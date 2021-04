FUNNSTEDET: Kristian Løvlie lå drept i bagasjerommet på tiltaltes bil som 49-åringen hadde parkert utenfor Maxbo på Nittedal. Foto: Tore Kristiansen

Kristian Løvlies far om tiltalt leieboer: − Han hadde familien som mål

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Kristian Løvlie ble drept etter at leieboeren skal ha lurt ham inn i en garasje. Løvlies far mener leieboeren kort tid i forveien forsøkt å lure ham inn i en carport.

Påtalemyndigheten mener den tiltale leieboerens økonomiske problemer er sentrale for drapet på trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) i Nittedal.

49-åringen leide bolig av Løvlie og hans far, men hadde både leie og depositum utestående.

Faren forklarer for retten av det hovedsakelig var han som hadde dialog med leieboeren om betalingen.

Han anslår at det i løpet av en periode på fem måneder ble sendt om lag hundre tekstmeldinger om temaet mellom de to.

– Han kom alltid med ulike forklaringer. Det var aldri at han ikke hadde penger, men at det var noe med banken eller lignende, sier faren.

Flere ganger fikk leieboeren beskjed om at han måtte flytte ut ettersom han ikke hadde betalt, til tross for flere lovnader, ifølge tekstmeldingene som ble lagt frem for retten.

I meldingene presenterer tiltalte en lang rekke ulike unnskyldninger og stadige løfter om at han skal betale.

– Til slutt sa jeg at nå har du kommet med så mange løgner, at nå må du komme med en garanti som jeg kan stole på, sier faren.

Dialogen fortsatte likevel frem til kort tid før drapet.

DREPT: Trebarnsfaren Kristian Løvlie ble bare 34 år gammel. Foto: PRIVAT

Reagerte på hendelse før drapet

Faren forteller at han i ettertid har reagert på en hendelse som skjedde omtrent 20 dager før sønnen ble drept. Den tiltalte mannen oppsøkte ham og ville ha ham til å reparere det elektriske anlegget i en carport.

– Han ville opplagt ha meg inn i denne carporten. Jeg har tenkt gjennom dette, og jeg visste at det ikke fantes noe elektrisk anlegg der. Jeg sa at «her har ikke jeg noe å gjøre», og så gikk jeg bare forbi, forklarer faren.

– For meg er dette en hendelse som er helt identisk med det Kristian opplevde, med den forskjellen at han nok ikke var klar over at det ikke var noe elektrisk anlegg inn i carporten, fortsetter han.

– Forskjellen mellom meg og det som skjedde med Kristian var at da var det et åte.

Påtalemyndigheten mener tiltalte drepte Kristian Løvlie etter å ha lurt ham inn i garasjen under påskudd av det var en elektrisk gressklipper som ikke fungerte.

– Den hendelsen er helt sentral, når det er snakk om planlegging, mener faren.

Han mener også at tiltalte hadde holdt ham under oppsikt.

– Min oppfatning var at han hadde drevet rekognosering og visste hvor jeg bodde, sier faren.

– Det fremstår som at han allerede da hadde familien som mål. Og jeg var øverst på den listen, sier han.

Faren sier at ikke vet om det var noen kommunikasjon mellom tiltalte og sønnende om leieforholdet de siste dagene før drapet.

Samboeren: Han var verdens snilleste

Samboer Siri L. Inderberg beskriver i retten avdøde Kristian Løvli som en som alle ble glad i.

– Han var verdens snilleste. En utrolig kjærlig familiefar, sier hun.

Ifølge samboeren var Løvlie en rolig og trygg mann som alltid stilte opp for andre og hadde en unik evne til å se folk rundt seg.

– Han var heller den i kompisflokken som roet andre og gikk imellom hvis det skulle være noe når det var på byen eller noe. Jeg kjenner ikke til noen konflikter han skal ha hatt, sier forklarer hun.

SAMBOEREN: Kristian Løvlie etterlot seg samboeren Siri Inderberg og tre barn. Foto: Gisle Oddstad

I et større intervju med VG forteller samboeren og andre familiemedlemmer om døgnet da livet deres på snudd på hodet.

– Det lykkelig livet jeg hadde er ødelagt. Den lyse fin fremtiden jeg hadde den er frarøvet meg. Men jeg står jo opp hver dag, og får ungene i barnehage og på skole, sier Inderberg i retten.

Hun bekrefter at hun var kjent med at det var et problem at leieboeren ikke hadde betalt depositum og leie.

Inderberg sier det fremdeles er ufattelig for henne at barnas far er borte.

– Også tenker jeg mye på at tiltalte at klarte å ta fra ungene pappaen sin og at han ikke skal få ta fra dem en forelder til. Men det er tungt, medgir hun.

Samboeren forklarte seg før tiltalte, men forklarte at hans eventuelle anger ikke har noen betydning for henne.

– Hvis han sier at han angrer så burde han jo ha stoppet etter ett knivstikk og ringt 113. Hans ord har null verdi for meg.

– Jeg vet at han har en egen familie, og jeg fatter ikke at det går an når han er pappa selv.

Tiltalte er norsk statsborger og har erkjent straffskyld for drapet.

– Jeg har gjort dette her, sa han da han ble spurt om han erkjenner straffskyld etter tiltalen.

Han forsvarer Trygve Staff beskriver drapet som«en fullstendig uforståelig forbrytelse».

49-åringen skal forklare seg for retten onsdag ettermiddag.