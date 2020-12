VURDERER INNSTRAMMING: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Bringedal

Høie vurderer strengere tiltak for å stanse ny britisk virusvariant

Norge vurderer strengere tiltak for å hindre at en ny mutasjon av coronaviruset som er oppdaget i Storbritannia begynner å spre seg her til lands. Nederland og Belgia har allerede besluttet å stanse alle fly fra øyriket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var lørdag statsminister Boris Johnson orienterte om den nye virusmutasjonen som herjet landet. Helseminister Matt Hancock fulgte søndag opp og sa situasjonen var på vei ut av kontroll, og at det derfor blir nødvendig å innføre en rekke tiltak.

I en pressemelding søndag sier helseminister Bent Høie (H) at Norge vurderer å stramme inn for å unngå at viruset sprer seg her.

Det er anslått at den nye virusvarianten kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Høie.

Varianten er også påvist i prøver fra 9 personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Den er så langt ikke oppdaget i Norge.

Helsedirektoratet opplyser til VG at de skal levere sine anbefalinger til departementet innen søndagen er omme.

– 70 prosent mer smittsomt

Europa er godt inne i den såkalt andre bølgen av coronaviruset etter at flere land fikk begrenset smitten i sommer.

Belgia har allerede besluttet å stoppe alle flyvninger fra Storbritannia, skriver AFP. Nederland har også innført stopp i flyvninger fra Storbritannia. Tyskland skal også vurdere å stoppe alle flyvninger, samt fra Sør-Afrika.

Storbritannia er blant landene som er hardest rammet, og lørdag opplyste landets statsminister om den nye mutasjonen.

– Det er ikke bevist at den nye varianten av coronaviruset gir mer alvorlig sykdom, men det er trolig at det sprer seg kjappere enn tidligere varianter. Den kan være opp mot 70 prosent mer smittsom, sa Johnson.

Som følge av dette innfører Storbritannia nivå fire-restriksjoner i deler av landet, i London og sørøstlige og østlige England.

Det betyr at innbyggerne i disse områdene:

må bli hjemme (stay at home order)

unngå ikke-nødvendige butikker

må jobbe hjemmefra om de kan, men kan reise hvis det er nødvendig.

ikke får overnatte hos andre

må unngå å reise inn eller ut av nivå-fire-områder

ikke får reise til utlandet, med noen få unntak

FHI: –Vil kunne påvirke den norske pandemien

I Norge følger Folkehelseinstituttet nøye med på nye mutasjoner i coronavisruset. Ifølge en pressemelding instituttet sendte ut søndag, er det ikke funnet en lignende mutasjon i Norge.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

Folkehelseinstituttet vurderer at dersom den nye varianten er vesentlig mer smittsom enn de variantene vi allerede har i Norge og den sprer seg også her, vil det kunne påvirke den norske epidemien.

Selv om det smitter fortere, er ikke nødvendigvis det muterte viruset farligere, sier Vold.

–Det er ingen holdepunkter for at virusvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom.