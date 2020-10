REAGERER: Audun Lysbakken mener Stortinget bør kobles inn når regjeringen innfører sine mest inngripende tiltak. Foto: Ola Vatn / VG

Reagerer på regjeringens inngripende tiltak: − Grensen er nådd

SV-leder Audun Lysbakken mener grensen er nådd for hva regjeringen bør kunne bestemme alene og mener Stortinget må få komme på banen. Det er for tidlig å endre lovverket, svarer Høie.

Mandag 26. oktober kom regjeringen med en ny innstramming i regler, råd og anbefalinger i forbindelse med coronautbruddet.

Fra og med midnatt torsdag 28. oktober trer disse tiltakene i kraft:

I private hjem bør man ikke ha flere enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke for å redusere antall nærkontakter.

Fra 200 til 50 på private arrangementer utenfor hjemmet.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Lysbakken sier til VG at han reagerer på at regjeringen gjør dette uten forankring på Stortinget.

– Det vi ser er jo at beslutninger som griper langt inn i innbyggernes frihet blir tatt på svært kort tid, og heller ikke alltid i tråd med faglige anbefalinger. Jeg tenker at nå er grensen nådd for hva regjeringen kan bestemme helt alene. Nå er det veldig mye makt på få hender, sier han.

Også i mai var Lysbakken ute og satte spørsmålstegn ved regjeringens fullmakt til å innføre tiltak og regler uten at de ble vedtatt av Stortinget.

– Kan svekke legitimiteten

Han understreker at SV støtter at regjeringen kommer med tiltak mot smittespredning nå, og anbefaler folk å gjøre som regjeringen sier.

– Men: Det er politiske vurderinger i dette også. Og det er alvorlig at folk får sine rettigheter innskrenket uten en sterkere demokratisk forankring, sier Lysbakken.

– Rett og slett fordi det kan svekke legitimiteten og entusiasmen rundt den felles jobben som hele samfunnet må gjøre. Da mener jeg folk og næringer må bli hørt, og at vi trenger en mer åpen debatt. De mest inngripende tiltakene bør være forankret i et flertall av de folkevalgte, sier SV-lederen.

Annerledes enn i vår

Partiet har fremmet forslag i Stortinget om å endre smittevernloven slik at regjeringens tiltak kan etterprøves av de folkevalgte.

Om forslaget går gjennom, vil regjeringen bli bundet til å sende nasjonale vedtak eller forskrifter hjemlet i smittevernloven som proposisjon til Stortinget umiddelbart etter iverksettelse.

– Dagens lovverk er godt tilpasset den akutte krisen vi hadde i vår, men det er mye dårligere tilpasset en langvarig krise som den vi er inne i nå, der de blir større behov for debatt, meningsbrytning og åpenhet rundt grunnlaget for de tiltakene som settes i verk, sier Lysbakken.

Han understreker at regjeringen fortsatt vil ha mye handlefrihet under den nye loven.

– Regjeringen skal fortsatt kunne fatte raske vedtak slik den gjorde i går. Dette er ikke kritikk av regjeringen, men kritikk av systemet vi har. Vi mener forslagene bør diskuteres og at Stortinget eventuell skal kunne foreslå endringer.

Vil ikke endre nå

Å endre lovverket nå er for tidlig, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Dette er ikke noe nytt standpunkt fra SV. Dette forslaget ble fremmet for en god stund siden, men jeg er uenig i at vi skal endre beredskapsloven mens vi står i en helsekrise. Det er veldig uklokt å endre rammebetingelsene mens man står i krisen, sier han til VG.

STATUS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det er klokt å vente på evalueringen av coronahåndteringen før man gjør endringer. Foto: Terje Bendiksby

– Tid er en utrolig viktig faktor for å redusere smittespredning, og derfor så er det slik at store beslutninger må tas på kort tid i en sånn situasjon. Det ser vi også at kommunene er flinke til lokalt, for eksempel det som har skjedd i Bergen i dag viser at byrådet i Bergen har behov for å ha denne typen myndighet til å iverksette veldig inngripende tiltak på veldig kort varsel, og det har vi også.

Statsråden sier til VG at det vil bli tid til å diskutere disse spørsmålene når Kvinnsland-utvalget er ferdig med sin evaluering av myndighetens håndtering av coronakrisen.

– Det er veldig viktig at vi nå tar innover oss at krisen ikke er over, og all krisehåndtering bør foregå i de planene og regelverket vi har etablert planer og beredskapssystemet på.

– All kunnskap om kriseledelse tilsier at det ikke er lurt å endre grunnleggende rammebetingelser midt i en krise, sier Høie.

LURER: Kjersti Toppe (Sp) setter spørsmålstegn ved noen av tiltakene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Mener regjeringens tiltak er forhastet

Sps Kjersti Toppe, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener regjeringens maksgrense på fem personer i private hjem, også i områder uten høy smitte, er forhastet og stiller spørsmål ved om de er nødvendige.

– Dette er på grensen, og veldig inngripende i folks liv. Jeg stiller spørsmål ved om det er nødvendig med et så lavt tall i private hjem, sier Toppe som selv har seks barn. Bare to av dem bor fortsatt hjemme.

– Jeg må vel telle mine egne barn som eksterne gjester i en slikt smitteperspektiv, sier Toppe som selv er lege.

Hun peker på at det også har vært politisk og faglig uenighet knyttet til de nye tiltakene.

Vurderinger publisert på Folkehelseinstituttets (FHI) hjemmesider viser blant annet at helsedirektør Bjørn Guldvog foreslo at reglene bare skulle gjelde for kommuner med høy smitte. Likevel annonserte Erna Solberg mandag at tiltakene skulle gjelde hele landet.

– Jeg er bekymret måten dette har skjedd på. Det har tydeligvis gått veldig fort fra Helsedepartementet side og er ikke faglig forankret slik en skulle tro det var. Jeg er bekymret for om folk kommer til å følge rådene når man kan stille spørsmål ved fagligheten, sier Toppe som mener folk flest gjør sitt beste for å begrense hvor mange mennesker de omgås, holde avstand og vaske hender.

– Myndighetene må ikke strekke tilliten for langt, mener første nestleder i helse- og sosialkomiteen.

Høie: Vet ikke hvem som blir rammet

– Jeg er bekymret for utviklingene i Norge det siste døgnet, og den vi ser i Sverige og land rundt oss viser hvor nødvendig det var at regjeringen FHI og Helsedirektoratet jobbet med dette gjennom helgen, kontrer Høie.

Statsråden er klar på at det å begrense antall gjester er viktig, også i kommuner med lite smitte.

– Vi mener de er nødvendige fordi har behov for å redusere antall mennesker man møter i private sammenheng. Vi ser smitten dukker opp i veldig mange kommuner og man vet ikke hvilke kommuner de dukker opp i på forhånd, det har man erfart i mange mindre kommuner. Dette vil være med på å redusere risikoen for at lokale utbrudd vokser seg stort, og det har vi behov for nå.

Ap: Ikke riktig nå

AVVENTER: Ingvild Kjerkol (Ap) mener store endringer ikke bør skje midt i en pandemi. Foto: Tore Kristiansen

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier til VG at hun syns forslagene fra SV er interessante.

Hun mener imidlertid ikke det er riktig å gjøre store endringer i smittevernloven midt i en pandemi.

– Vi mener det er flere ting vi bør revidere i smittevernloven. Men vi går ikke inn for å endre loven midt i en pandemi. I hvert fall ikke på nåværende tidspunkt, sier hun.

– Men hvis dette blir langvarig og det ikke blir vaksine på nyåret slik vi alle håper, kan vi komme tilbake til det, sier Kjerkol.

Hun mener det er mange læringspunkter å ta med seg fra håndteringen av epidemien, og ønsker en grundig gjennomgang når dette er over.

– Det er nødvendig med en helhetlig lovrevisjon, sier hun.

Publisert: 27.10.20 kl. 20:50

