse øker når man passerer 45, når «småvondtene» begynner å kjennes.

– En av de sterkeste normene i Norge er at så lenge helsa holder, tåler vi alt annet. Og det er når du begynner å få litt helseproblemer at du oppdager verdien av god helse, kommenterer Hagen ved Oslo Met.

Det store flertallet – 56 prosent – har ganske eller svært stor tillit til at det offentlige vil gi dem de helsetjenestene de behøver når de blir eldre. Det er kraftig opp fra 2020 hvor 42 prosent svarte det samme.

– Dette blir ren spekulasjon, men det kan være at det er en coronaeffekt ute og går, sier Hagen og viser til at myndighetene stadig har påpekt hvor viktig det er å holde smitten nede for at ikke helsevesenet skal knele.

– Det har kanskje minnet befolkningen om at helsevesenet gjør mye som er usynlig til daglig, og at de gjør det på en god måte. Det var truet under coronaen, og dette viser lojalitet til systemet.