Funn av fugleinfluensa i Rogaland

Mattilsynet bekrefter at det er funnet fugleinfluensa i en villfugl i Rogaland.

Nå nettopp

Sykdommen ble oppdaget hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes.

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss, slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er påvist, er av typen H5N8. Dette betyr ifølge Mattilsynet at den er «høypatogen». Det betyr at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

Prøven er analysert ved Veterinærinstituttet.

Danmark hevet nylig risikonivået fra «meget lav» til «høy» for fugleinfluensa etter at det 6. november ble funnet fugleinfluensa hos en vandrefalk på Lolland.

Fugleinfluensaen har spredt seg i Europa de siste ukene. I Nederland ble 190.000 kyllinger slaktet etter at man oppdaget en svært smittsom fugleinfluensa hos minst to gårder.

Publisert: 27.11.20 kl. 18:13

