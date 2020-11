FIRE: Det står fire slike pappfigurer på Amfi Eidsvoll, et kjøpesenter med rundt 50 butikker sentralt i grunnlovsbygda. Foto: Privat

Trump-stunt på Eidsvoll vekker oppsikt

Det lokale kjøpesenteret på Eidsvoll bruker en pappfigur med slagordet «Make Eidsvoll Great Again! Stay Safe!» for å få kundene til å bruke munnbind.

Men ikke alle har like stor sans for humoren.

Figuren av USAs president Donald Trump, som det finnes fire utgaver av på Amfi Eidsvoll, står med tomlene opp og ansiktet dekket av et svart munnbind.

– Jeg syntes det var ubehagelig og skjønner ikke hvorfor man setter en mann som undergraver demokratiet i grunnlovsbygda. Det er veldig rart at han skal inspirere folk til å bruke munnbind, han har jo ikke akkurat oppfordret til det, sier Eline Vistven (49) til VG.

Hun har lørdag kveld delt bildet på Facebook og forteller at de fleste reaksjonene er negative.

I USA har bruken av munnbind blitt svært politisert, og president Trump har ved flere anledninger sagt at han ikke ønsker å bruke det.

Senterleder Nina Kristengård forklarer at de har drevet med corona-informasjon i lang tid, men at folk blir lei og ikke ser alle plakatene og den daglige informasjonen lenger. Derfor valgte de å lage de fire pappfigurene sammen med et reklamebyrå.

– Vi er et lite nærsenter med få ansatte og har ikke vakter ved inngangene. Kommunen sendte ikke ut informasjon til innbyggerne da vedtaket om munnbind kom, og vi trengte å gjøre folk oppmerksomme på det, sier hun til VG.

Kristengård forteller at de fleste tilbakemeldingene har vært positive og at folk har satt pris på humoren i en ellers trist hverdag.

– Det var det vi håpet på, men det er også noen som ikke liker det og det respekterer vi. Det er ikke lett å spille på humor, man kan fort bomme, sier Kristengård som understreker at meningen slett ikke var å støte noen.

– Vi får kanskje finne en annen figur. Kan hende Donald Duck hadde vært artigere, sier senterlederen.

Hun forteller at de også har leid inn russ som deler ut gratis munnbind og Antibac – alt for å gjøre handlingen så trygg som mulig.

