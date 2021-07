Foto: MATTIS SANDBLAD

Fredag 2. juli: Dette skjedde mens du sov

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror Norge kan rammes av en delta-bølge i høst.

* Helsedirektør Bjørn Guldvog tror Norge kan rammes av en delta-bølge i høst – hvis vi ikke holder meteren.

* Et massivt smitteutbrudd blant ferierende studenter vekker bekymring på feriefavoritten Mallorca. Spania har åpnet for turister, også fra Norge, og turoperatøren Ving har solgt over 100 reiser til én flyavgang.

* Det er registrert 193 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er 10 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene.

* Den amerikanske OL-favoritten Sha’Carri Richardson (21) har testet positivt for cannabis. Dersom hun suspenderes for overtredelsen, vil OL i Tokyop ryke for 21-åringen.

* Hovedredningssentralen med to redningsskøyter og helikopter bidro til en vellykket redningsaksjon utenfor Bø i Vesterålen i natt da en lastebåt grunnstøtte.

*Dødstallene stiger etter den ekstreme heten i deler av USA og Canada. Heten har også ført til skogbranner, og den lille byen Lytton har nærmest brent til grunnen.