Elever i rød beredskap Hvordan er det å gå på skoler som er i rød beredskap? Sveip videre for hva syv elever forteller forteller om coronatilværelsen. Amira Johansen (18) , elev ved Greveskogen videregående skole Ethem Erdem (15) , elev ved Marienlyst skole (ungdomsskole i Drammen) Rebecca Waldemar (18) , elev ved Kristelig Gymnasium (videregående skole) Dat Vu Thanh Doa (16) , elev ved Vestby videregående skole Anne Lene Anfinrud (18) , elev ved Buskerud videregående skole Michael Martinsen Wisnes (17) , elev ved Åsane videregående skole Synne Johanne Hendset (17) , Elev ved Heimdal videregående skole Som skoleelev har du fortsatt rettigheter, selv under en pandemi. Sveip videre for listen over dine rettigheter.

8 rettigheter norske elever har

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal alle norske skoler sørge for at elevene kan oppleve sosial tilhørighet og ha et trygt og godt læringsmiljø. Her er listen over elevers rettigheter:

Må du være hjemme på grunn av karantene, milde forkjølelses-symptomer og liknende, skal du få opplæring hjemme. Da skal skolen ikke føre fravær. Frem til sommeren holder det med bekreftelse fra en forelder eller egenmelding for myndige elever hvis du har fravær av helsegrunner, blant annet coronarelatert fravær. Det skal heller ikke føres helsefravær på vitnemål eller kompetansebevis ut skoleåret. Hvis du er syk eller er forkjøla slik at du må holde deg hjemme og får dokumentert fravær fra eksamen, har du rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen i faget. Selv dersom det er rødt nivå, skal likevel alle elever jevnlig og hver uke få opplæring på skolen. Når det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning, kan skolen være stengt, og de fleste elevene må da i en periode få all opplæringen hjemme. Elevene som har rett til spesialundervisning og andre individuelle rettigheter, har fortsatt slike rettigheter selv om det er hjemmeopplæring. Elever som har særlig behov som ikke blir dekket når eleven er hjemme, skal få et tilbud på skolen selv om skolen ellers er stengt eller har redusert tilbud. Elever som selv er i risikogruppen eller har nær familie i risikogruppen, skal få tilbud om opplæring hjemme også når skolen ellers er åpen. Skolen skal være i dialog med elevene om hvordan det fungerer med opplæringen hjemme, og sette inn egnede tiltak når det trengs.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

