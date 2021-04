REKORDUTBRUDD: Smitteutbruddet av den britiske virusmutasjonen har ført til Kristiansands største utbrudd siden pandemien startet. Foto: NTB

Rekordutbrudd i Kristiansand: 108 smittede knyttes til utbrudd i blokk

108 personer knyttes nå til smitteutbruddet i en blokk på Hellemyr i Kristiansand. Utbruddet er det største som har vært i sørlandshovedstaden til nå i pandemien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Utbruddet har utgangspunkt i blokken på Hellemyr, og vi jobber med forgreininger. Geografisk ser vi det i lokalområdet, tilknyttet blant annet skoler og fritidsklubb i området, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik, til VG.

Det siste døgnet er det registrert åtte nye smittede i Kristiansand, to av dem med ukjent smittevei. Totalt i april har 128 personer fått bekreftet coronasmitte, 108 av disse er knyttet til utbruddet som har utgangspunkt i en blokk på Hellemyr.

Det gjør det til det største utbruddet i byen så langt under pandemien.

I tillegg er de fleste smittede, smittet med den britiske muterte virusvarianten, noe som gjør at smitten spres raskere.

– De vi påviser smitte hos er allerede i karantene. Likevel er vi klar over at smittespredningen med mutert virus skjer raskt, derfor beskriver vi det som en ustabil smittesituasjon, sier han.

USTABIL: Kommuneoverlegen i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik, sier de har kontroll på utbruddet, men at de mener situasjonen er ustabil. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Flere skoler rammet

De første smittetilfellene ble oppdaget i blokka i begynnelsen av april. Da smitten ble kjent, parkerte kommunen sitt mobile testsenter utenfor bygget og testet beboerne for smitte.

Siden har utbruddet vokst i omfang og ut av blokka, og mandag har antall smittede knyttet til utbruddet vokst til 108 personer.

Flere skoler og barnehager i nærområdet er berørt av utbruddet, og over 500 lærere og elever sitter nå i karantene. Det siste døgnet er 112 personer blitt satt i karantene av kommunen.

– Vi har ganske omfattende karantener og utstrakt testing knyttet utbruddet. Når vi har smitte blant skoleelever, blir det fort mange som havner i karantene, sier kommuneoverlegen.

Han legger til at de fleste som er smittet er i alderen ti til 40 år. Han ber også om at folk har lav terskel for å teste seg.

– Det er viktig at alle som har det minste snev av symptomer tester seg.

Vurderer tiltak fortløpende

Det er kun få uker siden Kristiansand opplevde forrige store smitteutbrudd. I slutten av februar innførte sørlandshovedstaden derfor en rekke tiltak på grunn av høyt smittetrykk og fordi flere hadde ukjent smittevei.

Det ble blant annet innført lokalt skjenkeforbud, treningssentre måtte stenge og det ble innført strenge begrensninger på arrangementer ute og inne.

Forskriften med de lokale reglene ble opphevet 12. april, og det er de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder i kommunen i dag.

Kommuneoverlege Vik forteller at de foreløpig har kontroll over det pågående utbruddet, og at de på nåværende tidspunkt i stor grad vet hvor smitten har oppstått.

– Vi har svært få smittede med ukjent smittevei, og det er en veldig viktig del av det å ha kontroll, sier han.

Vik sier at de fortløpende vurderer om de må innføre strengere tiltak.

– Vi vurderer tiltakene kontinuerlig, og følger veldig godt med. Vi vil vurdere om det trengs strengere tiltak gjennom uka, sier han til VG.

Skiller seg ut

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener nedgangen i smittede på landsbasis de siste ukene har vært god, men minner likevel om at smittenivået ligger høyt.

GOD, MEN HØYT: Espen Rostrup Nakstad betegner smittenedgangen som god, men påpeker at smittenivået fremdeles ligger høyt. Foto: Hanna Thevik, VG

– Vi har hatt en nedgang som har vart i snart fire uker, og det er veldig bra. Men snittet den siste uken er ikke så mye lavere enn toppen på den andre smittebølgen. Det er fortsatt på et ganske høyt nivå, men det går riktig vei, sier han.

Han trekker derimot frem Kristiansand, sammen med Bergen og Stavanger, som unntak.

– I Bergen stiger det, og ut fra befolkningen så har Bergen snart like mye smitte som Oslo. Stavanger og Kristiansand skiller seg også ut, men i Kristiansand har de ganske god kontroll. Bortsett fra det, er trenden gunstig i mange kommuner, sier han.