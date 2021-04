Les dagens VG her!

Det finnes noen typer som ikke står så høyt i kurs hos lederne på jobben. Dette kjennetegner dem - og dette er grunnen til at lederne sliter med å håndtere dem.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Coronasmitten eksploderte i Ålesund etter første helg med åpne ølkraner på en stund.

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, synes det er synd at vi ikke lærer av for tidlig gjenåpning.

– Dette er en feil som er gjort gang på gang. Når smitten er på vei ned, tenker vi at nå er det over, men så sier det bang og så slår det tilbake, sier Westin.

Den danske regissøren Thomas Vinterberg kunne natt til mandag juble for Oscar for filmen «Druk». Men tankene hans gikk samtidig til datteren, som døde på tragisk vis mens Vinterberg var opptatt med innspillingen.

Dette - og mye, mye mer - får du i dagens VG!